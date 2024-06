„Nejprve bych chtěl poblahopřát městeckým klukům k prvnímu místu, vyhráli zaslouženě, když hlavně na podzim si hráli vlastní soutěž. Hosté už s prvním místem v kapse nasadili do zápasu několik svých mladých hráčů, kteří odehráli utkání velice slušně. Tentokrát jsme byli produktivnější, a podařilo se nám urvat tři body. Martin Manhart už nerazítkoval tyče a břevna, ale jeho střely už končily v brance. Třetí gól dal po rohu hlavou nestárnoucí Radim Sedlák. Pro nás je to velice důležité vítězství,“ těšilo vedoucího domácího týmu Josefa Červinku.

„Jsme mistři! Semice to ve středu nezvládly a my si užíváme postup po jednadvaceti letech,“ rozplýval se královéměstecký hrající trenér Jan Šmidrkal. „Celý čas, co jsem v Městci, hlásám, že se musí fotbal dělat jinak. V Městci to všichni pochopili a vědí, že to není o dnešku ale o budoucnosti. My tu budoucnost máme. Proto dostali a dostanou šanci kluci z naší líhně,“ pokračoval kouč Městce Králové. „Jeli jsme do Ostré s velkým počtem dorostenců, aby se obouchali. Jsem nadšený, jak to zvládli. První poločas se seznamovali s dospělým fotbalem, ale pak už ukázali, že se máme o co opřít. Jdeme si užít oslavy, neřešíme výsledky, chceme být v budoucnu úspěšní. Po jednadvaceti letech jsme tam,“ jásal Šmidrkal.

Branky: 11. a 13. Manhart, 36. Sedlák. Poločas: 3:0.

Paběnice – Vykáň 6:1

„Věděli jsme, že je tohle utkání pro nás důležité a potřebovali jsme ho zvládnout. Chtěli jsme začít aktivně a to se nám povedlo, kdy jsme šli ve 2. minutě po krásné akci do vedení. Poté jsme měli pasáže, kdy nám chybělo lepší provedení situací a přesnost. Chtěli jsme útočit a to se nám zlepšením výkonu povedlo, když jsme do poločasu přidali dvě branky a poločas skončil 3:0,“ ohodnotil první poločas hrající trenér paběnického celku Jaroslav Vlach. „Druhý poločas jsme opět začali skvěle a ve 47. minutě jsme zvýšili na 4:0. Myslím, že celý druhý poločas se odehrával v naší režii, na hostech bylo znát několik absencí. Jediné, co mě mrzí, že jsme neudrželi čisté konto pro našeho brankáře Výborného, který celé jaro podával kvalitní výkony. Děkuji svým klukům za výkon a soupeři přeji hodně štěstí,“ dodal Jaroslav Vlach.

„Jsme rozsekaní, máme hodně zraněných a opět jsme nastoupili v hodně okleštěné sestavě,“ ulevil si kapitán Vykáně Martin Dlouhý. „Inkasovali jsme už ve druhé minutě, pak se hra vyrovnala, my jsme měli gólovku, kdy jsme šli sami na brankáře. Jenže do poločasu jsme dostali další dva góly. My jsme ke konci poločasu nevyužili ještě jednu šanci. O přestávce bylo po zápase, už jsme se z toho nedostali. Čtvrtý gól byl hřebíček do naší rakve. Nepropadli jsme herně, jenže nám to tam nepadá a nemůžeme to zlomit,“ dodal Dlouhý.

Branky: 2. Kracík, 22. a 75. Váňa, 26. Mužátko, 48. Špičák, 83. Novák – 86. Moc. Poločas: 3:0.

Plaňany – Pátek 1:5

„Zápas v takovém lehkém tempu. Ve 40. minutě jsme vedli 3:0, soupeř ještě v poslední minutě prvního poločasu snížil krásnou ránou z přímého kopu. Druhý poločas moc krásy nenabídl, víc se leželo než hrálo. Jediné, co za něco stálo, byla krásná akce Martina Puka, který zvyšoval na 4:1. Chvíli nato přišla penalta a 5:1. Plaňany mě docela překvapily, nehrály vůbec špatně a snažily se. Výhru 1:5 bereme a čeká nás poslední zápas v Rožďalovicích, který nebude vůbec lehký, ale jedeme tam vyhrát,“ řekl jasně Marek Ramšák, fotbalista Pátku.

Branky: 54. Sapezhko – 7. a 62. M. Puk, 33. a 42. Bartoš, 68. Ramšák (z PK). Poločas: 1:3.

