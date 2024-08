Paběnice – Čelákovice 3:2

„První domácí zápas nás čekal další těžký soupeř a my jsme navíc z různých důvodu postrádali pět lidí, z toho čtyři ze základní sestavy minulého zápasu a pro mě klíčových hráčů ať už je to Váňa, Mužátko, Jiří Špičák, Kracík a Vondra,“ načal hodnocení hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Prvních patnáct minut jsme byli mimo, nemluvili na sebe, soupeř na nás vlétl a byl lepší. Potom se hra vyrovnala, po centru Tomáše Horvátha trefil Jakub Špičák břevno a od té doby se hra vyrovnala. Ve 28. minutě Pepa Benešovský vybojoval balon, poslal centr do vápna a Jakub Špičák zakončil k tyči na 1:0. Do konce poločasu se hrálo vyrovnaně a v některých chvílích nás opět podržel skvělými zákroky Tomáš Výborný. Bohužel ve 45. minutě si necháme dát gól do kabiny, kdy míč spadne na malé vápno a hráč hostí sám uklízí do brány. Druhý poločas začal vyrovnaně, soupeř hrál více na balonu a my v bloku čekali na šanci. Ta přišla po rohovém kopu, Martin Blahník se dostal k hlavičce, gólman pouze vyrazil před sebe, kde dohrál situaci Martin Votava 2:1. Od té doby hrál více soupeř, my jsme fyzicky hodně odpadli, nepodrželi jsme balon, bez mezihry a hodně se to na nás valilo. Jen se štěstím jsme ustáli šance soupeře, nakonec ale po pěkné akci srovnal na 2:2. My pak hráli stejně, nikam jsme nespěchali, protože bod by pro nás byl zlatý, naopak soupeř chtěl vyhrát. Když bylo posledních deset vteřin do konce, dostali jsme šanci kopat roh. Jakub Špičák míč vrátil a Martin Výborný uklidil na 3:2,“ radoval se ze zisku tří bodů Vlach. „Pro nás je to hodně šťastné vítězství, soupeř byl fotbalový a prohrát si určitě nezasloužil. Ale takové zápasy jsou a my jsme rádi za důležité tři body. Chtěl bych pochválit všechny kluky za to, jak k utkání přistoupili a jak ho odmakali. Vzhledem k tomu, kolik nám chybělo klíčových hráčů, jsme se s tím popasovali na výbornou. Semkli jsme se a vyhráli jako tým, čehož si strašně vážím. Navíc doma potřebujeme vyhrávat,“ dodal Jaroslav Vlach.

„Soupeř byl opět fyzicky zdatnější a opravdu soubojový tým, který se ani nesnažil hrát nějaký kombinační fotbal po zemi, na rozdíl od nás. V 10. minutě jsme mohli vést 3:0, kdy nám vycházely dlouhé křížné balony především na hráče Stiboru, ale bohužel nedáš - dostaneš se potvrdilo, a tak udeřil soupeř, který jen nakopával dlouhé balony na útočníka Špičáka, který se dá říct rozhodl zápas svým soubojovým a jednoduchým pojetím hry. Dvakrát za nás vyrovnával kapitán Skuhravý. První gól dal z rohu a druhý po kombinaci s Maříkem z úrovně vápna. Poté soupeř lehce odpadl fyzicky, ale my jsme z dalších šancí, kterých bylo na dva zápasy, nic nevytěžili, a tak zápas rozhodla poslední akce. Roh domácích, opět vyhraná hlavička Špičáka a v závaru uklizený balon v naší síti a výbuch radosti domácích, kterému jsme bohužel sklesle přihlíželi. Ještě bych vyzdvihl gólmana domácích Výborného, který nejenom pochytal mnoho šancí, ale zdárně hrál dalšího stopera. Tudíž jsme odjeli bez bodů a to proti takovému soupeři bolí dvojnásob,“ uvedl hrající vedoucí hostujícího mužstva Stanislav Lánský.

