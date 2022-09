„Byl to kvalitní a dobrý zápas. Bohužel jsme zase dostali dva góly po našich chybách, druhý byl úplně vlastní. Těžko se mi to hodnotí,“ konstatoval hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Do páté minuty jsme mohli vést, ale místo toho jsme pak dvakrát inkasovali. Pak už jsme ztrátu nedohnali. Musím uznat, že Vykáň má velmi kvalitní tým a těžko ji bude někdo porážet. Ke konci jsme sahali po bodu, hostům docházely síly, ale my jsme toho nevyužili. Kluky chci pochválit za bojovný výkon,“ řekl kouč Sadské.

„Utkání jsme herně i výsledkově zvládli. Závěr byl ale trochu komplikovaný. Domácí si vytvořili po našich chybách dobré brankové příležitosti. Viz penalta na 2:3. Podržel nás brankář Láska. Ceníme si vítězství, jdeme dál bez ztráty kytičky,“ těšilo trenéra Vykáně Oldřicha Pařízka.

Branky: 63. Plot, 88. Čemus (z PK) – 23. Hanzlík, 44. vlastní Noll, 47. David. Poločas: 0:2.

Bílé Podolí – Městec Králové 2:2

„Jsem naštvaný na nejvyšší úroveň,“ ulevil si po utkání trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. Deset minut před koncem jsme vedli o dva góly, ale přesto jsme získali jen bod. Na dva jedna jsme dostali gól do šibenice po odraženém míči a vyrovnávací pak v nastavení. Je to velká rána do zad. Už jsem si myslel, že to dohrajeme, ale nepodařilo se to. Děláme velké individuální chyby a to se nedá omluvit,“ soukal ze sebe Šváb.

„Co k tomu říct? Těžko hledám slova. Myslím, že průběh byl celkem očekávaný. My po dvou vyhraných zápasech, domácí s jedním bodem, bylo jasné, že do zápasu vstoupíme jako mistři světa a domácí poctivou tvrdou hrou - ne zákeřnou - budou zlobit. Na vše jsem kabinu upozorňoval, ale bohužel, prázdná slova,“ řekl po utkání hostující hrající trenér Jan Šmidrkal. „Domácí ovládli první půlku a zaslouženě šli v jejím závěru do vedení. V kabině jsme si řekli, že musíme vše změnit. Druhá půlka byla taková divoká, ale čtyři až pět vyložených gólových šancí bylo na naší straně, pár i na straně domácích. Co čert nechtěl, my nedávali, domácí přidali z rohu na 2:0 a to zbývalo patnáct minut do konce. Hráče chci pochválit za morál, který jsme předvedli a vyrovnali na 2:2. Pořád musíme být nohama na zemi, byli jsme až moc sebevědomí. Domácí dřeli jako o život a myslím, že je otázkou času, kdy budou sbírat body. Sečteno, podtrženo - bod bereme, i když jsme chtěli tři,“ konstatoval kouč Městce Králové.

Branky: 45. Švadlenka, 78. Weinlich – 84. Sochor, 90+2. Černovský. Poločas: 1:0.

Na drámo neměli chuť především tradiční střelci Martínek s Novákem

Vrdy – Milovice 7:3

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, v prvních deseti minutách jsme si vytvořili dvě výborné gólové příležitosti a několik standardních situací. Ty jsme však trestuhodně zahodili a z rychlého protiútoku po našem rohovém kopu jsme v 16. minutě prohrávali. I nadále jsme ale dobře kombinovali, vytvářeli si přečíslení a využili své příležitosti k otočení skóre na 2:1. Po nedorozumění v rozehrávce jsme soupeři nabídli rohový kop, ze kterého jsme po šťastném odrazu dostali kuriózní vyrovnávací gól. Tým ukázal ale sílu a chuť a po zásluze Víšek po akci středem hřiště přidal svůj druhý gól. Ve druhé půli jsme zůstali dostatečně aktivní a předvedli pohledné akce, ze kterých přidal nejdříve dvě branky David Šveřepa a poté i Mirek Kováč. Utkání jsme měli pod kontrolou, hosté zahrozili pouze za stavu 3:2, kdy jsme rychlý protiútok hasili na poslední chvíli,“ popisoval utkání trenér domácího celku Roman Masopust.

