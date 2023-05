To byl zase jednou střelecký den. To si může říkat fotbalista Josef Stánok, který dal v…

„Už bohužel nevím, jak to komentovat. Celkem hezký zápas na obě strany. Ale budu stručný, pokud bychom proměnili půlku šancí, které si vypracujeme, tak bereme tři body. Takhle si je odvezl soupeř do Sadské,“ hlesl hrající trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Získali jsme povinné tři body. Po fotbalové stránce to byla od obou tým katastrofa. My jsme měli větší touhu po vítězství a bojovností jsme k tomu došli. Tím jsme se snad definitivně zachránili. Kdo ale tenhle zápas viděl, tak to byla hrůza. Nám se nedařilo kombinačně, zvládli jsme to zkušeností a bojovností,“ řekl hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 45+1. O. Drahorád – 45. Havlík, 75. Sladkovský, 90+5. Plot. Poločas: 1:1.

Pátek – Bílé Podolí 5:1

„Na začátku zápasu bylo Podolí nebezpečné. Mělo tam nějaké náznaky k zakončení. Od 15. minuty jsme ale začali přebírat iniciativu my. Začali být více na balonu a vytvářet si šance. Ve 24. minutě jsme rozehrávali roh, hosté odvrátili pouze k volnému Navrátilovi, který z voleje propálil vše, co mu stálo v cestě. O dvě minuty později se za obranu dostal Ramšák a nedal brankáři Podolí šanci. Ve 40. minutě opět po rohu se dostal míč k Navrátilovi a ten krásnou technickou střelou překonal brankáře. Výsledek 3:0 byl pozitivní do druhé půle. Druhý poločas jsme už jasně dominovali. V 65. minutě zvyšoval Ramšák na 4:0. V 75. minutě jsme si vybrali špatnou chvilku. Po zbytečné ztrátě na soupeřově půlce šli hosté do brejku, který gólově vyřešili. O tři minuty později se po lajně uvolnil Málek a naservíroval míč Ramšákovi - 5:1. Hosté od inkasované branky působili odevzdaně. Byli jsme lepší, hlavně druhý poločas a zaslouženě vyhráli," řekl po utkání obránce Pátku Petr Šťastný.

Branky: 24. a 40. Navrátil, 26., 65. a 78. Ramšák – 75. Štoček. Poločas: 3:0.

Vykáň – Ostrá 1:3

„Tento zápas byl z naší strany jeden z nejpovedenějších na jaře. Byli jsme dominantní a dali jsme první branku. Bohužel soupeř skóre otočil, my dostáváme laciné góly. Pak už jsme se do hostů nedostali, oni přidali třetí branku a my jsme zase odešli poraženi,“ okomentoval utkání hráč Vykáně Jan Kočí.

Bohemia nasázela soupeři pět branek. A nemuselo zůstat jen u nich

„Domácím se na jaře moc nedaří, toho jsme chtěli využít a naplno bodovat. Jsem rád, že se nám to podařilo, i když se zápas nevyvíjel moc dobře. Zápas začal šancemi na obou stranách, ty zůstaly nevyužity. Po patnácti minutách šli domácí do vedení, když se jim vydařila rychlá kombinace a pohotové zakončení. To nás naštěstí nakoplo a podařilo se nám ještě do poločasu zápas otočit. Druhý poločas byl ve znamení mnoha nepřesností a ztrát, z nich pak pramenily příležitosti pro oba týmy. Nakonec jsme byli úspěšnější my, když se prosadil Radim Sedlák z rychlého protiútoku a ideální přihrávce Tomáše Bímy. Zápas jsme pak už dotáhli celkem v poklidu do vítězného konce,“ měl radost trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 12. J. Kočí – 32. L. Dozorec, 43. Wolf, 84. Sedlák. Poločas: 1:2.

Velim B – Semice 2:2

„Jeli jsme do Velimi v poměrně těžké pozici, protože nám chybí zranění Bříza s Kudrnou. Kvůli tomu jsme museli změnit taktiku a přeskupit sestavu. Kupodivu jsme začali docela dobře, ujali jsme se vedení v 18. minutě a nevypadalo to zle. Po gólu, co jsme dali, ale začala více hrát Velim. Jejich vstup do utkání mi přišel poněkud slabší, než jsem čekal. Podle vývoje jsem si myslel, že se ve druhé půli budeme spíš bránit, ale místo toho jsme se ujali opět vedení. Za tento gól musím pochválit Kubelu, protože to byla jeho práce, dobře ho vybojoval. Když už to vypadalo, že bychom si mohli odvést tři body, domácí před koncem zápasu vyrovnali. Uznávám, že domácí se tlačili do vyrovnání hodně, takže nakonec je remíza asi spravedlivá,“ vyprávěl po zápase vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 23. Hrabal, 88. O. Kosina – 18. Vavroušek, 57. Jareš. Poločas: 1:1.

Městec Králové – Plaňany 0:2

„Potřebovali jsme tento zápas! Spadneme na držku a to je dobře! Každý, včetně mě, jsme si mysleli, že to půjde samo. A nebudu vulgární. Nastoupili jsme dobře, měli jsme tři až čtyři pološance, ze kterých jsme mohli dát branku. Soupeř skvěle držel blok a vyrážel do brejků. Jeden z nich vyřešili fantasticky a dali na 0:1. Nám se nervozita lepila na paty a nešlo to. O poločase jsme si řekli, jak budeme hrát, ale absolutně jsme neplnili nic, co jsme si řekli. Všichni jsme si mysleli, že můžeme hrát za Real Madrid. Druhá půle byla z naší strany šílená na druhou! Soupeře bych pochválil za famózní poziční hru, za skvělý přístup realizačního týmu, který se choval super slušně. Klobouk dolů. My jsme si v kabině vše tvrdě vyříkali a za týden do Ostré,“ hodnotil nepovedené utkání královéměstecký trenér Jan Šmidrkal.

Branky: 26. Motrunich, 47. Klucska. ČK: 76. A. Němec (M. Králové). Poločas: 0:1.

Kuriózní gól potopil Union. I.B třída už klepe na dveře, míní Šikl

Jíkev – Pečky 2:3

„Taková porážka s takovým soupeřem je jednoduše škoda. Už od první minuty jsme soupeře přehrávali, jedna šance střídala druhou a výsledkem bylo brzké dvougólové vedení. Dál jsme měli šance, měli jsme vést klidně o čtyři góly, místo toho soupeři darujeme naší nedůsledností snížit a dostat se zpátky do zápasu. Když pak nedáme ani penaltu, už v tu chvíli si hazardně zahráváme. Najednou jsme přestali hrát, jako bychom spoléhali na to, že se Pečky porazí sami. Do druhého poločasu jsme sice vstupovali stále s jednogólovým náskokem, ale ztráceli jsme zbytečně balony, neměli odrazy a Pečkám najednou narostla křídla. Když se pak náš gólman špatně domluvil s obráncem, darovali jsme soupeři srovnaní a navíc se nám později sám zranil. Do brány musel tedy hráč z pole. Pečky vycítily příležitost a jejich hráč chytře z půlky přeloboval našeho náhradního brankáře. To, že jsme prohrávali rázem 2:3, byla jen naše chyba. Pak už s tím moc nešlo udělat, Pečky si to pohlídaly a my ztratili tři body. Můžeme si za to jen a jen my,“ uvedl k utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 5. a 17. Klimpl – 26. Zajíc, 49. Růžička, 79. Holub. Poločas: 2:1.