Pečky – Rožďalovice 8:2

„Tak jsme se po týdnu probrali. A Pečky nám daly nadílku,“ nevymlouval se trenér Rožďalovic Oldřich Budka. „Naše zápasy a výsledky jsou jako na houpačce. Nemám, co bych řekl. Ještě nás čeká poslední zápas doma proti Pátku. Je potřeba se zkoncentrovat a připravit se,“ přidal Budka.

Branky: 16. K. Pikner, 26., 62., 69., 70. a 72. Sova, 45+1. Buřič, 65. Hovorka – 56. J. Najmon, 78. Němeček. ČK: 54. Tomek (Rožďalovice). Poločas: 3:0.

Jíkev – Sadská 7:0

„Od začátku jsme měli navrch. Když pak v 6. minutě vedete 2:0, hraje se samozřejmě bez nervozity. Po celý zápas jsme měli výsledek jen na svých svých nohách, ale mladí kluci ze Sadské nám taky nechtěli dát nic zadarmo. Výsledek odpovídá průběhu hry a druhý poločas se už jen dohrával,“ řekl k okresnímu derby předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

„Bylo nás dvanáct, musel jsem ve druhém poločase nastoupit i já, pak se nám jeden hráč zranil a pětadvacet minut jsme dohrávali v deseti. Dostali jsme sedm kusů, lituji našeho gólmana,“ uvedl po utkání David Dvořák z tábora Sadské. „Domácí byli jasně lepší, balon si strkali, hráli dobře. A vyhráli zcela zaslouženě. My jsme zase dělali chyby, to je pořád stejné. A soupeři tyto chyby trestají. Už se musíme připravovat na okresní přebor,“ dodal Dvořák.

Branky: 4. a 78. Fichtner, 6. Kohout, 19. a 82. Klimpl, 41. Pařízek, 84. Kyrlyk. Poločas: 4:0.

Velim B – Semice 6:2

„Dnes to nebyl náš den. Jednou prohra přijít musela,“ uvedl Miroslav Čepelka, vedoucí semického celku. „Sice nám patřil úvod, v 9. minutě jsme se ujali vedení, ale pak náš gól na 2:0 nemohl být kvůli ofsajdu uznán a ihned jsme inkasovali vyrovnávací gól. Druhý gól domácích přidal opět Kmoch, opět střelou ze střední vzdálenosti. Nutno říct, že Velim byla opravdu lepší. Okamžitě při vstupu do druhé půle dala třetí gól, na ten jsme ještě dokázali reagovat na 3:2, ale poté už dávali branky jen domácí a z naší strany to vůbec nebylo dobré. Velim vyhrála zaslouženě,“ uznal Čepelka.

Branky: 25. a 39. Kmoch, 55. a 56. Bláža, 46. a 89. Foršt – 10. vlastní Bečvařík, 52. Vavroušek. Poločas: 2:1.

Lužec – Čelákovice 2:4

„V Lužci se pilně připravovali na oslavy postupu do I.A třídy. Do oslav zapadalo i předposlední mistrovské utkání domácích s naším týme. V dresu Unionu nastoupil letos poprvé Tomáš Havlát,“ načal hodnocení sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl. „První vážnější akcí byla kombinace Koch - Skuhravý, domácí odpověděli střelou asi ze dvaceti metrů, se kterou si Schlosser poradil. Po zhruba čtvrt hodině hry fauloval na hranici šestnáctky Havlát a trestný kop domácí Hrdlík využil. V dalším průběhu jsme si vytvořili několik možností, ale chyběla přesnost ve finální fázi. A to až do 29. minuty, kdy po rohovém kopu vyrovnal Pánek. tato branka jakoby sešlápla plynový pedál Unionu a domácí nevěděli kam dřív. Ve 35. minutě jsme přidali ještě jednu branku, a tak do kabin jsme odcházeli spokojenější my. Obraz druhé půle byl silně podobný půli první. Dobré možnosti ke skórování měli sice Fantík, střelou z úhlu postrašil gólmana Dalekorej, nebo Fantík, ale branek jsme se dočkali až v závěru, kdy skórovali Dalekorej a Sebera, ze domácích pak Tauchman. Přivezli jsme cenné tři body a Lužci pokazili oslavy, za což se omlouváme a přejeme jim úspěch v I.A třídě. Výhra na hřišti v Lužci pro nás znamená záchranu,“ uvedl Šikl.

Branky: 13. Hrdlík, 86. Tauchman - 29. Pánek, 36. Igbinosa, 74. Dalekorej, 83. Sebera. ČK: 63. Uher (Lužec). Poločas: 1:2.