„Získali jsme povinné tři body. Soupeř byl odevzdaný a my jsme mohli vyhrát klidně asi patnáct jedna. Pro nás sezona skončila šestým jarním kolem, kdy jsme se zachránili. Podle toho to také vypadalo. Oni byli neškodní a oba týmy byly odevzdané,“ hodnotil utkání hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Hráli jsme bez šesti hráčů, kteří jsou zranění nebo mají jiné zájmy. Chtěl bych tak poděkovat trenérovi béčka Jiráskovi, který musel do brány. Dále nám pomohli Nedbal a Hnízdo, za což jim patří dík,“ dodal Svoboda.

„První poločas snesl měřítko, dokud jsme měli síly a mohli jsme běhat. Domácí mají ve svém středu Svobodu, který výborně rozdává míče. Do druhé půle jsme si řekli, že to zkusíme a vyrovnali jsme. Pak to bylo deset minut kdo dá gól. Po hodině hry jsme ho dostali my. Měli jsme v sestavě pět hráčů B týmu a neměli jsme takovou kvalitu. Chyběli nám vítězní hráči, ale klukům není co vyčítat. Hráčům jsem poděkoval, v naší situaci není potřeba se hádat, už musíme myslet dopředu. Šedesát minut sneslo měřítko, dokud jsme mohli,“ přiznal trenér poražených Bohuslav Šváb.

Branky: 61., 75. a 77. Vlasák, 33. Sladkovský, 80. M. Havlík, 86. Čemus – 47. Tyšer. Poločas: 1:0.

Ostrá – Pátek 2:3

„Zápas jsme chtěli vyhrát, bohužel se nám to nepodařilo a dostali jsme se tak v tabulce do svízelné situace,“ uvědomuje si trenér poražených Josef Pavliš. „První půle nenabídla mnoho brankových příležitostí, přesto jsme tam měli situace, které šly vyřešit lépe. Pátek má ve svých řadách hráče, kteří si s takovými situacemi umí poradit. To dokázali ve druhé půli, my jsme pak byli nuceni hru více otevřít. Sice jsme zvládli snížit, ale nepohlídali jsme si roh a bylo to zase o dva góly. Náš druhý gól padl už příliš pozdě, abychom dokázali ještě vyrovnat. Prostě musíme zvládnout následující zápasy, hraje se ještě o devět bodů, které nás udrží v soutěži,“ přidal Pavliš.

Na domácí výhru Polaban nenavázal. Jeho snaha byla marná

„První půle působila z naší strany nesehraně, chyběl nám klid na míči. Zbytečně jsme nakopávali balony a nedostávali se k zakončení. Druhá půle už byla o něčem jiném. Hned v jejím začátku prošel do vápna Štok a přihrál volnému Ramšákovi. Ten neměl problém uklidit míč do prázdné brány. V 60. minutě nejprve předvedl parádní zákrok Barták a hned z proti útoku Kohoutek vyzval Ramšáka, ten se uvolnil kolem obránce a poslal nás do dvougólového vedení. Domácí snížili v 70. minutě brankou Bíma. Snažili se pak o vyrovnání. My jsme ale dobře bránili. V 90. minutě se po rohu hlavou prosadil Puk. A v 92. minutě po dlouhém autu a tečované střele, snížili domácí na konečných 3:2 pro nás," popsal hlavní momenty utkání obránce Pátku Jakub Navrátil.

Branky: 70. Bíma, 90+2. Kukla – 47. a 60. Ramšák, 90. Puk. Poločas: 0:0.

Semice – Milovice 5:4

„Začali jsme utkání úplně katastrofálně, nic nám nešlo. Asi jsme čekali, že se soupeř porazí sám. Nemám sílu ten začátek komentovat, protože ve 25. minutě jsme prohrávali 0:4 a s námi to vypadalo hodně špatně. Zabalit jsme to ale nechtěli a Milovice už pak nehrály, jako za stavu 0:4. My jsme zapnuli, dali jsme jede gól, druhý a chtěli jsme přidat třetí do konce poločasu. To se nám ale už nepodařilo. Do druhé půle jsme si řekli, že to chceme otočit. Naštěstí se to nezlomnou vůlí a bojovností a tlačením se do toho povedlo. Jsme rádi za domácí výhru a že se potvrdilo, že to nevzdáváme,“ okomentoval divoké utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

