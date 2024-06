Semice – Jíkev 2:1

„Asi nejtěžší zápas jara s možná nejtěžším soupeřem,“ pochválil soupeře vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Musím uznat, že Jíkev nás v různých částech zápasu přehrávala. Vítězství jsme uhájili díky velké bojovnosti a i štěstí, když Jíkev nastřelila dvakrát brankovou konstrukci. A měla i další šance. Na druhou stranu i my jsme několik velkých šancí nevyužili. Výhra nás posunula na konečné druhé místo v tabulce, v což sem před jarní částí nedoufal ani ve snu. Na druhou stranu jaro bylo v našem podání vynikající a všem klukům patří velký dík,“ radoval se z výhry i konečného umístění Čepelka.

„Zápas o druhé místo, jak být. Nasazení, emoce, bojovnost na obou stranách. Jen škoda, že jsme to výsledkově nezvládli,“ litoval předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Ač jsme byli, troufám si říci, v obou poločasech lepším týmem, fotbal se hraje na góly a těch dal soupeř bohužel více než my. V prvním poločase jsme si nepohlídali standardku, kdy míč propadl k volnému hráči. Ve druhém zase sami ve vápně sklepneme balon soupeři přímo na kopačku. Když pak Maroš Klimpl snížil, dřeli jsme a vytvářeli si i další šance. Ty se však už neujaly, a tak odjíždíme bez bodu,“ podotkl k utkání Lebduška. „Uhráli jsme ale velmi dobrou sezonu, ve většině zápasů jsme měli navrch a za to patří všem, kteří se na ni podíleli, včetně realizačního týmu, velký dík,“ děkoval šéf klubu.

Branky: 14. Oliinyk, 58. Kubela – 67. Klimpl. Poločas: 1:0.

Rožďalovice – Pátek 1:3

„Dostali jsme se rychle do vedení. Hráli jsme dobře tak patnáct minut. Poté si začal Pátek získávat pomalu převahu a zaslouženě vyrovnali na 1:1. Druhý poločas jsme soupeři darovali po hrubé chybě míč a ten nezaváhal. Šance byly i na naší straně, ale bohužel jsme gól nedali. Musím uznat, že soupeř byl lepší. Jsme rádi, že je konec sezony, máme dost zranění. Je potřeba se připravit na příští sezonu. Děkujeme divákům za celosezonní podporu,“ uvedl po posledním zápase sezony trenér Rožďalovic Oldřich Budka.

„Těžký zápas po sobotním soustředění,“ smál se pátecký fotbalista Marek Ramšák. „Začátek zápasu jsme vůbec nechytli a v 5. minutě šli domácí do vedení. Potom přišla série tří neproměněných šancí a do toho nám ještě rozhodčí tři góly neuznal. Naštěstí jsme přece jen těsně před poločasem vyrovnali. Druhý poločas jsme domácí zatlačili, těm pomalu docházely síly a zaslouženě jsme zápas dovedli do vítězného konce,“ podotkl Ramšák.

Branky: 5. Taneček – 41. Ramšák, 60. Mejzr, 78. vlastní Dont. Poločas: 1:1.

Vykáň – Jestřabí Lhota 8:1

„Dali jsme gól už ve třetí minutě a stále jsme měli míč ve svém držení. Soupeř byl odevzdaný a my jsme byli po celý zápas jasně lepším týmem, byli jsme pořád na balonu a konečně jsme využívali šance, což se nám nedařilo v zápasech, kdy jsme to potřebovali. Myslím, že jsme nastřelili nejvíce tyčí a břeven ze všech týmů, co jsme předvedli v posledních kolech, to bylo až neuvěřitelné. Teď se to zlomilo, napadalo nám to tam, i když nám to už bohužel nepomůže. Aspoň jsme zakončili sezonu výhrou,“ řekl k zápasu fotbalista Vykáně Martin Dlouhý.

Branky: 4. a 28. Janoušek, 13. a 32. J. Kočí, 31. a 45. Dlouhý (1. z PK), 55. a 73. Růžek – 57. Robovský. Poločas: 6:0.

Sadská – Ostrá 0:3

„Výkonnostně neměl zápas takový náboj. Aspoň co jsem vypozoroval z lavičky, neboť mě stále trápí zraněníčko,“ culil se fotbalista Sadské Tomáš Plot. „První půle skončila bez branek, pak jsme udělali chybu a dostali jsme první gól. I když nás celou dobu držel gólman Šaroch, druhý gól asi mohl chytit, ale stalo se. Pak jsme inkasovali ještě potřetí a tím jsme zakončili zápas Pepika Hnátka a naši pouť I.B třídou. Můžeme se těšit na okresní přebor,“ podotkl Tomáš Plot.

