„Zápas pro nás začal velice dobře, po úvodním tlaku jsme dali ve 3. minutě z trestného kopu úvodní gól zápasu. Po tomto gólu jsme se uspokojili s vedením a soupeř nám dal dva slepené góly ze standardních situací pomocí silného větru a poté jsme se nedostali do zápasu. Díky střídaní na konci prvního a začátkem druhého poločasu jsme zápas otočili. Celkově náš výkon nebyl dobrý, musíme přidat, protože hrajeme o záchranu. Ale na úvod jsou tři body z domácího prostředí dobrým začátkem,“ těšilo nového trenéra Ostré Ladislava Doseděla.

„První poločas nezačal dobře. Po souboji před hranicí našeho vápna byl odpískán faul a domácí hráč obstřelil zeď z vnější strany a vsítil rychlou branku. To nás ale nepoložilo, co jsme si řekli v kabině, tak jsme plnili. Odměnou tomu byly krásné branky Adama Vyhnánka, kdy jednu vstřelil přímo z rohu na vzdálenou tyč a druhou z volného kopu z 35 metrů, kdy brankář do poslední chvíle čekal teč, ale míč prošel bez doteku až do branky. Ostrou jsme naší hrou překvapili, do žádných vážnějších šancí jsme ji nepouštěli. Důkazem toho byla změna hry a taktické střídání domácích ještě v prvním poločase. Bohužel pak byla proti nám odpískána penalta a bylo vyrovnáno. Naštěstí jsme před odchodem do kabin ještě přidali jednu branku, když Chlumský uklidil odražený míč na kraji vápna do sítě domácího brankáře,“ popsal klíčové okamžiky první půle trenér Ondřej Vaňkát. „Ve druhém poločase jsme se trochu přizpůsobili hře soupeře, který začal více hrozit. Dlouho naše obranná hráz držela. V jednu chvíli jsme mohli vsítit další branky, navýšit vedení a Ostrou položit do kolen. Jenže ani při jednom pokusu jsme již potřebné štěstí neměli. Pak Ostrá z rohového kopu srovnala a byla v laufu. Toho využila a obrátila stav utkání na svoji stranu. V poslední minutě byla odpískána proti nám ještě jedna penalta, která již nic neřešila,“ podotkl. „Leckomu to bude znít zvláštně, ale já jsem na náš výkon pyšný. Sice jsme posledních dvacet minut neměli dostatek fyzických sil, ale i tak jsme se oproti hře v přípravě ohromně posunuli. I přes pět obdržených branek nemám z naší defenzivní fáze špatný pocit. Naštěstí víme, jaké branky jsme obdrželi. Je před námi spousta práce, jarní část nebude vůbec jednoduchá, ale nic nevzdáváme dopředu,“ dodal Ondřej Vaňkát.

Branky: 4., 35. a 90+5. Chramosta (2. a 3. z PK), 70. L. Dozorec, 78. Blín – 14. a 17. A. Vyhnánek, 42. Chlumský. Poločas: 2:3.

Jíkev – Vykáň 3:2

„Před jarní částí sezony jsme přivedli dvě posily. Vrátil se Veselý, který před půl rokem odešel do vyšší soutěže a přišel hbitý útočník Kohout. Oba začali v základní sestavě a podali velmi dobrý výkon,“ pochvaloval si výkon noviců v jíkevském dresu předseda klubu Jan Lebduška. „Hrál se kvalitní fotbal na dobře připraveném trávníku. Vykáň má ve svém středu výborné fotbalisty, kteří se svými krátkými narážečkami dokáží uvolňovat a tím si připravovat šance. Začali jsme lépe, měli balon více na svých kopačkách, postupně se ale i Vykáň prosazovala. První gól dal pěknou ranou z hranice vápna Pařízek, pak soupeř vyrovnal a měl i místy více ze hry, do poločasu jsme ale Pikousovou krásnou střelou do horní poloviny branky převážili výsledek na naši stranu. Na začátku druhého poločasu jsme si ale nepohlídali standardku soupeře a ten opět vyrovnal. Pak měla Vykáň více ze hry a dlouho nás tlačila. Ubránili jsme se a pak Piky (Pikous) svým druhým gólem zvýšil na 3:2. Výsledek se už do konce neměnil, i když jsme přečkali závěrečný tlak soupeře. I my jsme však mohli skórovat, kdy v samostatném úniku gólman soupeře fauloval před vápnem Pařízka a byl za to odměněn k údivu všech jen žlutou kartou. Jsem ale rád za tři body i za dobrý fotbal,“ byl spokojený Lebduška.

