„Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně a co nejdříve se prosadit gólově. To se nám také podařilo, když jsme vstřelili branku hned z první akce po rozehrání. Druhý gól jsme přidali v desáté minutě a moli jsme být v klidu. Jenže pak přišla série neproměněných šancí a zbytečná nervozita. Ta se umocnila po obdržené brance z tečovaného trestného kopu. Po přestávce jsme se naštěstí uklidnili třetí brankou. Hra byla najednou přesnější a klid v koncovce znamenal další navýšení skóre. Výhra pro nás byla důležitá a zasloužená. Doufám, že nás povzbudí před dalšími těžkými zápasy,“ věří trenér vítězného celku Josef Pavliš.

„Dali jsme dohromady alespoň dvanáct hráčů, abychom utkání vůbec odehráli. Špatně jsme do zápasu vstoupili a rychle jsme prohrávali o dva góly. A už jsme se vezli. Pak snížil Štoček z trestného kopu a pak bylo otázkou, kdo se jako první trefí dál. Domácí ale byli lepší, mají mladý a běhavý tým. Ve druhém poločase jsme vydrželi ještě patnáct minut, pak jsme znovu inkasovali. Byly to takové polovlastní góly. Domácí pak měli dost šancí, ale hodně jich zahodili,“ popisoval utkání trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Někteří naši hráči už sezonu vypustili, mají jiné zájmy, ale přesto jsme to dali dohromady. Nedá se nic dělat, jsme tam,“ ulevil si kouč Bílého Podolí.

Branky: 1. a 61. L. Dozorec, 10. Kadeřábek, 79. Koblasa, 81. Manhart, 88. Kukla – 23. Štoček. Poločas: 2:1.

Semice – Vrdy 1:1

„Hrál se výborný zápas z obou stran, ve velmi vysokém tempu. Velmi vyrovnaný. Hosté do zápasu vletěli ve velkém stylu, ale my jsme drželi krok. Ujali jsme se vedení v 11. minutě, když byl Jareš důrazný a dokázal přesně zakončit. Po půlhodině bylo vyrovnáno, kdy přímo z rohu propadl balon do brány přízemní střelou, lehce tečovanou naším obráncem. První poločas se pak dohrál pořád ve vysokém tempu bez šancí. Ve druhé půli už to nebylo tak v rychlosti jako v té první, přesto se ale hrál oboustranně hezký fotbal. My se snažili těžit z výškové převahy a možná jsme byli i o něco málo aktivnější než hosté. Měli jsme tam pár situací po standardkách, kdy jsme zahrozili, ale nic jsme z toho nevyužili. A když neproměnili nic ani hosté, kdy je jednou fantasticky vychytal náš gólman a dvakrát skončil balon na tyči, tak skončil zápas asi spravedlivou remízou,“ hodnotil utkání vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka.

VIDEO, FOTO: Souboj Slovanů vyhrály Poděbrady, Lysá zlobila až do konce

„Čekali jsme těžký zápas, množství centrovaných míčů a důrazné souboje. A přesně tak zápas vypadal. Po našem úvodním desetiminutovém tlaku poslali domácí dlouhý nákop na Jareše, ten si prsama přistrčil balon mezi stopery a s přehledem překonal brankáře Kožurika. Po další čtvrthodince bylo srovnáno, když Tomáš Petr zakroutil míč z rohového kopu přímo do branky. Domácí nadále hrozili z prodloužených míčů hlavou od Jareše a zabíháním krajních hráčů. Naši největší šanci v první půli vykopli domácí z brankové čáry po dalším rohovém kopu,“ popsal první půli trenér hostujícího týmu Roman Masopust. „I ve druhé půli se několikrát dostali domácí k zakončení hlavou po standardních situacích. Od nás šli střely zpoza vápna většinou mimo branku. Po rychlých přechodech, jsme se dvakrát dostali do samostatného nájezdu na brankáře, ale ani tyto šance jsme nedokázali proměnit. V samotném závěru jsme ještě nastřelili tyč a tak byl druhý poločas bez branek. Odehráli jsme dobře těžký zápas, který byl hodně důrazný, ale férový. Za osmdesát minut remíza zasloužená, ale po našich závěrečných neproměněných šancích spíše ztráta,“ dodal Masopust.

Branky: 11. Jareš – 28. T. Petr. Poločas: 1:1.

Vykáň – Zeleneč 2:7

„Hosté zaslouženě vyhráli. Za tři minuty jsme inkasovali dva góly, po čtvrthodině to bylo tři nula. Takže se těšíme, aby byl konec, tohle už hraničí s ostudou,“ hlesl krátce manažer Čechie Vykáň Václav Bryndza.

