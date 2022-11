„Tak jsme první, no a co,“ radoval se po sobotních zápasech krajské I.B třídy trenér domácího celku Roman Masopust. „Pro trenéra to nebyl vůbec lehký zápas. Ve 25. minutě jsme dali čtvrtý gól a přesto to bylo pouze 4:3. Dozadu jsme dělali zkraje zápasu hrozné individuální chyby. Brankář i obránci po nakopávaných míčích nedokázali dohrát situace a inkasovali jsme dětské góly. Na druhou stranu hra dopředu byla dobrá, mohli jsme dát soupeři desítku. Neproměnili jsme penaltu, dvakrát skončil míč v brance hostí po signalizovaném ofsajdu a některé dobré šance jsme neproměnili. Domácí výhra, šest vstřelených branek, dočasné první místo v tabulce, to je ideální naladění pro půlsezonní rozlučku,“ rozplýval se kouč Vrdů.

„Bláznivý zápas. Ještě ani neuběhla půlhodina a skóre bylo 4:3 a to ještě domácí nedali penaltu,“ soukal ze sebe vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Vždy když jsme snížili náskok nebo vyrovnali, tak jsme nějakou triviální chybou poslali soupeře opět okamžitě do vedeni. Ani gólman neměl svůj den. Hned zkraje druhé půle jsme inkasovali na 5:3 a z toho jsme se nezvedli. Náš výkon nedorostl do toho, co jsme schopni předvést. Vůbec jsme se nedokázali dostat do hry. Bohužel. Je to škoda,“ litoval Čepelka. „Spoustu věcí lze hodnotit pozitivně, ale upřímně jsme během podzimu měli, ale hlavně mohli nasbírat nejméně o šest bodů víc,“ byl přesvědčený vedoucí semického týmu.

Branky: 6. a 13. T. Petr, 9. a 24. Švěřepa, 49. L. Petr, 60. Semrád (z PK) – 12. a 19. Jareš, 15. a 67. Bříza (2. z PK). Poločas: 4:3.

Vítězná série Sokolče skončila. Postavení v tabulce a zisk bodů je ale parádní

Milovice – Jíkev 1:3

„Zápas se hrál na velmi těžkém terénu, který pro fanoušky musel být i přesto atraktivní. Byla to přehlídka zahozených šancí na obou stranách. Bohužel pro nás jich více proměnil soupeř,“ mrzelo domácího asistenta trenéra Ondřeje Fišera. „Uzavřeli jsme podzim s nelichotivým skóre. Máme teď dost času na to dát se dohromady, vyléčit zranění, nabrat fyzičku a na jaře zabrat za záchranou v plné síle. Díky všem našim věrným fanouškům a těšíme se na jarní část soutěže,“ uvedl Fišer. „Ještě bych chtěl poděkovat trenérovi Mičincovi za odvedenou práci u nás v klubu. Trenér končí. A popřát novému trenérovi Vlačihovi hodně štěstí,“ dodal Fišer.

„Hráli jsme na velmi těžkém terénu, který našim technicky hrajícím klukům vůbec nevyhovoval. Začalo se ale zostra a hned na úvod jsme viděli několik ložených šancí. My jsme dvě nedali, ale soupeř nás ze své druhé potrestal. Těžko jsme pak na blátivém terénu kombinovali, přesto jsme zásluhou Klimpla vyrovnali a do kabin šli s vidinou, že když zlepšíme pohyb a nebudeme dělat chyby, odvezeme si nějaké body. Druhý poločas byl lepší, soupeře jsme zmáčkli na jeho půli a bylo otázkou času, kdy se dostaneme do vedení. Maroš (Klimpl) nám pak svým druhým gólem dodal trochu klidu a když zkompletoval hattrick, bylo hotovo. Posledních deset minut ještě domácí zlobili, vytvořili si i šance, ale jistý zaskakující gólman Pařízek nedovolil už na naší straně změnu skóre. Jsme rádi, že jsme podzim završili dalším vítězstvím a zůstali tak v popředí tabulky,“ byl spokojený šéf jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 9. Klička – 24., 54. a 69. Klimpl. Poločas: 1:1.

Video: Legendy na kolínském zimáku nadchly. Exhibiční zápas měl úplně všechno

Sadská – Plaňany 8:1

„Soupeře jsme přehráli ve všech herních činnostech. Dali jsme rychle tři góly a bylo rozhodnuto. Pomalu ze všech šancí jsme dali gól, ale měli jsme i další příležitosti. Teď musíme potrénovat a soustředit se na jaro,“ hlesl krátce hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 9., 39. a 59. Vlasák, 7. Svoboda, 29. Michálek, 54. a 85. Sladkovský, 62. Havlík – 47. Hanzálek. Poločas: 4:0.

