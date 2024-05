Sadská – Jestřabí Lhota 1:2

„Jedním slovem katastrofa,“ ulevil si sadský fotbalista Lukáš Svoboda. „V prvním poločase to bylo vyrovnané utkání a my jsme dali gól ze standardní situace. Hned na začátku druhé půle dal soupeř branku, poté přišla na naší straně červená karta. Děláme strašné chyby a do této soutěže nepatříme. Jsme smířeni se sestupem a těšíme se na okresní přebor,“ uvedl Lukáš Svoboda.

Branky: 39. Vlasák – 46. Martinek, 65. Klička (z PK). ČK: 60. Horna (Sadská). Poločas: 1:0.

Pečky – Ostrá 2:2

„Utkání skončilo zaslouženou dělbou bodů. V prvním poločase jsme šli po brance Dozorce do vedení, ale již za několik minut jsme si dali sami gól a bylo vyrovnáno. Domácí mohli skóre ještě do poločasu otočit na svoji stranu, měli k tomu výhodu pokutového kopu, ale naštěstí pro nás trefili jen břevno. Druhý poločas jsme velice rychle inkasovali podruhé a vypadalo to s námi špatně. Od sedmdesáté minuty jsme začali hrát trochu na riziko a těsně před koncem se nám podařilo vyrovnat, když se trefil z přímého kopu Chramosta,“ popsal utkání vedoucí hostujícího mužstva Josef Červinka.

Branky: 40. vlastní Chramosta, 47. Hovorka – 37. L. Dozorec, 89. Chramosta. Poločas: 1:1.

Býchory – Rožďalovice 1:2

„První poločas byl vyrovnaný. My jsme hrozili ze země a soupeř ze vzduchu. Kdyby to skončilo v půli 2:2, nikdo by se nemohl ani divit. Do druhého poločasu jsme to oživili a dostali jsme se hned ze začátku do dvougólového vedení. Místo toho, abychom to v klidu dohráli a přidali i na 5:0, tak inkasujeme v 84. minutě na 1:2 a bojíme se o výsledek. Jsme rádi za tři body, kluci makali a za týden to musíme potvrdit,“ řekl po utkání Oldřich Budka, trenér Rožďalovic.

Branky: 84. A. Vyhnánek – 46. Hora, 52. Němeček. ČK: 78. Pelikán (Býchory). Poločas: 0:0.

Velim B – Jíkev 3:6

„Viděli jsme velmi pěkné utkání, devět gólů a neproměněnou penaltu,“ načal hodnocení vítězného utkání jíkevský trenér Karel Mácha. „Do utkání vstoupili lépe domácí a v 10. minutě se dostali do vedení, kdy využili rychlý protiútok do otevřené obrany. Ve 12. minutě se nám podařilo vyrovnat po hezké útočné kombinaci, kdy se prosadil Pařízek. Ve 21. minutě se ve vápně po naší standardní situaci nejlépe zorientoval Kohout a dostali jsme se poprvé v utkání do vedení. Ve 29. minutě bylo opět vyrovnáno, kdy jsme zbytečně ztratili míč v přechodu do útoku a soupeř opět z rychlého brejku svoji šanci využil. Tak skončil první poločas,“ pokračoval Mácha. „Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe my a v 50. minutě se dostal míč k osamocenému Mikolandovi a ten se z vápna nemýlil. V 58. minutě soupeř ještě dokázal vyrovnat, ale od 80. minuty jsme už trestali chyby domácího mužstva. Nejprve se po rohovém kopu trefil krásně hlavou Veselý. Hráči Velimi se snažili o vyrovnání, ale to jsme využili a do otevřené obrany se ještě dvakrát prosadil rychlý Kohout. V poslední minutě nastavení nařídil rozhodčí penaltu pro domácí, náš brankář Blažek ji však chytil a tak se skóre již neměnilo. Musím pochválit všechny naše hráče za velmi poctivý výkon, za který jsme byli odměněni třemi body,“ dodal kouč Jíkve.

Branky: 10. a 29. Nejedlý, 58. Kasal – 14. Tomášek, 21., 88. a 90+1. Kohout, 50. Mikolanda, 83. Veselý. Poločas: 2:2.

Vykáň – Pátek 3:5

„Pátek byl asi o něco lepší. Nám se dařilo pokaždé dotahovat náskok hostí, třikrát jsme vyrovnali. Kolem sedmdesáté minuty jsme měli nějaké šance za stavu tři tři, ovšem i Pátek měl své příležitosti. Soupeř nám odskočil a my jsme už nedokázali reagovat. Pátek byl herně lepší, my jsme hráli spíše na brejky. Chtěli jsme alespoň bod, ale už jsme to nedali. Navíc máme dost zraněných,“ uvedl k utkání Martin Dlouhý, autor jedné branky Vykáně.