„V prvním poločase, který skončil bez branek, jsme ještě své šance neproměnili, Chramosta pálil do břevna a Bílka vychytal gólman domácích. Po změně stran jsme se konečně dočkali gólu, když Dozorec krásně prostrčil za obranu Kratochvílovi a ten se nemýlil. Za tohoto stavu měli šanci na vyrovnání i domácí, ale tečovaný míč skončil na tyči. Jak se má zakončovat, ukázal našim hráčům až střídající mladíček Řehák, který po dvou minutách na hřišti propálil domácího brankáře a dal svůj premiérový gól za dospělé. Na tři nula pak ještě upravil Kukla,“ zhodnotil utkání vedoucí týmu Ostré Josef Červinka.

Branky: 53. Kratochvíl, 79. Řehák, 82. D. Kukla. Poločas: 0:0.

Městec Králové – Paběnice 1:0

„Nejdřív zápas, pak oslavy! Chtěli jsme našim fanouškům udělat radost a předvést dobrý výkon plný gólů. To první na sto procent vyšlo, to druhé na padesát. Hráli jsme dobře, dobře jsme kombinovali a vytvářeli si šance. Trápila nás ale koncovka. Musím objektivně dodat, že i Paběnice měly své šance. Kdyby zápas byl 6:3, asi by to bylo fér,“ konstatoval hrající trenér postupujícího Městce Králové Jan Šmidrkal. „Když se k zápasu vyjadřuji, tak pořad myslím na oslavy. Je mi ctí, že u všeho můžu být. Mám k dispozici famózní tým. Plný dobrých chlapů, kteří drží při sobě. Pražáci nám dali obrovskou kvalitu, domácí bojovnost. Je tady plno příběhů, ale ten nej je Míra Velenský. Člověk, který je patriot, úžasný chlap a můj velký kamarád, se po letech dočkal. Jsem šťastný, že jsem se s ním mohl vyfotit s pohárem a splnit mu fotbalový sen,“ rozplýval se Šmidrkal. „Všem v Městci děkuji. První trenérská výhra. Krásnou dovolenou všem a v srpnu jdeme na to,“ dodal šťastný trenér postupujícího mužstva.

„K poslednímu zápasu sezony jsme zajížděli na půdu prvního týmu soutěže. Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany a spoléhat se na rychlost v útoku. A nebo na standardní situace. Z obou situací jsme měli možnosti, ale bohužel naše finální fáze v zápase byla velmi špatná. Domácí byli od začátku dobří v kombinaci a měli kvalitu. O ten gól byli lepší,“ uznal hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „My při nějakém štěstí, kdybychom odvezli bod, bychom byli rádi, ale myslím, že jsme odehráli dobré utkání, které jsme odbojovali až do konce. A to se mi líbilo, i když už o nic nešlo. Klukům děkuji za celou sezonu, kdy náš cíl byl zachránit se v soutěži a to se nám povedlo. Takže sezonu považuji za úspěšnou. Samozřejmě byla utkání, kdy to bylo horší, ale tak to v průběhu sezony někdy bývá,“ řekl Vlach. „Domácím za cely náš klub TJ Sokol Paběnice gratuluji k postupu do I.A třídy a přeji jim hodně štěstí do nadcházející sezony,“ dodal paběnický kormidelník.

Branky: 58. Hanzlík. Poločas: 0:0.

Čelákovice – Všestudy 4:2

„Poslední utkání právě skončeného ročníku mělo jen průměrnou úroveň s několika nevyužitými šancemi na obou stranách. Vzhledem k fyzické převaze hostí to byli především oni, kdo měl mírnou převahu, kterou v závěru první půle vyjádřili vedoucí brankou. Nutno poznamenat, že ještě do přestávky srovnal skóre Dalekorej. Po hodině hry se hostům podařilo vrátit si vedení. S přibývajícími minutami hostům ubývalo sil a iniciativa se přenesla na kopačky našich hráčů. Tři branky v poslední čtvrthodince nám zajistily poslední letošní tři body a rozhodly o výhře, která nás posunula na konečné čtvrté místo,“ řekl po zápase Milan Šikl, sekretář Unionu Čelákovice.

Branky: 44. a 86. Dalekorej, 76. Lopatář, 79. Skuhravý – 41. Bálek, 63. Švejcar. Poločas: 1:1.