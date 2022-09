„Do zápasu s Pátkem jsme vstoupili v kombinované sestavě, šlo o zápas o šest bodů,“ načal hodnocení okresního derby milovický asistent trenéra Ondřej Fišer. „K tomu jsme přistoupili a začali dobře. Utkání ovlivnilo vyloučení páteckého hráče. Ujali jsme se rychle vedení 2:0 a utkání se vyvíjelo v náš prospěch. Nesmyslnou chybou, kdy náš gólman nepřečetl dlouhý balon, ten mu utekl, vzal ho soupeř a do odkryté branky neměl problém trefit. Tímto okamžikem jsme soupeře poslali do utkání. A taky se stalo, z našeho autu jsme dostali gól, tohle nás sráží. Do druhé půle jsme nevstoupili dobře, Pátek nás tlačil. Naštěstí jsme vystřídali a posunuli Drahoráda dopředu a vyplatilo se. Tenhle okamžik rozhodl, pak už to Pátek otevřel a Grus zpečetil tři body pro nás. Velmi důležité. Podekování patří klukům z béčka, kteří nám vypomohli,“ byl spokojený Ondřej Fišer.

„Vývoj utkání ovlivnilo vyloučení Šťastného. Podle mého názoru nešlo ani o faul. Šťása odkopl balon a útočník přes něho přepadl. Nerozumím a ani už rozumět nechci,“ divil se po utkání stoper Pátku Jaromír Bulíř. „V rozmezí jedné minuty jsme dvakrát inkasovali. I přesto se nám do poločasu podařilo vyrovnat. Nejprve Stibor potrestal chybu vyběhnutého brankáře a téměř z půlky hřiště se trefil do opuštěné branky. Pak Grospič proběhl obranou a střelou k tyči nedal domácímu brankáři šanci. Druhou půli jsme mohli hned v úvodu skórovat. K zakončení se probil Málek, bohužel nedal. Pak ještě tvrdou ránu Bartoše vyrazil brankář na roh. Přesilovku se nakonec domácím podařilo využít. My už neměli síly se zápasem něco udělat,“ přiznal pátecký obránce Jaromír Bulíř.

Branky: 25. Dlouhý, 26. a 58. J. Drahorád, 69. Grus – 38. Stibor, 41. Grospič. ČK: 12. Šťastný (Pátek). Poločas: 2:2.

Městec Králové – Vrdy 3:2

„Zápas byl pro nás extrémně důležitý. Věděli jsme, že přijede těžký, velmi kvalitní soupeř a to se potvrdilo. V týdnu jsme počítali zranění a horko těžko lepili sestavu. Co čert nechtěl, o půlce jsme museli dva stěžejní hráče střídat a už to byl těžký hazard,“ ulevil si po zápase hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Zápas měl úroveň. Hosté skvěle vstoupili do zápasu a brzy vedli. My jsme rychle zápas otočili a už čekali, co Vrdy vymyslí. Když jsme šli ve druhé půlce do dvoubrankového vedení, už jsme věděli, že je dobře. Hosté sice snížili, ale už jsme to ukopali. Do příštích bojů si přeji méně zdravotních problémů, tohle bych nemusel do budoucna psychicky ustát,“ potutelně se usmál kouč vítězného celku.

Branky: 21. Sochor, 31. Tůma, 71. Šoufek – 10. Víšek, 81. Šveřepa. Poločas: 2:1.

Jíkev – Plaňany 12:2

„Do utkání jsme tentokrát vstoupili dobře a od začátku utkání jsme diktovali tempo hry. Soupeře jsme nepustili vůbec k ničemu a za třicet minut jsme vedli 5:0. Byli jsme ve všech herních činnostech lepší. Ve druhém poločase jsme skóre navyšovali až do stavu 11:0. Potom jsme trochu polevili v koncentraci a soupeř ukázal, že umí být nebezpečný a dvakrát nás potrestal. Závěr ale patřil opět našim hráčům a přidali jsme závěrečnou branku na konečných 12:2. Děkuji všem hráčům za přístup k utkání. Kdo přišel v neděli do Jikve na fotbal viděl spoustu krásných gólů,“ radoval se z výhry jíkevský trenér Kamil Mácha.

Branky: 4., 19. a 42. Pařízek, 23. Tomášek, 26. Fichtner, 30., 52. a 54. Klimpl, 38. a 87. Veselý (1. z PK), 66. Másílko, 67. Kyrlyk – 74. a 78. Žemba. Poločas: 7:0.

Semice – Zeleneč 3:1

„Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. První poločas byl z naší strany vynikající. I hosté ale hráli velmi dobře, bylo plno šancí na obou stranách. My jsme trefovali tyče a oni taktéž. Poměrně brzy jsme se dostali do vedení a mohli jsme odskočit na 2:0, pak by to asi bylo klidnější. Naštěstí jsme brzy zareagovali na vyrovnávací gól soupeře. V první půli byly šance, které jsme měli využít. Druhý poločas byl z naší strany hodně odzadu, spíš jsme bránili a možná už neměli sílu udeřit. Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů,“ vyprávěl Miroslav Čepelka, vedoucí semického týmu.

Branky: 18. Vavroušek, 30. Kamlach (z PK), 35. Jareš – 29. Skuček. Poločas: 3:1.

Vykáň – Bílé Podolí 6:0

„Výsledek rozdílem dvou tříd, ale hra tomu až tak neodpovídala. Soupeř své dvě tutové šance naštěstí neproměnil. Zlomil jej náš čtvrtý gól. Skvělý Bejbl v koncovce a mladíci Kölbl s Kramářem mladším byli potěšením pro tým i diváky. Oba skórovali, potažmo Bejbl třikrát. Vzadu nula a to se vždy cení. Opět stoprocentní bojovnost celého mužstva,“ rozplýval se Oldřich Pařízek, trenér vítězného mužstva.

Branky: 54., 74. a 80. Bejbl, 16. Kočí, 27. Kölbl, 64. D. Kramář. Poločas: 2:0.

Velim B – Sadská 3:1

„Zápas s Velimí byl vyrovnaný, prvních patnáct minut jsme byli o něco lepší tým, vytvořili jsme si dvě dobré šance, ale neproměnili jsmeje. Potom se hra vyrovnala a do prvních šancí se dostala Velim a jednu z nich proměnila. Poté přidali ještě jednu branku a poločas byl dva nula,“ vyprávěl sadský útočník Tomáš Plot. „Druhý poločas měli domácí větší aktivitu a přidali ještě jeden gól. Nám se povedlo snížit, ale to bylo všechno. Škoda, že nám pořád chybí hodně hráčů, nad tím by se měli někteří zamyslet,“ rýpl si do spoluhráčů Plot.

Branky: 14. a 36. Kasal, 61. Kopáček – 78. Svoboda. Poločas: 2:0.

Pečky – Ostrá 2:4

„Bylo to nervózní utkání, ve kterém jsme se ujali vedení. Domácím se podařilo vyrovnat, přestože se k naší brance dostávali sporadicky. Naštěstí jsme si vedení do poločasu vzali zpět. Ve druhém poločase jsme se snažili kontrolovat zápas. Důležité bylo, že kluci na hřišti nic nevypustili a bojovali o každý míč. Vítězství jsme si zasloužili. Za zlomový okamžik považuji naši rychlou gólovou odpověď na 4:2, když minutu před tím Pečky snížily na rozdíl jedné branky,“ popsal důležité momenty střetnutí trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 17. Richter, 65. Sova – 8. Bíma, 39., 51. a 66. L. Dozorec. Poločas: 1:2.