Pátek – Pečky 2:3

„Chtěli jsme pokračovat ve vítězné vlně. Bohužel se nám to nepodařilo. První branku jsme hostům takřka darovali. Pak mohl vyrovnat z penalty Grospič, ale brankář jeho pokus vyrazil. Vyrovnání přinesla až střela Bartoše. I druhou branku docílily Pečky s naším výrazným přispěním. Druhou půli jsme se hnali za vyrovnáním. To se nám za přispění obránce Peček podařilo. Bohužel zápas jsme do bodového zisku nedotáhli. Pečky daly třetí a vítěznou branku. Nám se i přes snahu vyrovnat nepodařilo," řekl po utkání stoper Pátku Jiří Kohoutek.

Branky: 18. Bartoš, 63. vlastní Bydlák – 6. Brunclík, 25. Buřič, 71. Sova. Poločas: 1:2.

Zeleneč – Vykáň 2:3

„Poslední utkání podzimní části. Ve stylu bojovnosti na obou stranách. Těžký, písčitý terén fotbalové kráse moc nesvědčil. Zeleneč o deseti byla takticky i fyzicky dobře připravena. Na tři body jsme i díky lepší druhé půlce zápasu dosáhli,“ radoval se trenér vítězů Oldřich Pařízek. „Přezimujeme na prvním místě, což byl náš cíl, který jsme si splnili. Všem konkurenčním družstvům přejeme příjemný odpočinek a těšíme se na jarní část soutěže,“ dodal Pařízek.

Branky: 29. Larva, 52. Vitvera – 24. Vobořil, 80. Vondrka, 85. Švadlenka. ČK: 32. Larva (Zeleneč). Poločas: 1:1.

Bílé Podolí – Ostrá 0:2

„Asi jsme si tímto zápasem podepsali ortel,“ měl jasno trenér poražených Bohuslav Šváb. „Chtěli jsme tři body, abychom pro jaro živili šanci. Měli jsme asi pět šancí, ale nic jsme neproměnili a z brejků soupeř udeřil. Nemůžu klukům vytknout bojovnost ani nasazení, ale v zakončení nám chybí kvalita. Podělali jsme si to sami, uvidíme, co přinese jaro. Chceme sezonu dohrát se vztyčenou hlavou,“ přidal Šváb.

Poříčanská radost přišla až s plněním taktických pokynů

„V Podolí nás nečekal vůbec jednoduchý zápas. Domácí byli hodně houževnatí a hrozili z brejkových situací. My jsme se sice dokázali dostat k brance domácích, pak nám ale chyběla kvalita a hlavně klid v řešení finální fáze. Ve druhé půli jsme se v této činnosti zlepšili a podařilo se nám vstřelit po kombinačních akcích dvě branky. Jsem rád, že jsme zápas zvládli s nulou, to byl důležitý stavební kámen úspěchu. Výhra je pro nás vzhledem k postavení v tabulce hodně cenná,“ oddechl si trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 61. Koblasa, 88. Micka. ČK: 45. Pavliš (trenér Ostré). Poločas: 0:0.

Městec Králové – Velim B 1:6

„Těžko hledám slova. Buď jsem moc neobjektivní, nebo nerozumím fotbalu. Kdyby byl poločas 4:0 a nebyl 0:4, tak by to odpovídalo tomu, co se dělo na hřišti. My hráli, Velim dávala góly! O tom, jaké byly ty góly, se bavit nebudu, na to už nemám nervy,“ zlobil se hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Velim pak už ukázala, že umí a nám nezbylo to jen dohrát se ctí. Musíme si pár věci přes zimu vysvětlit a hlavně přemluvit Míru Velenského. Bohužel Městecký patriot je základ, bez kterého to nepůjde. Zima se bude nést v duchu záchrany. Věřím ale v dobrou zimní přípravu a mnohem lepší jaro. Všem přeji hezké svátky a štěstí, zdraví do nového roku,“ řekl po utkání Šmidrkal.

Branky: 87. Janouch – 29. a 38. Kasal, 24. Šindelář, 45. Jelínek, 55. Nejedlý, 59. Bečvařík (z PK). Poločas: 0:4.