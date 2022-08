„V prvních deseti minutách jsme neproměnili tři gólové šance. Poté se hra vyrovnala, Jíkev byla opticky víc ve hře na středu hřiště, ale větší šance byly na naší straně,“ uvedl po zápase trenér vítězného celku Roman Masopust. „Ve druhé půli nás při tutovce hostů podržel brankář Kožurik. Vzápětí nám Jíkev pomohla, když si jejich hráč srazil centrovaný míč do vlastní branky. Od té chvíle to bylo jen na jednu branku. A podařilo se nám dohrát do gólu několik velmi pěkných akcí,“ pochvaloval si Masopust. „S výkonem mužstva i výsledkem jsme určitě spokojeni, ale dokud hosté fyzicky stačili, tak byly vidět jejich výborné individuální dovednosti a utkání bylo otevřené,“ dodal kouč domácích.

„Prohráli jsme vysokým rozdílem, rozhodla desetiminutovka mezi 70. a 80. minutou,“ hlesl po utkání hrající předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „První poločas byl vyrovnaný, šance byly na obou stranách. Po poločase nám začaly ubývat síly a to byla mladému běhavému týmu domácích voda na jejich mlýn. První gól jsme si dali sami a pak už domácí měli otevřenou cestu k naší bráně. Bylo to o prvním gólu, pak už jsme neměli síly ani morálku to stáhnout,“ přiznal Lebduška. „Nic se neděje, jedeme dál,“ nedělal z porážky tragédii.

Branky: 70. vlastní Schubert, 75. Šveřepa, 78. Víšek, 87. Vavřina. Poločas: 0:0.

Pátek – Velim B 0:4

„Opět nám utekl začátek zápasu. Než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme v osmé minutě už 0:2. Velim předváděla rychlé akce na jeden dotek a my jsme nestíhali. I tak jsme se v první půli do dobrých příležitostí dostali. Kohoutek hlavičkoval v dobré pozici vedle, Sporiš branku Velimi přestřelil. Druhá půle byla o trochu lepší, ale vyložené šance jsme si nevypracovali. Ke konci zápasu ještě hosté dvě branky přidali. Velim vyhrála zaslouženě. My to musíme odčinit další zápas,“ řekl po zápase kapitán Pátku Martin Grospič.

Branky: 2. a 81. Kukal, 9. Šindelář, 75. Hrabal. Poločas: 0:2.

Vítaná vzpruha. Bohemia dominovala, góly dala ve druhé půli

Sadská – Semice 1:2

„V první řadě gratuluji Semicím k výhře,“ začal hodnocení zápasu hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „My jsme si utkání prohráli sami neproměňováním šancí. Co my nedáme, to je neskutečné. Někteří hráči by si měli uvědomit, že když jednou vyhrajeme, tak to není žádná sláva a nejsme žádní mistři,“ zlobil se Svoboda. „Šance byly na obou stranách, myslím, že jsme jich měli víc a bylo to bojovné utkání. Nedali jsme gól ani d prázdné brány. Musíme se k tomu postavit čelem,“ podotkl kouč Sadské.

„Začali jsme výborně a po krásné přihrávce Kamlacha vstřelil Jareš ve 2. minutě gól. Prvních dvacet minut patřilo nám a měli jsme další dvě obrovské příležitosti. Po dvaceti minutách jsme povolili a Sadská se začala dostávat do hry. Naštěstí svoje příležitosti domácí neproměnili. I my jsme měli ale šance, a to velké a dokázali zvýšit na 2:0 ve druhé půli Rychtaříkem. Pak byly další velké šance na obou stranách, na naší asi trochu víc. Domácí korigovali už jen z penalty,“ popsal nejdůležitéjší okamžiky okresního derby semický vedoucí mužstva Miroslav Čepelka. „Bylo to bojovné utkání a naši hráči to odmakali. Tři body ze Sadské jsou super, teď to musíme potvrdit doma. Bohužel nám bude chybět Novák, který dostal po dvou žlutých kartách červenou,“ přidal Čepelka.

Branky: 85. Čemus (z PK) – 2. Jareš, 63. Rychtařík. ČK: 73. Pavel – 78. Novák. Poločas: 0:1.

