Krajská fotbalová I.B třída nabídla několik zajímavých a překvapivých výsledků. Pátek prohrál nejtěsnějším rozdílem na trávníku Slavoje Vrdy, který se díky tomu i zaváhání velimské rezervy dotáhl bodově právě na Velim B. Milovice hrály veledůležitý mač na půdě posledního Bílého Podolí a nezvládly ho. Zůstaly tak přikovány na předposlední příčce. Městec Králové v okresním derby rozstřílel Sadskou na jejím hřišti pěti zásahy. Nakoplo ho vyloučení Vobořila. Další derby dospělo k remíze, Semice se podělily s Jíkví. Vykáň opět prohrála, šest branek inkasovala na hřišti zachraňujících se Plaňan.

Z fotbalového utkání I.B třídy Semice - Jíkev (3:1) | Foto: Markéta Stiborová

Vrdy – Pátek 1:0

„Od začátku jsme měli optickou převahu, ze které si vytvářeli velké množství standardních situací. Bohužel jsme z množství rohových kopů nedokázali nic vytěžit. Hosté postupně přebrali herní iniciativu a v mezihře byli přesnější. Obrana však působila jistě a až na jednu zbytečnou ztrátu při rozehrávce jsme Pátek k ničemu nepustili. V první půli měl jedinou střelu, když tečovaný balon po velkém oblouku z pod břevna vyškrábl gólman Kožurik. Z našich čtyř střeleckých pokusů jsme ani jeden nedokázali nasměrovat na branku. Úspěch přineslo až odskočení T. Petra do meziprostoru, prostrčení na Kapounka a jeho gólová střela nártem z vápna. Zkraje druhé půle jsme přečkali desetiminutový tlak hostů. Hráli jsme poté z více zajištěné obrany a využívali rychlý přechod. Gólově nám to však nelepí, a tak samostatný únik neproměnil ani Šveřepa ani Tomáš Petr. Další na řadě byl Franc, ani ten ale ve stoprocentní gólovce neuspěl. Protrápili jsme se tak k hubenému jednogólovému vítězství,“ ulevil si trenér Vrdů Roman Masopust.

„První poločas byl vyrovnaný a bojovný. Domácí mají mladý a kvalitní tým, ale tentokrát se mu moc nedařilo. Branku dali z první vážnější šance, kterou si vypracovali. Ve 38. minutě sklepl Petr balon Kapounkovi a ten prostřelil našeho brankáře. Druhou půli jsme měli na to, abychom zápas vyrovnali. Vrdy působily nervózně. A když ještě dvě velké šance promarnily, strachovaly se o výsledek až do samého závěru. Některé odpískané situace, ale komentovat nechci. Já jsem od toho, abych hrál. Pak došlo ke zbytečnému vyloučení Kohoutka. Nechápu, proč nebyl potrestán i útočící hráč domácích. I v deseti jsme v závěru byli lepším týmem, chybělo ale štěstí v zakončení," řekl po utkání útočník Pátku Marek Ramšák.

Branky: 38. Kapounek. ČK: 72. Kohoutek (Pátek). Poločas: 1:0.

Bílé Podolí – Milovice 3:1

„Po 329 dnech jsme si konečně zařvali, byla trochu euforie,“ culil se trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Je to taková malá třešnička. Dobře jsme do utkání vstoupili, dobře jsme na zápas nastavili hlavu. Za dvacet minut jsme mohli dát dva góly, pak se nám přece jen podařilo skórovat. Soupeř po hodině hry vyrovnal a hru otevřel. Dvakrát jsme šli sami na bránu a dvakrát jsme proměnili. Po dlouhé době máme tři body a za to jsme rádi. Hrálo se na těžkém terénu,“ řekl k zápasu Šváb.

