„Podařilo se nám brzy dát branku. Stibor uplatnil svůj důraz, přetlačil obránce a tváří v tvář brankáři se nemýlil. Pak se nám ale během pěti minut zranili dva hráči a museli jsme nuceně střídat. I to jsme zvládli. Hosty jsme k ničemu vážnějšímu v první půli nepustili. Ke konci poločasu se prosadil Málek. Ve druhém poločase jsme už tolik šancí neměli. Hosté se pokoušeli s výsledkem něco udělat, ale ztroskotali na naší obraně. Vážnější šanci měli až na konci zápasu, kdy z malého vápna naší branku přestřelili. My jsme ještě dvě šance ve druhé půli měli, ale špatně jsme zakončili. Jsou to důležité tři body do dalších bojů,“ řekl po utkání stoper Pátku Jiří Kohoutek.

„Jeli jsme do Pátku bodovat, bohužel náš výkon v prvním poločase byl katastrofální. Hned v sedmé minutě udělal obránce hrubou chybu a pátecký útočník běžel sám na branku a uklidil míč do branky. Hráli jsme špatně, ztráceli jsme jednoduché nahrávky, Pátek nás trestal po takové ztrátě a do půle to bylo dva nula. Do druhého poločasu jsme vstoupili tlakem, ale bohužel jsme měli jen jednu loženou šanci a to je málo,“ litoval milovický gólman Ondřej Fišer. „Pátek vyhrál zaslouženě, jezdili po zadku a nás může mrzet prováhání prvního poločasu. Musíme se oklepat a porazit doma Pečky,“ přidal Fišer.

Branky: 7. Stibor, 42. Málek. Poločas: 2:0.

Sadská – Rožďalovice 4:0

„Za pětadvacet minut bylo rozhodnuto. Vedli jsme tři nula a bylo po zápase,“ řekl k derby sadský hrající trenér Milan Svoboda. „Kluky musím pochválit za bojovnost, pro nás to byl důležitý zápas. Měli jsme ho zvládnout a také jsme ho zvládli, povedlo se nám vyhrát. Na obou stranách chybělo několik hráčů, v naší sestavě nastoupili dorostenci a ti podali solidní výkon. Po našem vedení tři nula se už jen dohrávalo. Teď nás čekají těžké zápasy venku (Ostrá, Vrdy), takže se na to musíme připravit a musíme to zvládnout,“ uvedl Milan Svoboda.

„Zápas se nám vůbec nepovedl, naše hra postrádala úplně všechno. Takže nemůžeme počítat s nějakým lepším výsledkem. Tímhle způsobem se fotbal nehraje, každý hráč by si měl sáhnout do svědomí, ale prokázalo se, že nám chybí potřebná kvalita, když nám vypadnou někteří hráči ze sestavy,“ ulevil si trenér rožďalovického mužstva Jakub Valeš. „Ale nejvíc mě mrzí, že nemáme chuť aspoň se o výsledek poprat. Byli jsme úplně odevzdání,“ přiznal Valeš.

Branky: 7. a 25. Pavel, 14. Svoboda, 61. Plot. Poločas: 3:0.