/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.B třída pokračovala dalšími zápasy. Milovice nezvládly záchranářský souboj se Zelenčí, od soka dostaly tři góly. Vykáň prohrála na jaře i potřetí, o bod ji připravily Vrdy v nastavení. Na programu pak byla tři okresní derby. Městec Králové rozdrtil Pátek sedmibrankovým výpraskem, Sadská vydolovala všechny body v Jíkvi a Semice doma zdolaly Ostrou, která v poločase o gól vedla.

Z fotbalového utkání I.B třídy Semice - Ostrá (3:2) | Foto: Markéta Stiborová

Milovice – Zeleneč 0:3

„Byl to zápas jednoho týmu, který si přišel zahrát fotbal, a druhého, který přijel bojovat o záchranu. A podle toho to tak i vypadalo,“ hlesl trenér milovického týmu Sergej Vlačiha. „Soupeř byl důraznější, bojovnější a chtěl vyhrát víc než my. Nám se skoro nic nedařilo, špatná mezihra, dostupování, málo agresivity, všude jsme byli pozdě,“ hledal příčiny porážky Vlačiha. „První branku dostaneme do šatny, druhou hned po několika sekundách druhého poločasu. To se potom hraje špatně. Zkrátka to nebyl náš den a musíme to hodit za hlavu,“ přidal kouč poražených.

Branky: 44. Jindra, 46. Ešner, 53. Štádler. Poločas: 0:1.

Městec Králové – Pátek 7:0

„První zápas v roli trenéra. Byl jsme nervózní, protože jsem zvyklý hru řídit ze hřiště, ovšem… Mé srdce plesá,“ jásal po utkání hrající trenér domácích Jan Šmidrkal, který se tentokrát na hřišti neobjevil. „Kluci dodrželi absolutně vše, co jsme si řekli před zápasem a soupeře nepustili prakticky do ničeho. Tým, který roky táhl Martin Grospič, byl po jeho odchodu dost nečitelný, ale vše jsme odhadli dobře. Hra Pátku byla založena na Márovi Ramšákovi. Po úžasném výkonu našich stoperů, kdy se Mára k ničemu nedostal, tak byla nulová,“ chválil defenzivu Šmidrkal. „Nevím, co k tomu víc říct. Jediných pět až deset minut po vstupu do druhé půle bylo z naší strany ledabylých, jinak jsme vážně dominovali. Po třech jarních kolech se budu opakovat, Městec má kvalitní hráče, jen si to všichni musí srovnat v hlavě a přijmout role v týmu. Začíná nám to přinášet ovoce. Za týden do Vrd, ty nám asi nastaví zrcadlo. Posledním dechem prosím nahoru, ať už je hezky. Náš výkon by si zasloužilo vidět víc lidí. I tak si na stadion našlo cestu mnoho fanoušků, za to jim děkujeme,“ uvedl královéměstecký kouč.

„Bohužel, takový zápas se hodnotí těžko. Byli jsme zalezlí a báli se něco vymyslet. Městec od začátku chtěl vyhrát a šel si za tím. Propadli jsem ve všech činnostech. První branku jsme dostali po teči našeho obránce. Brankář už neměl šanci reagovat. Druhý gól byl opět tečovaný. Třetí branku jsme dostali po nedostoupení útočníka domácích. I tak jsme chtěli se zápasem druhou půli něco udělat. Vytvořili si tlak, ale bez vážnějšího zakončení. A Městec nás dál trestal. Druhý poločas přidal další čtyři branky. Je potřeba na tento zápas rychle zapomenout. Čekají nás další zápasy a musíme tuto porážku odčinit," řekl po utkání hráč Pátku Petr Stibor.

Branky: 13. Střelec, 33. a 56. Jizba, 44. Vondrka, 59. Vobořil, 68. a 69. Šoufek. Poločas: 3:0.

Jíkev – Sadská 3:4

„Ze tři zápasů jeden bod, to je strašně málo. Bohužel jsme druhý domácí zápas nezvládli, ale je to jen o nás,“ litoval další bodové ztráty předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Dali jsme první gól a celý poločas jsme byli výrazně lepší, ale ani tutové šance nadáme a pak se stane to, že těsně před poločasem se k soupeři odrazí balon a najednou prohráváme. Místo abychom o poločase vedli tři nebo čtyři jedna. Na začátku druhého poločasu jsme si navíc nepohlídali vysokou hlavu soupeře a prohráváme o dva góly. Pak jsme se snažili, co to šlo, snížili jsme a tlačili soupeře, ale ten odolával a vyrážel do rychlých a přímočarých brejků. Prohráli jsme sice se vztyčenou hlavou, ale to nic nemění na tom, že druhá domácí prohra za sebou není to, co jsme si představovali. Soupeř hrál účelně a efektivně a to na nás tentokrát stačilo. Potřebujeme se dát zdravotně do pořádku, vzadu to není ono,“ přiznal Lebduška.

