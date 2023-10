Rožďalovice – Vykáň 6:1

„Vykáň je těžký soupeř s kvalitními fotbalisty a podle toho jsme také k utkání přistoupili. Asi až moc s velkým respektem. Sice jsme vstřelili první gól, ale soupeř okamžitě vyrovnal. I když jsme měli více střel, tak soupeř byl lepší na balonu. Remíza v poločase byla spravedlivá,“ popsal první poločas Oldřich Budka, trenér Rožďalovic. „Druhý poločas jsme si řekli, že musíme být aktivnější, více běhat a napadat. Podařilo se nám vstřelit tři branky do 51. minuty. Po té soupeř odpadl a my jsme mohli v poklidu vystřídat a dohrát utkání. Toto utkání patří jednoznačně Vojtěchu Bublovi, který dal čtyři branky, z toho jednu z dobrých pětapadesáti metrů. Jsem rád, že se nám rozstřílel Dominik Hora, který čekal na gól více, než je zvyklý. Klukům bych chtěl poděkovat za fantastický druhý poločas,“ měl radost Budka.

„První poločas skončil jedna jedna, ten jsme odehráli velice dobře a nic nenasvědčovalo tomu, že by to měl být takový výprask. Měli jsme ale katastrofální vstup do druhé půle, kdy jsme dostali během pěti minut tři góly. Ale góly, které jsme soupeři připravili sami. A bylo po zápase. Druhá půle už pak byla z naší strany jenom to dohrát. Soupeře jsme posadili na koně a druhá půle byla v režii domácích, my jsme to jen dohrávali. Jsem naštvaný, protože to na takovou rychtu nebylo. Rozhodl začátek druhé půle,“ zlobil se manažer Čechie Vykáň Václav Bryndza.

Branky: 24., 49., 51. a 69. Bubla, 47. a 62. Hora – 26. M. Kočí. Poločas: 1:1.