„Pro nás velmi důležitý zápas. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo,“ litoval hrající trenér Milovic Sergej Vlačiha. „My jsme do zápasu nevstoupili moc dobře a dělali spoustu chyb, možná to bylo nervozitou. Potom jsme se oklepali a herně byli lepší, ale do vedení šli domácí. Od té doby jsme byli asi zase lepší, bohužel se nám nepovedlo dotáhnout mnoho zajímavých akcí do konce. Po našem vyrovnání jsem věřil, že ten zápas dokážeme otočit v náš prospěch, bohužel jsme během snad dvou minut smolně dvakrát inkasovali. Druhý gól po našem nedůrazu a třetí po brejku do otevřené obrany,“ popisoval důležité okamžiky Vlačiha. „Šancí si vypracujeme hodně, ale ta brána je pro nás v posledních zápasech snad zakletá. Domácí byli asi šťastnější, vstřelili tři branky, a i přesto, že my jsme byli fotbalovější, tak vyhráli zaslouženě. Rád bych pochválil i rozhodčí za skvělý výkon,“ dodal kouč poražených.

Branky: 17. a 80. Weinlich, 78. Bodlák – 60. L. Müller. Poločas: 2:0.

Sadská – Městec Králové 0:5

„Prohráli jsme, takže mi nezbývá, než pogratulovat soupeři k vítězství. Byl to zápas podobný tomu v Městci. Oni nám porážku vrátili. Dali jsme jim bůra tam, oni zase nám tady doma. Dělali jsme fatální chyby, hosté nás trestali. První gól jsme dostali po šedesáti vteřinách. Po sérii výher jsme utkání nezvládli, ale nebudeme si z toho lámat hlavu. Pochválit musím Filipa Hornu, byl nejlepším hráčem našeho týmu,“ uvedl k utkání sadský hrající trenér Milan Svoboda.

„Ani nevím, jak bych začal. Věděli jsme, co od Sadské čekat, na vše jsem kluky před zápasem upozorňoval, ale plnili jsme pokyny na čtyřicet až padesát procent. Zbytečně jsme si hru komplikovali lehkovážností, ale po první půlce jsme vedli 2:0. V kabině jsem lehce zvýšil hlas, ale paradoxně to nepomohlo. Vysvobodila nás z toho červená karta Tomáše Vobořila. Kluci najednou přepnuli, hráli poctivě a zodpovědně. Tam už bylo vše v pořádku. Pokud bude někdo číst moje hodnocení, řekne si, že jsem blázen, ale minimálně s prvním poločasem nejsem spokojený! Asi mám velké nároky,“ usmíval se hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Obdivuji hráče Sadské 38 plus, je jich tam dost a pořád jim na všem nesmírně záleží a výsledek jim není jedno. Klobouk dolů,“ chválil hráče soupeře Šmidrkal. „Každopádně vyhráli jsme 5:0, v úterý dohrávka na hřišti lídra soutěže, takže oslava jen do zítra, pak hlavy nachystat na Vrdy a rozdat si to s nimi na férovku,“ dodal kouč Městce Králové.

Branky: 1. Tyl, 35. Šoufek, 61. Střelec (z PK), 81. Nýč, 87. Jokl. ČK: 55. Vobořil (M. Králové). Poločas: 0:2

Ostrá – Velim B 1:1

„Řekl bych, že jsme odehráli nejlepší jarní utkání,“ těšilo kouče Ostré Josefa Pavliše. „Do dvacáté minuty jsme udávali tempo hry, vytvářeli jsme si šance, škoda jen že jsme proměnili pouze jednu. Po tom, co jsme se ujali vedení z rohového kopu, se aktivity ujal soupeř a měl nepříjemné situace před naší brankou. Jednobrankový náskok se nám do poločasu ale podařilo uhájit. Ve druhé půli zápas neztratil na kvalitě. Po rohu a několika odražených míčích v našem pokutovém území Velim vyrovnala. Zápas měl nadále kvalitu na obou stranách. Šance ke vstřelení vítězné branky jsme měli jak my, tak soupeř. V konečném zúčtování je remíza spravedlivá. Ke kvalitě zápasu přispěly nejen oba týmy, ale také výkon rozhodčích,“ chválil zúčastněné strany zápasu Pavliš.

Branky: 26. Dozorec – 53. L. Vlk. Poločas: 1:0.