Jiráň vystřílel Slovanu výhru, gólman Bína bude za první nulu platit

„Bylo to kvalitní utkání z obou stran, byl to opravdu pěkný zápas, který se musel líbit. Z naší strany tomu chybělo lepší proměňování šancí. Rozhodla produktivita, v tom byli domácí o chlup lepší. Ale je to jen začátek,“ uvedl manažer Čechie Vykáň Václav Bryndza.

Branky: 18. Pařízek, 31. a 57. Pikous – 16. M. Kočí, 47. Vyhnal. Poločas: 2:1.

Velim B – Městec Králové 1:1

„Hned v prvním kole jsme narazili na jeden z nejkvalitnějších týmů soutěže. Za normálních okolností bychom remízu brali, ale s ohledem na vývoj utkání je pro nás bod nakonec málo,“ přiznal trenér velimského béčka Jiří Ptáček. „Hosté byli v úvodu zápasu o něco aktivnější a hned v osmé minutě šli po střele zpoza vápna do vedení. O dvě minuty později jsme vyrovnali po rohovém kopu a zakončení na přední tyč. Hned v další minutě vyrazil hostující brankář střelu zpoza vápna a následná dorážka skončila těsně vedle branky,“ poznamenal Ptáček. „Druhý poločas byl herně vyrovnaný až do chvíle vyloučení hostujícího hráče, který se po ošetření bez pokynu rozhodčího vrátil zpět na hřiště, za což viděl druhou žlutou kartu. V následující početní převaze jsme si vytvořili několik brankových příležitostí, ale rozhodující gól se nám bohužel nepodařilo vstřelit. Hostující brankář předvedl dva skvělé zákroky, kdy vyrazil míč doslova na brankové čáře, další střela ve vápně a z hranice vápna skončily nad brankou a v nastavení se pak zakončení hlavou po rohovém kopu odrazilo od horní týče do tyče a pak ven z branky. Předvedli jsme velmi dobrý výkon, ale důležité tři body se nám nepodařilo získat,“ posteskl si Jiří Ptáček.

„No jo no. Co na to říct? Čekali jsme super těžký zápas a on byl,“ ulevil si trenér hostujícího týmu Jan Šmidrkal. „Velim je kvalitní mančaft a my jsme se tak nějak hledali. Pokud vedeme, nemůžeme za dvě minuty dostat na 1:1. Obrovsky špatně! Soupeře to dostalo na koně a my jsme patnáct minut hráli druhé housle. Pak se naše hra uklidnila a dominovali jsme. Velim hrozila z hrozně přísných brejků, kterými nás zaplaťpánbůh nepotrestali. Naší hře chyběla lehkost v útočné fázi. Sečteno, podtrženo - bod z Velimi bereme, protože posledních patnáct až dvacet minut na nás po vyloučení seděla,“ přiznal královéměstecký kouč. „Nerad se vyjadřuji k výkonu rozhodčích, spíš je chválím, protože chápu jak je to složité. Ale… Pár zásadních rozhodnutí si musí probrat v hlavě tři muži v černém. Zda mají čisté svědomí, je otázka na ně,“ dodal trpce Šmidrkal.

Branky: 10. Vocel – 8. Šoufek. ČK: 65. Vobořil (Městec Králové). Poločas: 1:1.

Paběnice – Pátek 2:6

„Začátek zápasu jsme měli slušný, drželi jsme se nějakého plánu a dostali se do vedení. Po zákroku na Mužátka, kde měla být červená karta, jsme přestali hrát. Přišli jsme o zraněného hráče a ještě nám hráč, co fauloval, dal branku. Od té doby byl hostující tým jasně lepší, měl skvělou kvalitu v útoku, navíc byl agresivnější, rychlejší a zaslouženě vyhrál,“ přiznal hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „My musíme zabrat příští týden a přivézt nějaké body z Plaňan,“ přidal.

„Ze začátku to bylo takové opatrné, my měli nějaké náznaky šancí, ale nedokázali jsme to dotáhnout. V patnácté minutě zápasu jsme dostali takový smolný gól, kdy náš stoper trefil záda spoluhráče a hráč Paběnic šel sám na našeho gólmana a šanci proměnil. A to bylo, řekl bych, ze strany soupeře všechno a začali jsme hrát my. Ve třicáté minutě se prosadil ve skrumáži ve vápně Ondra Puk a za dvě minuty se krásně trefil Honza Bartoš z trestného kopu. Za další tři minuty po přihrávce Martina Puka jsem dával na 3:1. Ještě před poločasem po hezké akci po straně dával před prázdnou bránu Honza Bartoš a Martin Puk se nemýlil. Poločas byl 1:4,“ popsal první poločas autor dvou páteckých branek Marek Ramšák. „Druhý poločas jsme opět začali aktivně a chtěli navázat na ten první a to se nám povedlo. Opět hezká akce po straně, Honza Bartoš mi to dal před bránu na 1:5. Pak nám ukázal něco ze svého umění Václav Koloušek a krásným lobem za vápnem snižoval na 2:5. Definitivní tečku za zápasem udělal v devadesáté minutě Standa Štok. Po celý zápas jsme dřeli a chtěli víc než soupeř, je to zasloužené vítězství. Musím vyzdvihnout i perfektně připravené hřiště v Paběnicích,“ uvedl Ramšák.