„Zápas, který jsme chtěli jako každý vyhrát. Už asi v 5. minutě skvěle Honza Zubák uvolnil Patrika Mejzra, který se tváří v tvář gólmanovi nemýlil. Hrál se fotbal nahoru – dolů. Ve 22. minutě po jedné ze standardek Vykáň vyrovnala, naštěstí asi za tři minuty mi Honza Zubák předložil na půlce balon a já po individuální akci strhnul vedení na naši stranu. V 55. minutě po sporné situaci a střetu našeho gólmana z hostujícím hráčem Vykáň nakonec dostala míč za brankovou čáru a bylo vyrovnáno. My jsme nechtěli složit zbraně a šli jsme pro tři body. Nejdříve jsem selhal v jasné šanci a za pět minut se ke mě dostal odražený balon na rohu vápna, který jsem centroval na zadní tyč a ze štěstím zapadl do šibenice na 2:3. Pak zahrávali domácí standardní situaci, jejich hráč si to šikovně sklepl na prsa a z první to trefil pod břevno. Deset minut před koncem vzal Štěpán Urban balon a krásnou uličkou mě poslal sám na gólmana – 2:4, a o pět minut později si našel Michal Ouředník odražený balon a krásnou ranou pod břevno nedal gólmanovi šanci. Jsme spokojeni, máme tři body. Gólů mohlo být víc, mě samotnému neuznali další tři góly kvůli ofsajdu. Bláznivý zápas, který jsme zvládli a smekám před celým týmem,“ chválil pátecký tým jeho kapitán a autor hattricku Marek Ramšák.

Branky: 22. Huráb, 55. Růžek, 70. Dlouhý – 3. Mejzr, 25., 63. a 78. Ramšák, 83. Ouředník. Poločas: 1:2.

Městec Kálové – Plaňany 3:0

„Hned na úvod, než se vyjádřím k zápasu, bych chtěl pochválit fair play tým Plaňany. Kéž by bylo víc sympatických lidí, jako trenér a vedení Plaňan,“ uvedl po utkání hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Teď k zápasu. Byli jsme jasně lepší, dominovali jsme od první do poslední minuty. Plaňany jsme pustili do dvou nebo tří šancí, jedna byla velká. Jinak musím konstatovat, že se hosté na naší půlce s míčem moc neohřáli. Znovu jsme měli Plaňany přečtené a kluci super dodrželi taktiku. Precizně bránicí Plaňany otevřela brzká penalta. Další dva góly připravil Matěj Chudoba. Chci ho pochválit za výkon a zároveň chválím trenéry městecké mládeže. Na výhře tedy mají velký podíl,“ těšilo Šmidrkala. „Čtyři kola do konce, tři výhry a náš cíl je realita. Musíme být pořad koncentrovaní a pokorní,“ dodal kouč lídra tabulky.

Branky: 3. Vobořil (z PK), 25. Šoufek, 66. Velenský. Poločas: 2:0.

Semice – Paběnice 4:3

„Výsledek je těsný, ale v zápas byl převážně v naší režii. Vedli jsme 3:0 a měli další šance. Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání. Za stavu 2:0 jsme trochu povolili a hosté vyrovnali hru, povedlo se nám dát ale třetí gól. Bohužel těsně před koncem poločasu jsme inkasovali z trestného kopu na 3:1. Ve druhé půli se hosté trochu zlepšili, dali i po našich velkých neproměněných šancích na 3:2. My pak naštěstí zase o dva góly odskočili. Snížení na konečných 4:3 bylo opět z trestného kopu a opět v poslední minutě, tentokrát druhé půle. Myslím, že zasloužená výhra, ale mělo to být rozhodnuto dříve jasnějším výsledkem,“ konstatoval vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 20., 25. a 65. Jareš, 42. Kubela – 45. a 90+2. Váňa, 54. Blahník. Poločas: 3:1.

Čelákovice – Pěčice 1:6

„Trenér se musel obejít bez tří hráčů, ale to nebylo hlavní příčinou vysoké porážky. Hosté se ujali vedení již v 10. minutě. Po osmi minutách přišla další chyba v obraně a hosté vedli 2:0. My jsme měli také dvě dobré možnosti, ale v zakončení chyběla přesnost. Ještě do konce první půle přidaly Pěčice třetí trefu a tak skončil i poločas. Po přestávce jsme doufali ve změnu, ale v 55. minutě jsme nevyužili šanci a soupeř po chybě stoperů přidal čtvrtou branku. Zbytek zápasu byl již pod kontrolou soupeře a my jsme zaznamenali letošní rekordní porážku,“ smutnil sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl.

Branky: 84. Hromas – 11. Vodháněl, 18. Šťastný, 40. Hellmiss, 51. Beran, 61. Makovec, 65. Valenta. Poločas: 0:3.