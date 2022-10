„Utkání se pro nás začalo vyvíjet slibně. Po dvaceti minutách po gólech Grospiče a Málka jsme vedli 2:0. Pak jsme ale přestali hrát a Sadská nás potrestala. Do šaten se šlo za stavu 2:2. Druhé půle byla o tom, kdo udělá nějakou chybu. Sadská trefila tyč, my zase břevno. Tři body nakonec vystřelil Jiří Kohoutek. Vrátil se po zranění a rozhodl. Potvrdili jsme výhru z Podolí. Musíme makat dál. Potřebujeme se odpoutat od spodních příček tabulky,“ řekl obránce Pátku Přemysl Papoušek.

„Pro mě je to velké zklamání. Začali jsme tak, že jsme patnáct minut nepůjčili Pátku míč, hráli jsme na jeho půlce a prohrávali jsme dva nula. Bylo to po našich chybách. Do půle jsme vyrovnali, což nás zvedlo. Také ve druhém poločase jsme do domácích bušili, ale nedali jsme vyložené šance. Co my nedáme… Nad tím by se měli kluci zamyslet. Nakonec jsme dostali po hrubé chybě třetí gól a byl konec. Je to zklamání, soupeř byl k poražení, ale my jsme si to prohráli sami,“ litoval hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 11. Grospič, 20. Málek, 77. Kohoutek – 30. Plot, 45. Jech. Poločas: 2:2.

Milovice – Plaňany 7:0

„Vstup do zápasu s týmem Plaňan jsme zvládli na jedničku, v deváté minutě jsme vedli o tři branky a měli hru pod kontrolou. Plaňany hrály za hranicí pravidel hry a byly z toho tři penalty. Byla to exhibice v našem podání,“ rozplýval se asistent milovického trenéra Ondřej Fišer. „Kluky musím pochválit, napravili jsme reputaci z minulého zápasu. Jsem rád, že jsme vstřelili sedm gólů. Hattrick dal Jan Krátký a poprvé jsme udrželi nulu,“ těšilo milovického asistenta.

Branky: 10., 37. a 68. Jan Krátký (všechny z PK), 6. a 89. Dlouhý, 3. Solar, 62. Štěpánek. ČK: 68. Dittrich (Plaňany). Poločas: 4:0.

Městec Králové – Ostrá 4:1

„Uf, uf, uf,“ potutelně se usmál hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Obrovská tíha okamžiku ležela na našich bedrech. Slepená sestava, ti co hráli, měli nějaké zdravotní problémy, prostě nic nám nehrálo do karet. Do zápasu jsme šli se zkušenou sestavou a doufali v to, že mladíky z Ostré přehrajeme zkušeností. Povedlo se. Rychle jsme vedli 2:0 a v poločase dokonce 3:0. Ostrou chválím za srdnatý výkon a nutno dodat, že kdyby zápas skončil 7:7, tak by se nikdo nemohl divit. Pro nás je to výhra, která má cenu zlata. Před těžkým losem na konci podzimu jsou tyto body vážně zlato. Nerad chválím své hráče, protože je fotbal týmový sport a my jsme to týmově zvládli, ale gólman Jarda Vorlíček zaslouží pusu na obě ruce, podržel nás,“ radoval se z výhry Šmidrkal.

„Do zápasu jsme šli s určitou taktikou, ta ale vzala po dvaceti minutách za své. Přestože jsme měli šance, tak jsme v poločase prohrávali 3:0. Do druhé půle jsme i tak vstoupili odhodlaně a chtěli jsme se pokusit otočit výsledek. Během prvních minut jsme měli tři gólové příležitosti. Bohužel nám chybí klid v koncovce, abychom proměnili jasné příležitosti. Zápas jsme si prohráli v prvním poločase,“ litoval trenér hostujícího celku Josef Pavliš.

Branky: 6. Šmidrkal, 8. Tůma, 38. Melnykovych, 68. Velenský – 53. vlastní Novák. Poločas: 3:0.

Jíkev – Zeleneč 1:2

„Prohráli jsme se soupeřem, který byl běhavý, měl kvalitu, ale my jsme jim to hlavně umožnili. To musím sportovně uznat. Jinak to byl vyrovnaný zápas, přetahovali jsme se vzájemně o výsledek. Bohužel jsme měli problém ve středu zálohy, tři hráči na tomto postu byli mimo a to se muselo promítnout,“ uvedl předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Dostali jsme první gól, ale snažili jsme se celý poločas o vyrovnání. Penaltu, kterou sudí nařídil, Klimpl sportovně zakopl do autu a vysloužil si tím potlesk za fair play hru. Do poločasu jsme ale zásluhou Pařízka vyrovnali, když si narazil s Veselým balon do křídla a po zpětné přihrávce tvrdě zavěsil. Krásná přímočará akce, která lahodila oku diváka. Po přestávce to bylo na obě strany, běhavý soupeř ale získával postupně víc ze hry. Když hosté dali další gól, nesložili jsme zbraně, ale měli i pár velmi dobře vypracovaných příležitosti. Bohužel se nám nepodařilo ani jednu proměnit, tak brala Zeleneč všechny body,“ popisoval utkání Lebduška.

Branky: 44. Pařízek – 23. Nevařil, 68. Kouřimský. Poločas: 1:1.

Vykáň – Semice 5:2

„Ještě že máme druhé poločasy,“ smál se po derby trenér Vykáně Oldřich Pařízek. „Kvalitně fyzicky i takticky připravený soupeř nás trápil po tři čtvrtiny zápasu. Rozhodla kvalita a i my jsme museli dát do utkání hodně sil. Individuální akce Kočího a opět bezchybně chytající brankář Láska. Střed pole řízený Lukášem Jarolímem. Ukázali jsme znovu, že máme v nepříznivě se vyvíjejícím skóre týmovou sílu,“ těšilo Pařízka. „Pátý gól střídajícího Kramáře mladšího beru vůči hráčům Semic na sebe. V situaci, kdy nám chtěli vrátit míč rozhodčího, jsem já trenér necitlivě v zápalu boje pokynem vybídl zmiňovaného hráče, jenž po samostatném úniku z poloviny hřiště nadvakrát skóroval. Tímto se jim omlouvám. Utkání bylo již rozhodnuto,“ sportovně přiznal Pařízek.

„Výsledek je sice jasný, ale myslím si, že na bod jsme tu rozhodně měli,“ byl přesvědčený vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Byli jsme ještě v 75. minutě blíže k vítězství. Projevily se ale individuální schopnosti Kočího, který nám dal čtyři branky. Musím ale naše kluky pochválit, protože sehráli výborný zápas s prvním týmem z tabulky. Opravdu jsme hráli dobře a bylo to otevřené až do rozdílového gólu na 4:2. I pak jsme se ale tlačili do brány a měli šance. Pátý gól Vykáně komentovat nijak nebudu,“ přidal hodnocení Čepelka.

Branky: 14., 63., 73. a 76. Kočí, 88. Kramář ml. – 2. a 60. Jareš. Poločas: 1:1.