Branky: 29. Špičák, 55. Votava, 90+5. Výborný – 45+1. a 68. Skuhravý. Poločas: 1:1.

Český Brod B – Rožďalovice 7:0

„Jestli jsem mluvil minulý týden o strašidelném poločase, tak nevím, jak bych popsal poločas tento týden. Asi jako nejhorší v mé trenérské kariéře,“ ulevil si trenér Rožďalovic Oldřich Budka. „Soupeř byl jednoznačně lepší ve všech ohledech. Mladí kluci, kteří byli všude a věděli o sobě Gratuluji soupeři. My se musíme dát zdravotně a psychicky dohromady a připravit se na to, že se bude těžko vyhrávat, pokud do toho nedáme dvě stě procent. Co vidím pozitivně, že jsme uhráli alespoň bezbrankovou remízu za druhý poločas. Vyzdvihl bych našeho gólmana Hochmiče (Patrik Hochmal – pozn. red.) za druhou půli za to, co pochytal, a výborně hrál také Heřmanský,“ našel pozitiva na nepovedeném utkání kouč poražených.

Branky: 1. a 22. Nekolný, 5., 16. a 29. Farkaš, 12. Blecha, 41. Škorpil. Poločas: 7:0.

Semice – Pátek 0:1

„O výsledku rozhodlo hodně to, že jsme v prvních patnácti minutách neproměnili tři šance. Z toho dvě obrovské. V 10. minutě trefil Oliinyk tyč, když zblízka měl odkrytou velkou část branky. Pátek zahrozil poprvé zhruba po půl hodině. Ale patřil mu konec prvního poločasu. Po té půlhodině jsme přestali hrát. I ve druhé puli byli hosté v poli lepší než my. V 57. minutě trefil Mejzr tyč. My museli několikrát nuceně vystřídat a posledních dvacet minut bylo pak z naší strany ne úplně optimálních,“ přiznal vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Zápas tak rozhodla jediná branka Faltyse v 77. minutě. Pokud nebudeme proměňovat šance, nemůžeme vstřelit branku. Takže bych asi hodnotil vítězství Pátku jako zasloužené,“zamyslel se Čepelka.

„Čekal nás těžký zápas na půdě horkých Semic, kde je to vždycky velká válka a my jsme tam jeli s tím, že nic jiného než tři body nebereme,“ uvedl Marek Ramšák, fotbalista Pátku. „Prvních patnáct minut jsme byli trochu někde mimo fotbal a domácí měli tři nebo čtyři tutové šance, kdy nás podržel opět výborný Kožurik. Od té doby jsme ale to byli my, co jsme začali pomalu zlobit a dostávat se do šancí. Jenže jsme buď zvolili špatné řešení nebo jsme nebyli schopní dostat jakkoliv míč do branky. Poločas zaslouženě skončil remízou 0:0. Do druhé půle jsme naskočili a zvýšili tempo, domácím docházely síly a nás bylo plné hřiště. Byli jsme agresivnější a pohyblivější, včas jsme dostupovali hráče a řekl bych, že výkonu, který jsme si představovali, jsme se nakonec dočkali. V 80. minutě jsem sehrál s Honzou Bartákem rychlý brejk, ten to skvěle zatáhl, dával pod sebe a já to protečoval lehce na zadní tyč, kde stál připravený Jirka Faltys a pohodlně uklidil na 0:1. Posledních deset minut se domácí vytáhli, ale za celý druhý poločas neměli nějakou vážnější střelu nebo šanci. S výsledkem jsme spokojeni, i když to mohlo být mnohem více, zejména ve druhem poločase. Snad si góly necháme do dalších zápasů. Nakonec musíme pochválit trojici rozhodčích, která zvládla zápas velice dobře. Takhle by to mělo vypadat,“ hodnotil utkání Ramšák.

Branky: 78. Faltys. Poločas: 0:0.