„Zápas ve Vrdech se pro nás vyvíjel dobře, po skrumáži se trefil Krátký, ale to nás uspalo a rázem jsme prohrávali 2:1 po našich hrubých chybách. Naštěstí z další skrumáže před vápnem náš kanonýr Müller přehodil gólmana. Ale pak přišel soupeřův aut, naši stopeři měli špatné postavení a Vrdy vedly. Druhá půle byla v režii Vrd, které přidaly čtvrtou branku, my jsme korigovali, ale poslední slovo měli domácí, kteří nás deklasovali,“ přiznal asistent milovického trenéra Ondřej Fišer. „Děláme strašně moc chyb. Musíme na tento zápas rychle zapomenout a začít od nuly,“ nabádá hráče Fišer.

Branky: 21. Kapounek, 25. a 43. Víšek, 54. a 87. Šveřepa, 81. a 89. Kováč – 16. Jakub Krátký, 32. L. Müller, 82. Dlouhý. ČK: 83. Petr – 85. Rett. Poločas: 3:2.

Ostrá – Jíkev 2:3

„Výsledek zápasu je pro nás krutý. Snažili jsme se, byli jsme aktivní, ale pak nás opět srazily chyby, které zkušený soupeř dokázal potrestat. Mrzí nás to kvůli fanouškům, zasloužili by si nás vidět v domácím prostředí vyhrávat,“ smutnil po okresním derby trenér Ostré Josef Pavliš.

„Po gólových hodech z minulého týdne jsme chtěli v Ostré bodovat a potvrdit tak vzestupný trend naší výkonnosti. To se nám zpočátku úplně nedařilo, nebyli jsme soustředění a soupeř nás zatlačil. Prvních patnáct minut tak bylo z naší strany hluchých a brzy jsme prohrávali. Naštěstí po chytré a rychlé rozehrávce standardky se ocitl Veselý sám před gólmanem a nemýlil se. Gól byl ale přiznán v zápise jinému hráči. Utkání bylo dál vyrovnané, i když jsme měli do poločasu ještě pár šancí. Začátek druhého poločasu nám opět nevyšel, domácí se dostali hlavou do vedení, my jsme však rychle zareagovali a Fichtner se nádherně trefil z přímého kopu ze střední vzdálenosti. Když už spěl zápas k remízovému výsledku, štěstí se v závěru přiklonilo k nám a Klimpl nám z dorážky vystřelil tři body,“ rozebíral celé utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 11. L. Dozorec, 53. Bíma – 20. Veselý, 54. Fichtner, 85. Klimpl. Poločas: 1:1.

Semice – Pečky 1:3

„Byl to zápas blbec od samého začátku. V desáté minutě se nám vážně zranil Vavroušek a vypadá to, že bude chybět delší dobu. Přivodil si zranění kolene. Sice jsme se ujali vedení, které jsme drželi celou první půli, ale na jejím konci jsme dostali gól z dálky. A hned při nástupu do druhého poločasu přidali hosté druhý gól. Z toho jsme byli opaření. Měli jsme tlak, ale bez vyložené šance a hosté si počkali na další brejk a přidali třetí branku. Další náš tlak byl bezzubý, byla to spíše křeč. Skončila tak naše dvanáctizápasová série bez porážky,“ vyprávěl po utkání vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka.

Branky: 31. Rychtařík – 44. a 65. Sova, 48. Kudrna. Poločas: 1:1.

Zeleneč – Pátek 1:1

„Bohužel se nám nepovedl vstup do utkání. Brzy jsme dostali branku po špatně odbráněné situaci. Domácí byli více na balonu, ale další příležitosti si už nevytvořili. Do přestávky se nám ale podařilo vyrovnat. Pohlídal jsem si ofsajdové postavení a prodloužený centr Jiráska jsem uklidil do brány. Druhou půli jsme domácí k ničemu nepustili. Snad jen dvě střely, které ale skončily nad naší bránou. Na konci zápasu krásně vystřelil Lukáš Svoboda, ale brankář jeho pokus vyrazil. Mrzí nás, že si nevezeme tři body. Musíme holt zabrat doma." řekl po utkání autor vyrovnávací branky Karel Leština.

Branky: 8. Hajný – 45. Leština. Poločas: 1:1.