Branky: 3. a 51. Pačes, 20. Nývlt, 42. Dukay, 45. Bahr, 74. Hrstka, 86. Pop – 56. J. Najmon, 62. Kliment. Poločas: 4:0.

Bílé Podolí – Sadská 2:2

„V prvním poločase jsme hráli velice dobře, kluci měli chuť a poločas skončil nerozhodně. Měli jsme tam dobré věci, předvedli jsme pěkné akce a tleskali nám i diváci. My jsme ale neproměnili pokutový kop a další dvě příležitosti, asi mohlo být po zápase. Potrestal nás Plot, který se nádherně trefil. Ve druhém poločase jsme chtěli nedostat gól, ale vypadli jsme ze hry, přestali jsme běhat a soupeř nás přimáčkl. Sadská vedla dva jedna, ale na konci vyrovnal Štoček, který předtím neproměnil penaltu. I kdybychom prohráli, náš výkon byl dobrý. Takže jsme za bod rádi,“ uvedl trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

„Děkuji klukům za bojovnost a za to, že jsme zápas odehráli bez červené karty. Víc se k zápasu nemám chuť vyjadřovat. A už vůbec ne směrem k rozhodčím. Dali jsme regulérní góly, ty nám ale neuznali. Takže jsme rádi za bod a tím to končí,“ byl stručný hrající trenér hostujícího mužstva Milan Svoboda. Ostrá si poradila s posledními Žiželicemi, Milovice obraly o dva body jasného vítěze soutěže z Býchor. Domácí v zápase třikrát vedli.

Branky: 6. Weinlich, 89. Štoček – 12. a 80. Plot. Poločas: 1:1.

Jíkev – Vrdy 3:3

„Vrdy přijely s mladým běhavým týmem, který nám trochu ze začátku zatápěl, ale rychle jsme se z toho dostali. Máme v posledních zápasech problém se sestavou, takže to lepíme, jak se dá. Přesto jsme neodehráli špatné utkání. Vrdy nám odskočily první poločas o dva góly. Ale trpělivou hrou do středu s výpady po stranách se nám podařilo vývoj utkání zvrátit a otočit výsledek. Třetí gól jsme dali z jasné penalty, kterou Tomášek zkušeně proměnil. Nakonec jsme ale inkasovali třetí gól z mé strany, kdy jsme neuhlídali centr do vápna. I když soupeř měl dál rychlé brejky, remízu jsme uhlídali. Musím uznat, že plichta vzhledem k vývoji utkání byla nakonec spravedlivá,“ vyprávěl hrající předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Situace Poříčan je hodně kritická. Přesto tleskala celá tribuna

„Zápas dvou týmů s rozdílným herním stylem přinesl od začátku velké množství šancí na obou stranách. Mimo branky Šveřepy jsme neproměnili samostatný nájezd Novým, neuklidili jsme hlavou balon v malém vápně a když už jsme míč do branky dostali, rozhodčí signalizovali ofsajd. Domácí v prvním poločase trefili břevno a hrozili z rohových kopů. Zkraje druhé půle jsme proměnili až několikátou šanci z pravé strany na 2:0. Hned vzápětí jsme si vybrali strašidelnou čtvrthodinku, kdy jsme po standardkách a penaltě třikrát inkasovali. V průběhu druhé půle jsme šli několikrát sami na brankáře, ale žádnou z těchto příležitostí jsme nedokázali využít. V 77. minutě jsme přesto po centru zprava srovnali na konečných 3:3. Šancí jsme si vypracovali na několik zápasů, škoda zbrklosti při zakončení,“ litoval kouč hostujícího celku Roman Masopust.

Branky: 54. a 58. z PK Tomášek, 67. Másílko – 25. Šveřepa, 52. Nový, 77. Rubeš. Poločas: 0:1.

Ostrá – Žiželice 4:1

„Čekal nás zápas z kategorie těch povinných vyhrát. Soupeř přijel, s čím přijel, a kluci si mysleli, že když přijel poslední tým, tak se porazí nejspíš sám,“ načal hodnocení hráč Ostré Tomáš Moudrý, který je momentálně zraněný. „Začátek zápasu byl z naší strany hodně podceněný a Žiželice se nikam nehnaly a držely více balon na svých kopačkách. Bylo vidět, že přijely zápas jen nějak odehrát, kluci jim to usnadnili a nechali Žiželice víc hrát, a tak se zrodil první nebo druhý roh a naše klasika, kdy jsme zaváhali v osobním bránění a soupeř vedl. Místo toho, aby nás to nakoplo, tak to mělo opačný efekt, hosté byli stále lepším týmem a mohli skóre navýšit. Ale z nařízené penalty trefili jen tyč a poločas tak skončil překvapivým vedením Žiželic. Druhý poločas jsme museli přidat ve všem, co nám chybělo v tom prvním a kluci to začali hned od první minuty plnit. Po pěkné akci v 50. minutě mohl vyrovnat hlavou Bíma, ale bohužel neproměnil. Naše snaha zase pomalu uvadala, ale naštěstí v posledních patnácti minutách za to kluci vzali a zápas během tří minut otočili v náš prospěch a vedení 2:1. Poté už se zápas jen dohrával a my jsme aspoň našim divákům přidali další dva góly na rozloučenou v našem posledním zápase doma a výhrou 4:1. Výhra se počítá a tři body jsou teď pro nás důležité,“ vyprávěl Tomáš Moudrý.

Branky: 73. Bína, 76. L. Dozorec, 84. a 87. Kukla – 9. Mical. ČK: 64. Blín (Ostrá). Poločas: 0:1.

Milovice – Býchory 3:3

„Na Býchory jsme se připravovali celý týden, věděli jsme, že přijede kvalitní mančaft. A to se potvrdilo. Hráli jsme nejlepší fotbal za celý rok,“ pochvaloval si milovický brankář Ondřej Fišer. „V prvním poločase jsme zahodili čtyři tutovky, ale první gól jsme dali po krásné akci, když Müller vykvrdlal obránce a připravil gól pro Dlouhého. Do druhé půle jsme vstoupili aktivně, ale přesto jsme inkasovali po nádherně bombě z pětadvaceti metrů. Ale naše odpověď byla blesková, dali jsme na 2:1, ale soupeř srovnal z rohu. Přestřelka pokračovala, šli jsme tomu naproti a vedli jsme 3:2, ale bohužel jsme nakonec remizovali. Bod je málo, ale Býchory mají velkou kvalitu,“ uznal milovický brankář, který se rozloučil s aktivní kariérou. „V 81. minutě jsem vystřídal a rozloučil se s kariérou společně se Sergim (Sergej Vlačiha – pozn. red.). Spoluhráčům děkujeme za krásné gesto po zápase. Tímto bych chtěl poděkovat všem, se kterými jsem hrál, rodině, mé skvělé ženě. Jedno velké poděkování,“ řekl Ondřej Fišer.

Branky: 15. a 66. Dlouhý, 57. Tangl – 53. A. Vyhnánek, 61. Pelikán, 77. Heres. Poločas: 1:0.