„Kluky musím pochválit. Zápas byl vyrovnaný, padalo hodně gólů. My jsme změnili rozestavení, měli jsme na domácí nějakou taktiku a to nám vycházelo. Ubojovali jsme to a dávali jsme branky, což se nám málokdy stává. Sami jsme si to zbytečně zkomplikovali, když jsme nechali soupeře dvakrát stáhnout skóre na jeden gól. Ale jinak tým zaslouží pochvalu, s výsledkem jsem spokojený,“ řekl hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 16. a 87. Klimpl, 60. Pařízek - 29. a 49. Havlík, 45. a 65. Vlasák. Poločas: 1:2.

Semice – Ostrá 3:2

„První půle byla z naší strany, velmi, velmi, velmi špatná. Bylo to bez bojovnosti, bez pohybu. Nejprve jsme prohrávali a když jsme vyrovnali, dostali jsme hned druhý gól. Bylo to špatné a v poločase byl proslov. Do druhého poločasu jsme sice úplně nevlétli, ale postupně jsme se zlepšovali a podařilo se nám skóre otočit. Ostrá bojovala, hrála dobře a výsledek je pro ni krutý. V první půli byli hosté o dost lepší, my zase o něco po změně stran. Nebyl to z naší strany ideální výkon, ale zápas jsme otočili na svoji stranu,“ hodnotil utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

„Zápas byl od začátku nervózní a opatrný. Z toho pramenilo hodně nepřesností na obou stranách. Skóre se měnilo po standardních situacích, když jsme se nejprve my a poté i Semice prosadili po dohraném rohovém kopu. Do přestávky jsme se ještě ujali vedení po ideálně zakončené brejkové situaci. Druhou půli jsme chtěli zvládnout aktivněji, být ještě nebezpečnější. Místo toho jsme do druhé půle vstoupili, jako když se nemůže nic stát a výhra nám spadne sama do klína. Tenhle přístup se nám brzy vymstil v podobě vyrovnávací branky. Hra pak byla hodně přerušovaná a neměla žádné tempo. Byla spousta faulů a standardních situací. Po rohu pak padla i rozhodující branka. My jsme se k vážnějšímu ohrožení branky ve druhé půli nedostali,“ litoval trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 26. Jareš, 49. Vavroušek, 75. Kamlach – 15. Chramosta, 28. Wolf. Poločas: 1:2.

Vykáň – Vrdy 4:5

„Do zápasu jsme vstoupili dobře a vedli jsme. To jsme ale neudrželi, také kvůli dvěma pokutovým kopům soupeře. Bohužel jsme inkasovali. Poté jsme znovu vedli, ale soupeř dal nakonec o gól víc než my. Byl to ale hezký zápas, do poslední chvíle otevřený,“ uvedl domácí fotbalista Jan Kočí.

„Od začátku měl zápas velké nasazení, bohužel těžší terén byl příčinou mnoha nepřesností. Hráčům obou týmů odskakovaly míče a byli pozdě v některých soubojích. Od začátku bylo velké množství tvrdých soubojů,“ načal hodnocení hostující kouč Roman Masopust. „První stoprocentní šanci neproměnil Tomáš Petr, jeho obstřel po samostatném úniku vytěsnil brankář domácích. Domácí byli nebezpeční po rychlých individuálních akcích z levé strany a hlavně jsme v první půli nedokázali dobře přikrýt Kočího, který individuálně vyčníval svým výkonem. V 17. minutě viděl rozhodčí náš faul ve vápně a domácí v klidu proměnili. O pár minut později se nedomluvil Vavřina s brankářem Kožurikem, jeho malou domů vystihl Ratner a prohrávali jsme o dvě branky. O pár minut později faulovali domácí ve vápně Petra a z penalty snížil Šveřepa. Do druhé půle jsme měli katastrofální vstup. Zleva znovu utekl Ratner a Dlouhý uklízel z malého vápna. Pak to byla z naší strany velké snaha, spousta šancí, otevřené hřiště pro rychlé protiútoky, branky na obou stranách a v napínavém konci zápasu šťastné překlopení výsledku v poslední minutě,“ oddechl si trenér vítězného celku.

Branky: 17., 48. a 70. Dlouhý (z PK), 24. Ratner – 26. a 51. Šveřepa (oba z PK), 65. a 76. T. Petr, 90+2. Víšek. Poločas: 2:1.