Jíkev – Ostrá 4:6

„Taková divoká přestřelka bohužel se špatným koncem. První čtvrthodinku jako by se obě mužstva jen oťukávala, pak se nám ale podařil dát Pikousem trochu šťastný gól, soupeř však za chvíli vyrovnal. Ostrá měla nějaké další šance, které se nám ale dařilo zastavovat. Pak Tomášek po hezké kombinaci křížnou střelou zvýšil na 2:1 a těsně před poločasem rozhodčí ještě soupeři odpustil naši výhodu pokutového kopu za ruku. Druhý poločas jsme začali lépe my, dali jsme dva góly Kyrlikem, ale za stavu 4:2 pro nás jsme si to měli už pohlídat. Nastřelili jsme celkem tři břevna, měli zápas ve svých rukou, jenže bojovná Ostrá zapnula na plné obrátky a po přestřelce tahala za šťastnější konec. Nám chyběli tři hráči ze základu, přesto jsme měli vyhrát. Prostě nám nebylo přáno, to zamrzí,“ litoval předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

„Po prvním poločase, který jsme sice prohráli 1:2, jsme věděli, že bychom tady mohli bodovat a chtěli jsme co nejrychleji vyrovnat, ovšem opak byl pravdou, kdy jsme po chybě okamžitě dostali na 3:1. A když jsme dokázali opět snížit na rozdíl jediné branky, Jíkev si znovu za minutu vzala dvougólové vedení. Naštěstí nás to nezlomilo, a Kukla nás svým druhým gólem v zápase dostal opět do hry. Když potom Dozorec velice rychle vyrovnal, bylo jasné, že tady už neprohrajeme. Obrat v utkání zařídil opět Lukáš Dozorec a na 6:4 upravil Wolf. Pro nás je to velice důležitá výhra po domácí ztrátě,“ okomentoval okresní derby vedoucí hostujícího mužstva Josef Červinka.

Branky: 24. Pikous, 33. Tomášek, 49. a 69. Kyrlyk – 24., 73. a 77. L. Dozorec, 68. a 70. Kukla, 87. Wolf. Poločas: 2:1.

Pečky – Lysá 2:3

„Velmi těžký zápas. Dvakrát jsme museli dotahovat skóre. Udělali jsme si to těžší, než mohlo být, soupeř nás trestal na chyby. Velmi cenné vítězství na půdě silného soupeře,“ řekl k zápasu krátce trenér lyského mužstva Jan Roule.

Branky: 17. Brunclík (z PK), 66. Sova – 45. a 73. T. Kříž, 69. vlastní K. Pikner. ČK: 80. Havlík (Lysá). Poločas: 1:1.

Suchdol – Křinec 1:1

„Tento zápas se nám moc nepovedl. I když jsme se dostali do vedení, tak jsme náhodně inkasovali, a i když jsme zápas kontrolovali a měli více ze hry, nemohli jsme se dostat do lepších zakončení,“ podotkl po utkání hrající trenér Suchdola David Čižinský.

„Celkově si myslím, že zápas v Suchdole skončil spravedlivou remízou. První poločas mělo každé mužstvo po jedné šanci a obě mužstva své šance proměnila. My jsme nechali trestuhodně na našem velkém vápně domácího hráče, který poslal domácí mužstvo střelou k šibenici do vedení. Naštěstí Žmolil po skrumáži ve velkém vápně domácích hned vyrovnal. Pak už se první poločas tak nějak dohrál bez šancí. Do druhého poločasu jsme vstoupili špatně a musím uznat, že domácí byli lepší. Žádnou velkou šanci si ale Suchdol nevytvořila a náš brankář nic řešit nemusel. My jsme mohli ale z brejku překlopit výhru na naší stranu. Běželi jsme sami na branku, ale náš hráč si ukopl balon a z další šance na zadní tyči jsme také balon do domácí sítě nedostali .Celkově to bylo remízové utkání, které i tak zaslouženě skončilo. I když to je málo, ale bod z venku se počítá,“ řekl po utkání trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 21. Šibrava – 28. Žmolil. Poločas: 1:1.