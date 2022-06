„Poslední kolo, kdy Pečkám o nic nešlo a my jsme hráli o možnost zůstat v tabulce na čtvrtém nebo pátém místě. Naše motivace byla tedy logicky vyšší. V prvním poločase hrály oba týmy kombinační fotbal, kdy tahaly chvíli za kratší konec Pečky a chvíli my. Po rohovém kopu otevřel skóre hlavou Štejnar, ale za pár minut si vstřelil náš brankář poměrně kuriózního vlastence. Byla to jeho první branka za A tým, tak musíme ještě s pokladníkem probrat, kolik by měl dát do kasy,“ smál se dobře naložený hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Druhý poločas nabídl podobný obrázek hry. Po hezké kombinační akci a následném centru ze strany se z voleje krásně trefil Wolf a poslal nás opět do vedení. Poté nám začaly docházet síly, takže nám začala haprovat kombinace, nedokázali jsme podržet balon a Pečky nás zatlačily do hlubšího bloku. V posledních pěti minutách dostaly ještě oba týmy možnost potrénovat pokutové kopy a ani jeden z aktérů se nemýlil, takže se závěrečné skóre upravilo na 3:2 v náš prospěch,“ hodnotil utkání kouč Ostré. „Pro mě se jednalo o poslední zápas kariéry i o poslední zápas na lavičce Ostré. Chtěl bych moc poděkovat vedení oddílu, spoluhráčům, fanouškům i paní hospodské Hance za krásné roky, které jsem díky nim mohl v Ostré prožít,“ vyznal se Lukáš Dejl.

Branky: 37. vlastní Le Tuan, 87. z PK Brunclík – 34. Štejnar, 55. a 90. z PK Wolf. Poločas: 1:1.

Sadská – Liblice 4:1

„Konečně je konec sezony,“ ulevil si hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Zaslouženě jsme vyhráli, mohlo to být i vyšším rozdílem. Pro nás to byl zápas o ničem, navíc jsme byli bez čtyř hráčů. V bráně musel nastoupit hráč Ondra Jech, podal výborný výkon, je to jeden z nejlepších brankářů na okrese,“ žertoval Svoboda. „V tabulce jsme chtěli skončit výš, ale jinak hodnotím sezonu kladně. Poděkovat bych chtěl vedení, že nám vytvořil dobré podmínky včetně soustředění, snad to tak půjde dál. Ještě bych chtěl poděkovat Martinu Hnízdovi, který pomohl k záchraně áčka i béčka. Loučí se s kariérou, ale už nějakou chvíli spí,“ smál se dobře naložený trenér Svoboda.

Branky: 60. a 83. Plot, 26. Balaš, 77. Šátek – 49. Vostrovský. ČK: 43. Nývlt (Liblice). Poločas: 1:0.

Pátek – Městec Králové 4:4

„V úvodu jsme hosty nechali dvakrát ohrozit naši branku. Pak jsme začali trochu hrát a dostávat se do šancí i my. Jednu z nich proměnil po půl hodině hry Kalina. Pak jsme si ale nechali dát zbytečný gól. Na začátku druhé půle jsme šli do vedení, brankáře Městce překonal hlavou Papoušek. Pak dal Grospič gól z trestného kopu. Ale opět jsme si nechali dát gól lacinou branku. Grospič nám vrátil vedení o dva góly. Bohužel jsme vedení neudrželi. Tohle by se nám stávat nemělo. Takto rozjetý zápas jsme už měli nějak ukopat a vyhrát," řekl po utkání stoper Pátku Jiří Kohoutek.

„Přestože padlo v prvním poločase po jedné brance na každé straně, dění na hřišti odpovídalo spíše počasí. Ospalé bez očekávání, že se něco změní. Opak byl pravdou. Soupeř začal po přestávce trestat naše chyby a dvakrát odskočil na rozdíl dvou branek. Naštěstí jsme měli na hřišti Martina Tůmu, který byl u všeho důležitého. Dva góly dal, dvakrát jeho zakončení skončilo na tyči a v nastaveném čase byl faulován v pokutovém území. Proměněná penalta nám zajistila bod,“ hodnotil utkání jeden z hostujících trenérů Michal Poděbradský. „Pro mě i pro Zbyňka Eliáše bylo toto utkání posledním na lavičce SKMK. Do příštích sezon přejeme klukům, ať se jim vyhýbají zranění a ať se daří nejen na hřišti,“ dodal Poděbradský.

Branky: 29. Kalina, 47. Papoušek, 59. a 65. Grospič – 36. a 61. Tůma, 72. z PK a 90+2. z PK Šmidrkal. Poločas: 1:1.

Rožďalovice – Milovice 1:2

„Zápas jsme rozehráli výborně, šli jsme do vedení, lépe kombinovali, drželi míč, ale bohužel jsme ve 44. minutě dostali s dorážky po standardní situaci gól na 1:1. První poločas jsme mohli dat další tři góly, ale bohužel jsme šance neproměnili. Druhý poločas byl vyrovnaný, dostali jsme gól ze střely s dálky, na hostech bylo znát, že ještě hráli o záchranu. A druhý poločas chtěli víc a nakonec byli o jedni branku šťastnější,“ komentoval utkání rožďalovický trenér Jakub Valeš.

„Zápas v Rožďalovicích jsme potřebovali zvládnout, to se podařilo, ale cesta byla trnitá,“ přiznal gólmana a funkcionář milovického týmu Ondřej Fišer. „Domácím o nic nešlo a nám o setrvání v soutěži. K dokonalosti to mělo hodně daleko. Po individuální akci jsme prohrávali, ale vzchopili jsme se a dostali jsme šanci kopat penaltu. Ale tu jsme neproměnili. Naštěstí jsme do půle vyrovnali. Do druhé půle jsme si říkali, že do toho musíme šlápnout a být trpěliví a to se povedlo. Po hrubce gólmana domácích. Vezeme tři body a záchranu v soutěži,“ oddechl si Fišer.

Branky: 6. J. Najmon – 44. Tangl, 72. Jan Krátký. ČK: 89. Paroulek (Rožďalovice). Poločas: 1:1.