Milovice – Vykáň 1:4

„Před zápasem s Vykání jsme řešili změny v kádru, protože naši dva hráči měli nevolnost. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, dokázali jsme si vytvořit šance, ale bohužel jsme neproměnili a Vykáň trestala. To je rozdíl. My dostaneme první gól a sesypeme se, to nechápu. Potřebujeme asi psychologa,“ vyprávěl asistent milovického trenéra Ondřej Fišer. „Od té doby to šlo s námi z kopce, nedostupovali jsme hráče a pak si necháme dát laciný druhý gól, když asi nejlepší hráč Vykáně Kočí vykvrdlal dva naše hráče a připravil to spoluhráči před prázdnou branku. A ten už to měl jednoduché. Vykáň nás přehrála jednoduchostí a chytrostí, my jsme neměli sílu s tím něco udělat. I takové zápasy jsou, bohužel jich je moc. Kluci se musí vzchopit a dál pracovat. Pak přijdou výsledky,“ má jasno Ondřej Fišer.

„Zajímavé utkání pro diváky. Domácí sice prohrávali o dvě branky, ale nesložili zbraně a stejně jako my nevyužili stoprocentní příležitosti. Nás podržel brankář Láska. Druhý poločas jsme již měli pevně v rukách a přidali ke kvalitní hře i další góly,“ radoval se hostující trenér Oldřich Pařízek. „Zasloužené vítězství potřebné před pohárovým utkáním s Poříčany, na které tímto chceme fanoušky obou táborů pozvat k nám do Vykáně,“ přidal kouč Vykáně.

Branky: 38. Dlouhý – 21. Kočí, 29. a 49. Hanzlík, 84. Kramář mladší. Poločas: 1:2.

Zeleneč – Městec Králové 1:1

„Po nepovedeném prvním kole, kde nás stálo patnáct minut druhé půle body, jsme chtěli uspět a ukázat, že do soutěže patříme. Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně a vytvořit na soupeře tlak. To se bohužel nestalo, soupeř byl v prvních minutách aktivnější a dostal se i do šancí ale podržel nás náš brankář. Potom se hra začala vyrovnávat a my jsme se dostali do hry a do tempa, kdy jsme byli více na balonu a vytvořili si spoustu standardních situací, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Ve druhé půli jsme pokračovali aktivně, ale bohužel z našeho rohu využil soupeř brejk. Nám se podařilo v poslední minutě vyrovnat a i když jsme chtěli tři body, tak remízu bereme všemi deseti, uvedl domácí hráč David Havierník.

„My jsme hráli velice dobře takticky. Soupeř sice kombinoval, ale jen na vlastní polovině a nemohl se do nás dostat. My jsme hráli hlavně na brejky, jenže situace jsme nedokázali proměnit nekvalitou ve finální fázi. Pak jsme dali branku, nadále jsme dobře drželi blok a dobře jsme se posouvali. Domácí neměli snad ani jednu střelu mezi tyče. Nakonec však vyrovnali po jedné individuální chybě. Měli jsme vyhrát, bod ze Zelenče je ztráta. Velmi solidní výkon podali opět rozhodčí,“ vyprávěl po utkání hrající trenér hostujícího mužstva Jan Šmidrkal.

Branky: 90+2. Skuček – 56. Tošovský. Poločas: 0:0.

Plaňany – Ostrá 4:6

„Do zápasu jsme vstupovali s tím, že bychom chtěli být aktivní směrem dopředu a vyvarovat se chyb, kterých jsme se dopouštěli v minulém zápase. To se nám dařilo do desáté minuty, kdy jsme obdrželi branku. Zápas se nám podařilo otočit, ale poločasové vedení jsme neudrželi. Těsně před koncem jsme dostali branku po rychlé akci domácích. Ve druhé půli šel soupeř opět do vedení. Aktivní hrou jsme zápas opět otočili a odskočili soupeři o tři branky. V závěru kopaly Plaňany ještě pokutový kop, další drama už jsme ale nedopustili a dokráčeli jsme tak k první letošní výhře,“ jásal trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 10. Motrunich, 43. Nedvědil, 49. a 84. Dittrich (2. z PK) – 20. a 56. Kadeřábek, 27. Zápotocký, 68. Kukla, 73. Wolf, 80. Koblasa. Poločas: 2:2.