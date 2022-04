„I přes prohru musím hodnotit nás výkon velmi povedeně,“ načal hodnocení hrající trenér Rožďalovic Jakub Valeš. „Začali jsme velmi dobře už v první minutě jsme mohli jít do vedení, ale bohužel hosty podržel brankář. Pak byla hra velmi vyrovnaná, hosté drželi asi o něco málo víc balon na svých kozačkách, ale my jsme perfektně dodržovali pokyny, které jsme si řekli v kabině. Bohužel ve dvacáté minutě propadl náš obránce a nezachytil náběh hostujícího útočníka, ten odcentroval, kde zaspal brankář a hosté se ujali vedení. Do poločasu jsme tam měli ještě pár závarů před brankou, ale bohužel se nám nepodařilo dostat balon do branky,“ litoval Valeš. „Druhy poločas jsme začali opět aktivně a měli více ze hry, ale bez větších šanci. V 71. minutě po špatné rozehrávce přes prostředek hřiště se dostal soupeř ke střele z vápna, kterou brankář neudržel a ještě hloupě fauloval. Byla z toho penalta, soupeř vedl o dvě branky. Ještě jsme se pokusili se zápasem něco udělat, ale podařilo se nám jen snížit z rohu ke konci zápasu. Myslím si, že Býchory mají nejlepší mančaft v soutěži a proto mám radost, že díky bojovnost jsme byli více než vyrovnaný soupeřem. Musíme se od výkonu odrazit a pokračovat v tomto duchu dále,“ věří v lepší výsledky kouč Rožďalovic.

Branky: 76. M. Veselý – 7. Lev, 72. Chlumský (z PK). Poločas: 0:1.

Pátek – Bílé Podolí 0:0

„Soupeř začal aktivně a vlétl na nás. V první půli měl více ze hry. Ale my měli dvě vyložené šance. Grospič trefil střed brány, kde stál brankář a v další velké příležitosti selhal Kalina. Hosté ke konci poločasu trefili tyč. Druhou půli jsme zase hráli my. Hosté hru kouskovali a moc se nehrálo. Přesto jsme opět měli velké příležitosti k zakončení. Nejprve Lennon Bera hlavičkoval těsně vedle a pak z malého vápna branku přestřelil. Grospič trefil z přímého kopu tyč,“ řekl po utkání trenér Pátku Jiří Pařízek. „Nedaří se nám v koncovce. Gól jsme sice nedostali, ale už čtvrtý zápas po sobě ani nedali. A sbírat jen po bodu je málo. Čeká nás teď série důležitých a těžkých zápasů,“ má jasno pátecký trenér.

„Pro nás je to výborný výsledek. Byli jsme vůbec rádi, že jsme dali dohromady jedenáct lidí. Fotbal brečel, zápas měl úroveň tak třetí třídy. My jsme si to na střídačce protrpěli, ale bod bereme a jsme za něj rádi. Fotbal byl ale hodně špatný z obou stran,“ popsal utkání trenér hostujícího mužstva Bohuslav Šváb.

Sokoleč nasměroval k povinné výhře nad posledním opět mladíček Provazník

Sadská – Žiželice 0:0

„Druhý zápas doma se nám nepovedl tak, jak jsme si představovali. Doma nějak nemůžeme pořád prolomit vítězné utkání. Asi nás trochu bude mrzet první poločas, že jsme nevyužili tři velmi dobré šance. Žiželice mě osobně překvapily, nehrály vůbec špatně a ve druhém poločase to potvrdily, když hned na začátku šly dva hráči sami na gólmana. Druhý poločas byl soupeř lepší, více šancí si vytvářel, že zápas skončil remízou je spravedlivé,“ okomentoval bezbrankový zápas sadský útočník Tomáš Plot.

Vrdy – Milovice 0:2

„Velmi špatných prvních patnáct minut, kdy Milovice hrály mnohem aktivněji a vypracovaly si dvě gólové šance. Zbytek první půle se nesl za naší mírné převahy, měli jsme dostatek standardních situací a tři čtyři šance, které jsme nedokázali proměnit,“ vrátil se k prvnímu poločasu domácí trenér Roman Masopust. „Ve druhé půli jsme měli územní převahu, ale bez vyložených šancí. Hosté hráli na rychle protiútoky a ten v 55. minutě proměnili. Při naší hře na velké riziko na konci zápasu pak přidali i druhý gól,“ popsal dění na trávníku po změně stran Masopust.

„Na zápas jsme jeli s vírou, že musíme odčinit tragický výkon z předchozího zápasu se Sadskou. Do utkání jsme vstoupili koncentrovaní a v plném nasazení, hrálo se pohledné utkání z minimem šancí na obou stranách. Proto byl poločas 0:0. Do druhé půlky jsme si řekli, že když budeme takhle makat, odvezeme si body. Po krásném úniku skóroval Lukáš Müller. Kluci makali po celý zápas a odměnou byl druhý gól po třicetimetrovém sprintu Dlouhého, který předběhl stopera a pak gólmanovi nasadil jesle. Pokud budeme tahle makat a budeme plnit své povinnosti na hřišti, budeme stoupat tabulkou. Musím kluky pochválit a poděkovat za výkon,“ byl spokojený hrající funkcionář Milovic Ondřej Fišer. „Ještě třešnička na dortu, že jsem slavil narozky, tak klukům moc děkuju za tři body,“ přidal perličku Fišer.

Branky: 55. L. Müller, 83. Dlouhý. Poločas: 0:0.