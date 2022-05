„Utkání se hodnotí poměrně těžko. Sice jsme zvítězili, ale bohužel se nám velmi nepěkně zranil kapitán Moudrý, kterému bychom chtěli popřát co nejkratší a nejklidnější rekonvalescenci,“ řekl po zápase hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Hned zkraje utkání jsme mohli jít do vedení, ale Kukla hlavou zblízka minul. Další tutovku měl na noze Wolf, ale ani on neskóroval. První gól vstřelil hlavou Moudrý, pro kterého však za dvacet minut utkání skončilo a jeho zranění s námi zamávalo. Toho Semice využily a vyrovnaly. Ve 45. minutě však využil svůj sólový nájezd Dozorec a tak jsme šli do šatny s jednogólovým náskokem. Vstup do druhé půle jsme úplně nechytli, ale před šedesátou minutou se nám podařilo vstřelit dva rychlé góly Bímou a Dozorcem. O zhruba deset minut později běžel do samostatného úniku Blín a oni on se nemýlil. Poté už se utkání pouze dohrávalo a jako bonus přidal svůj třetí gól Dozorec,“ popisoval okresní derby kouč Ostré.

„Rozhodlo hlavně to, že jsme dělali opět naprosto katastrofální chyby. V podstatě jsme soupeři čtyři góly připravili sami. Naopak spoustu našich velkých šancí jsme neproměnili. Z našeho trestňáku ve čtvrté minutě nastavení v první půli jsme dostali na 2:1, což byla zásadní chyba. Ale pořád se s tím dalo něco udělat. Ovšem po deseti minutách ve druhé půli jsme dostali opět dva góly během minuty po našich chybách. Ostrá byla určitě důraznější s větší vůlí po vítězství oproti nám,“ přiznal vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka. „Určitě nám citelně chyběli někteří hráči, ale přesto jsme to utkání měli zvládnout výsledkově lépe,“ byl přesvědčený Čepelka.

Branky: 45+3., 59. a 89. L. Dozorec, 16. Moudrý, 58. Bíma, 67. Blín – 41. Uher. Poločas: 2:1.

Milovice – Liblice 3:1

„Zápas o šest bodů. Na soupeře jsme vlétli a ve třetí minutě se ujali vedení. Bohužel jsme udělali v deváté minutě chybu, kterou soupeř potrestal. Půle tak skončila nerozhodně,“ komentoval první poločas milovický gólman Ondřej Fišer. „Druhý poločas byl v naší režii a věřili jsme, že to urveme. A to se podařilo. Dvanáct minut před koncem zavěsil Lukáš Müller a v závěru Lukáš. Pro nás to jsou zlaté body, kluci zaslouží pochvalu. A teď to potvrdit s Ostrou a pomalu myslíme na záchranu v soutěži,“ přidal Fišer.

Branky: 3. Dlouhý, 78. L. Müller, 90. Lukáš – 9. Dukay. Poločas: 1:1.

Vítězství vystřílel Sokolči Křivánek, Luštěnicím nasázel hattrick

Rožďalovice – Městec Králové 3:2

„V první části zápasu jsme několikrát neúspěšně ohrozili soupeřovu branku. Ve 24. minutě se prosadil Dominik Hora a deset minut nato se prosadil druhou trefou. Supeř se poté trochu zkoncentroval a z přímého kopu trefil spoj šibenice. Bohužel pro nás se do konce poločasu dokázal prosadit a překonat brankáře Špígla. Do kabin jsme odcházeli za stavu 2:1. Začátek druhého dějství nám nevyšel podle představ a soupeř vyrovnal. V 75. minutě naskočil do hry Jarda Beneš a svou trefou po rohovém kopu poslal Rožďalovice do vedení 3:2. Zápas jsme i přes drobné komplikace dovedli do zaslouženého vítězství,“ byl spokojený trenér Rožďalovic Jakub Valeš.

„Utkání nabídlo nespočet neproměněných brankových příležitostí. Tu první zahodil hned na začátku soupeř. My jsme nastoupili neuvěřitelně naivně a průběžný stav dva nula byl pro nás ještě milosrdný. Díky Šmidrkalovi, který se na to již nevydržel koukat a přes svoje nedoléčené zranění se zvedl ze střídačky a šel oživit naší hru, jsme se dostali zpět do zápasu vyrovnání na 2:2. Následně náš tlak polevil a rozhodnutí měly na kopačkách obě strany. Střeleckou nemohoucnost prolomil až soupeř po našem zaváhání, kdy jsme nechali propadnout míč z rohového kopu. Bohužel odjíždíme s prázdnou,“ litoval jeden z hostujících trenérů Michal Poděbradský.

Branky: 24. a 34. Hora, 75. Beneš – 44. Černovský, 52. Šmidrkal. Poločas: 2:1.

Sadská – Pečky 2:1

„Začali jsme hanebně, vlastními chybami jsme se dostali pod tlak. Pečky nám patnáct minut přehrávaly, to jsme přežili klinickou smrt, soupeř měl dvě velké šance. Pak jsme ale dali gól a to nás uklidnilo. A přidali jsme ještě druhý. Slabinou bylo to, že jsme pak neproměnili další čtyři dobré příležitosti, jejich gólman toho hodně pochytal. Máme důležité tři body, ale prvních patnáct minut nebylo z naší strany dobrých, bylo neskutečné, co jsme dokázali vymyslet. Ale zvedli jsme se a měli jsme zápas pod kontrolou,“ vyprávěl po utkání hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 44. a 55. Vlasák – 61. Brunclík. ČK: 83. Bydlák (Pečky). Poločas: 1:0.

Vrdy – Pátek 4:1

„Od začátku zápasu jsme tahali za kratší konec. Domácí byli lepší v důrazu, kombinaci, napadání a to se projevilo i na výsledku. Po sérii tří rohů jsme po jednom z nich prohrávali. Za první poločas jsme měli jen jednu střelu na bránu. Vrdy do poločasu přidaly druhou branku. Úvod druhého poločasu nám nevyšel. Inkasovali jsme během prvních deseti minut a bylo po zápase. Až ke konci zápasu, v posledních deseti minutách, jsme byli trochu odvážnější. To vedlo i k naší brance, kterou vstřelil Radek Novák. Pak ještě z trestného kopu trefil Sporiš tyč. Domácí ale také ještě trefili břevno a tyč. Takže Vrdy vyhrály zcela zaslouženě,“ přiznal po utkání kapitán Pátku Martin Grospič.

Branky: 41., 53. a 57. z PK Šveřepa, 11. Vávra – 78. Novák. Poločas: 2:0.