Branky: 28. Ratner, 68. Folprecht – 3. a 38. Nevařil, 1. Luhan, 16. a 77. Larva, 70. Hajný, 80. Ešner. Poločas: 1:4.

Jíkev – Milovice 6:4

„Výsledek napovídá, že se hrál otevřený fotbal z obou stran. Více se útočilo, méně už se myslelo na zadní vrátka,“ řekl po utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Nám se podařilo brzy skórovat z rychlého brejku, kdy obránce soupeře předstihl Pařízek a sám mezi nohy hostujícího gólmana uklidil balon do branky. Pak převzaly iniciativu Milovice a po chybě našeho gólmana a dále po ťukesu před naší bránou rázem během krátké chvíle převrátily vedení na svou stranu. Naštěstí se pak trefil Kyrlyk a probudil se i náš střelec Maroš Klimpl a před přestávkou nás dvěma góly zkušeně poslal do dvougólového vedení. Druhý poločas už byl v naší režii, kdy jsme ve středu pole soupeře přehrávali a zápas dovedli zaslouženě do vítězného konce. Padlo deset branek a to se divákům muselo líbit,“ radoval se z výhry v derby Lebduška.

„Opět jsme dali venku čtyři branky a opět jedeme domů bez bodu, je to velká škoda,“ litoval hrající trenér milovického mužstva Sergej Vlačiha. „Ale musím říct, že domácí hráli dopředu velmi dobře kombinačně, i když jsme jim to naší hrou usnadnili a tak tři branky jim darovali vlastními chybami,“ uvedl milovický kouč. „Teď nás čekají dva poslední zápasy soutěže na domácím hřišti a rádi bychom se s diváky rozloučili nějakým solidním výkonem a ideálně i výsledkem,“ dodal Vlačiha.

Branky: 31., 44. a 78. Klimpl, 5. Pařízek, 39. Kyrlyk, 72. Veselý, – 14. Klička, 19. a 76. Dlouhý, 83. Vlačiha. Poločas: 4:2.

Pečky – Pátek 3:4

„Hned v úvodu zápasu jsme promarnili gólovou příležitost a z protiútoku jsme inkasovali. V 11. minutě našel centrovaný míč Ramšáka a ten z voleje vyrovnal na 1:1. Ve 28. minutě jsme neuhlídali brejkovou situaci a Pečky šly znovu do vedení. První půle skončila lépe pro domácí. Hra ale byla vyrovnaná. Na začátku druhé půle se nám podařilo vyrovnat. Zubák našel kanonýra Ramšáka a ten uklidil míč k tyči. V 63. minutě si Ramšák vyměnil balon se Štokem a dal třetí branku. Čtvrtou branku jsme dali po ose Ramšák, Štok a zakončující Kadlec. Ke konci zápasu jsme ale ztratili koncentraci a nechali domácí zbytečně snížit. A v úplném závěru mohly Pečky ještě vyrovnat. Po rohu ale naši bránu překoply," řekl k utkání kapitán Pátku Jiří Kohoutek.

Branky: 3. Buřič, 28. Brunclík, 86. Holub – 11., 48. a 63. Ramšák, 76. Kadlec. Poločas: 2:1.

Velim B – Městec Králové 2:1

„S radostí v srdci se mi zápas hodnotí! Bolí to, ale to zklamání přehlušuje dokonalý výkon. Až na dvě gólové situace. To, co jsem říkal, plníme, Městec chce a bude dávat šanci hráčům z městecké líhně. Znovu jsme zapojili mnoho odchovanců a já před nimi smekám klobouk. Osmdesát procent zápasu jsme byli lepší, soupeř se nemohl dostat do zápasu. Jak už jsem zmínil, nebýt dvou nezkušených zaváhání, mohli jsme pomýšlet na body,“ těšilo hostujícího hrajícího trenéra Jana Šmidrkala. „Soupeři blahopřeji. Zároveň kvituji nasazení tak mladých sudích. Toto je cesta, jak tuhle džungli zlepšit. Musí se ´vypískat´, ale dobrý,“ dodal Šmidrkal.

Branky: 32. Bečvařík, 61. L. Vlk – 55. Vobořil. Poločas: 1:0.

Výhru Hlízova řídil Maxa, Bohemia Poděbrady prohrála potřetí za sebou

Plaňany – Sadská 5:1

„Jeli jsme k zápasu bez šesti lidí. Navíc musel chytat hráč, náš brankář je zraněný. Do patnácté minuty jsme mohli vést tak tři nula. Po našich hrůzných chybách, kdy se nedohodli obránci, jsme dostali góly a to nás položilo. Ať už je konec sezony, my jen dohráváme,“ řekl k utkání hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 43. Klucska, 53. Rýva, 70. Nedvědil, 77. a 80. Shpuryk – 90. Vlasák. Poločas: 1:0.