Branky: 18. Mužátko, 77. Koloušek – 30. O. Puk, 32. a 43. M. Puk, 35. a 55. Ramšák, 85. Štok. Poločas: 1:4.

Pečky – Sadská 4:1

„Náš trenér byl po zápase v křeči,“ smál se sadský útočník Tomáš Plot. „Hráli jsme docela dobře, byli jsme častěji na balonu, v tom jsme byli lepší, ale udělali jsme individuální chyby a to pak nemůžeme myslet na dobrý výsledek. S tím jsme se potýkali i na podzim. Nebylo to z naší strany tak špatné, ale Pečky vystřelily čtyřikrát na bránu a daly čtyři góly. Hlavně první dva byly po velkých chybách,“ vyprávěl Plot.

Branky: 7. Buřič, 23. a 67. Sova, 42. Hovorka – 70. Vlasák. Poločas: 3:0.

Semice – Rožďalovice 2:1

„Rožďalovice byly těžký soupeř,“ oddechl si po souboji dvou okresních rivalů vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „První půlhodinu si myslím, že byly i lepším mužstvem a ujaly se vedení. Vývoj se začal obracet zhruba ve třicáté minutě, kdy jsme se dostali do zápasu. Dostali jsme se do tlaku. Kopali jsme několik rohů a měli i šance na vyrovnání. Do půle se nám podařilo vyrovnat z penalty Kamlachem. Byl to vcelku zbytečný faul od hostů a nám to pomohlo se do zápasu vrátit. Druhou půli si myslím, že jsme byli už na hřišti lepším mužstvem a zaslouženě šli do vedení. Mohli jsme přidat i další branky, ale nic z našich šancí jsme nevyužili. Rožďalovice nastřelily ve druhé půli tyčku a občas zahrozily, ale více šancí bylo opravdu na naší straně,“ zhodnotil zápas Čepelka.

Souboj o nejvyšší příčky Bohemia prohrála, gól vstřelit nedokázala

„Jeli jsme k silnému soupeři. A před utkáním jsme si říkali, že jakýkoliv bod by byl pro nás zlatým bodem. Výborně jsme vstoupili do utkání a dařilo se nám v kombinaci i ve střelbě. Bohužel jsme vstřelili pouze jednu branku, kterou vstřelil Fanda Veselý. A také jsme soupeři darovali penaltu, kterou soupeř proměnil a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Do druhého poločasu jsme si řekli, že vstoupíme aktivně. Ale jen řekli, u toho to skončilo. Vůbec jsme se nechytili a druhý poločas byl opakem toho prvního. Soupeř nám dal gól po standardní situaci. My jsme se nedostali vůbec k ničemu. Je potřeba zvýšit u některých hráčů chuť po vítězství a bojovnost, hlavně ve chvílích, kdy se nám tolik herně nedaří,“ řekl po derby trenér poražených Oldřich Budka.

Branky: 40. a 69. Kamlach (1. z PK) – 28. F. Veselý. Poločas: 1:1.

Líbeznice – Čelákovice 1:2

„Do prvního mistrovského zápasu jara jsme vstoupili úspěšně. Již v první minutě naběhl na kolmici Skuhravého Lopatář, ale vybíhajícího brankaře nepřekonal. Vzápětí střílel domácí hráč z levé strany a míč jen těsně minul branku. V dalším průběhu zápasu jsme se čím dál více prosazovali svojí kombinační hrou, když některé akce stály za podívání. Na obou stranách bylo několik možností ke vstřelení branky, ale to se stalo až v samém závěru, kdy Pánek přehodil vybíhajícího brankaře a Lopatář doklepl míč do opuštěné branky. Úvod druhé půle vyšel lépe pro domácí tým, který ve 47. minutě po chybě v šestnáctce Kurucem vyrovnal. Domácí vycítili šanci a snažili se o vedení, leč obrana Unionu dokázala pochytat jejich nebezpečné brejky. Šancí bylo několik před oběma brankami, ale v 82. minutě rozhodl o výhře hostí Skuhravý po střele z hranice šestnáctky. Naše výhra byla překvapivá, ale zasloužená. Projevila se dobrá zimní příprava i zařazení několika dorostenců,“ radoval se z výhry sekretář čelákovického klubu Milan Šikl.

Branky: 47. Kuruc – 4. Lopatář, 74. Skuhravý. Poločas: 0:1.