Semice – Jíkev 2:2

„Bylo to hezké odpoledne, hezké počasí, hezky připravený trávník, hezká návštěva, oboustranně moc hezký fotbal. Jen ten výsledek už tak hezký není. A bohužel pro nás je to ztráta. A nejen bodová. Výsledkově jsme to mohli a měli zvládnout lépe. Neproměňovali jsme stoprocentní šance a ve 20. minutě jsme ztratili pro zranění kapitána Břízu, jehož zranění bude dlouhodobějšího charakteru a bude nám citelně chybět. Hosty jsme v podstatě do žádné vážnější akce během utkání nepustili. Přitom musím konstatovat, že herně na tom byli velmi dobře a je vidět, že mají zkušené mužstvo a fotbal hrát umí. Na úroveň I.B třídy si myslím, že to bylo nadprůměrné utkání,“ uvedl vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Již ve 3. minutě šel sám na branku Kubela, brankář jeho šanci zneškodnil a poradil si i s následně vyplývající šancí. V 9. minutě jsme předvedli nádhernou akci, kdy se míč dostal ke Kamlachovi a ten perfektně našel Vavrouška, který šanci proměnil a ujali jsme se vedení. Mezi 20. a 30. minutou jsme měli dvě stoprocentní šance, kdy jsme v první šanci šli sami na bránu a ve druhé jsme zcela odkrytou branku překopli. Kdybychom vedli v poločase tři nebo čtyři nula nikdo se nemohl divit. Druhá půle pro nás odstartovala velmi smolně, kdy jsme si hned ve 46. minutě dali vlastní gól. Hned na to jsme ale měli další šanci, bohužel Brynych nemířil přesně. V 53. minutě našel centr Kamlacha hlavu Jareše a ten se nemýlil. 2:1. Následnou čtvrthodinu jsme si vypracovali další slibné příležitosti, ne však tak stoprocentní, jako byly ty v prvním poločase. A tak v 70. minutě přišel další trest a hezkou střelu hostů poslala teč našeho hráče opět do naší sítě. Poté jsme již s výsledkem nic udělat nedokázali. Podle mého názoru jsme v prvním poločase byli lepším mužstvem, druhý poločas už Jíkev hru vyrovnala a v některých částech druhé půle pak byla i lepší než my. Jak jsem řekl v úvodu, vynucené střídání Břízy pro nás byla velká ztráta. Jsem přesvědčený, že s ním bychom utkání dovedli do vítězného konce,“ konstatoval Čepelka.

„Přijeli jsme do Semic v oslabené sestavě, zranění se nám bohužel nevyhýbají a to bylo znát v první půli i na hřišti. Věděli jsme, že soupeř má ve svém středu vysoké hráče a jejich nakopávané balony, kdy právě vysocí hráči míč prodlužují na své útočníky, nám od začátku dělalo problémy. Hned v první desetiminutovce jsme bohužel inkasovali po naší chybě a v další fázi jsme byli jasně horší. Soupeř nás přehrával na plné čáře, přežili jsme několik ložených šancí a do poločasu jsme byli rádi, že prohráváme jen o gól,“ přiznal předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Při nástupu do druhého poločasu jsme hned v úvodu využili zaváhání soupeřova gólmana, který špatně vykopl a z naší přímé střely si domácí obránce srazil balon za svého brankáře. Šťastný gól nám pomohl, začali jsme lépe tvořit hru, hlídali jsme si pozice a bojovali jsme o každý míč. Pak jsme ovšem neuhlídali standardku a soupeř hlavou skóroval. Ani to nás ale nezlomilo a podařilo se nám pěknou tečovanou střelou vyrovnat a do konce už jsme to pohlídali. Vezeme si pro nás dobrý bod, který musíme ale potvrdit doma s Pečkami,“ přidal Lebduška.

Branky: 9. Vavroušek, 53. Jareš – 46 vlastní Kudrna, 70. Tomášek. Poločas: 1:0.

Plaňany – Vykáň 6:1

„Byli jsme bezzubí a už v poločase jsme prohrávali 3:1. Zase jsme skoro nic neměli, trápíme se. Domácí byli lepší, měli i další šance. My jsme měli jednu velkou za stavu 3:1, tu jsme nedali. Možná to mohlo vypadat jinak a mohlo to být zajímavější. Domácí vyhráli zaslouženě, byli lepší, agresivnější, utkání bylo jednoznačné,“ přiznal střelec jediné branky Vykáně Martin Dlouhý.

Branky: 24. a 88. Žemba, 27. a 32. Nedvědil (1. z PK), 64. Shpuryk, 72. Rýva – 39. Dlouhý (z PK). ČK: 62. Folprecht (Vykáň). Poločas: 3:1.