„Jak to zhodnotit? Měli jsme jednu z posledních šancí na udržení naděje na záchranu a po prvních pětadvaceti minutách to vypadalo na jednoznačný průběh, kdy jsme vedli 4:0. Měli jsme další gólové šance a soupeře do ničeho nepustili. Potom jsme se nechali zbytečně vytáhnout a do poločasu dovolili soupeři našimi chybami snížit na rozdíl dvou branek, což možná nakonec ovlivnilo i celý zápas,“ uvedl hrající trenér Milovic Sergej Vlačiha. „Domácí se druhý poločas hnali za vyrovnáním a drtili nás hlavně jejich výškovou převahou ze standardních situací. Za stavu 4:4 se pak mohl výsledek překlopit na obě strany, tři body ale bohužel zůstaly v Semicích. Prohráli jsme si to sami,“ byl zklamaný kouč poražených.

Branky: 28. a 81. Jareš, 42. Kamlach (z PK), 55. Petsoliak, 90+4. Bříza – 9. Frahorád, 14. Jan Krátký, 17. Jakub Krátký, 25. Dlouhý. Poločas: 2:4.

Jíkev – Vykáň 4:0

„Důležité tři body, konečně,“ oddechl si Jan Lebduška, předseda jíkevského klubu. „Ač se zdá výsledek jasný, Vykáň má pořád ve svém středu zkušené a kvalitní hráče, a s pokorou říkám, že jsme získali tři body s kvalitním soupeřem,“ chválil protivníka Lebduška. „První dvě desetiminutovky byly takové rozkoukávání se, až pak jsme proměnili šance a brzy jsme vedli o dva góly a šli jsme si za vítězstvím. Po poločase bylo v podstatě rozhodnuto, nicméně je třeba ocenit soupeře za stále aktivní přístup, kdy jsme často odráželi jejich výpady s vypětím. Nedovolili jsme ale soupeři dát ani čestný gól, zaslouženě jsme doma bodovali naplno a v tabulce zůstáváme stále čtvrtí,“ těšilo šéfa jíkevského klubu.

Vydařené derby Slovan nakoplo, na Unionu rozhodl za devět minut

„Rozhodlo proměňování šancí. Do dvacáté minuty to bylo nahoru – dolů, hrálo se oboustranně útočně a bylo to pohledné utkání. My jsme se nedostávali do finálky, soupeř byl nebezpečnější. Domácí si pomohli gólem z penalty, pak přidali druhý gól. My jsme z našich brejkových situací nenašli ve vápně finální přihrávku a gól jsme nedali. Do poločasu jsme inkasovali ještě dvakrát a bylo po zápase. Druhá půle byla podobná, jen už nepadaly góly. My jsme tak nenavázali na minulé první jarní vítězství,“ řekl hráč Vykáně Martin Dlouhý.

Branky: 20. Fichtner (z PK), 24. a 45. Pařízek, 43. Pikous. Poločas: 4:0.

Pečky – Městec Králové 5:2

„Ač jsme prohráli vysokým rozdílem, musím zápas hodnotit pozitivně. Nebo se vztyčenou hlavou. Pustili jsme do hry mladé kluky z mládeže Městce, pro které to byl první start nebo jeden z prvních,“ uvedl hrající trenér hostujícího mužstva Jan Šmidrkal. „Zápas ve velkém vedru se odehrával v rychlejší chůzi než v běhu. Šance na obou stranách zlomila naše hrubka, kdy jsme lehkovážně bránili standardku. Od stavu 1:0 to soupeř odehrál super zkušeně a nám dvojnásobně rychle odcházely síly. Chtěl bych v tomto trendu dávání příležitostí do konce sezony pokračovat, protože si to městecká mládež zaslouží. Soupeři blahopřeji ke třem bodům,“ dodal Šmidrkal.

Branky: 50. Brunclík, 54. a 72. Zajíc, 59. Müller, 90. Sova – 65. Vobořil, 85. Albrecht. Poločas: 0:0.