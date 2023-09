„Zápas jsme začali velice dobře, měli jsme několik šancí. Před tímto utkáním jsme trochu proházeli sestavu. Za dvacet minut to mohlo být tři nula. Jenže pak jsme vypadli z tempa, hrozil hlavně soupeř, který jednou trefil tyč. Na konci poločasu byli hosté lepší. Druhá půle byla vyrovnaná, zase jsme měli několik vyložených šancí, soupeř zahrozil jen občas. Jsme rádi za tři góly,“ byl s výsledkem spokojený trenér Čelákovic Radek Skuhravý.

Branky: 8. Skuhravý, 54. Pánek, 89. Fantík (z PK). Poločas: 1:0.

Pátek – Jíkev 0:4

„Jíkev hrála dobře. Nepouštěla nás téměř do žádného zakončení. Lépe kombinovala, držela míč a dostávala se do zakončení. Ve 21. minutě předložil Poláček míč Klimplovi a ten zamířil přesně k tyči. Ve 27. minutě šel Klimpl do brejku a ve snaze mu ukopnout míč jsme si dali vlastní gól. V prvním poločase jsme si vážnější šanci nevypracovali. V nastavení první půle zbytečně fauloval Navrátil. Po právu viděl červenou kartu. I druhá půle byla spíše v režii hostů. Poláček v 52. minutě našel volného Schuberta a ten hlavou nedal Kožurikovi šanci. Za zmínku z naší strany stojí hlavička Mejzra, která těsně minula branku hostí. Po dalším brejku v 76. minutě přesně zakončoval Pařízek. Nám se v zápase nic nedařilo, Jíkev byla lepší a zaslouženě vyhrála,“ hhodnotil utkání pátecký hráč Jakub Stehlík.

Zlomový moment byl skvělý zákrok Holešovského a následný gól Wiehla

„Na utkání do Pátku jsme přijeli s jedenácti hráči a za velmi teplého počasí jsme sehráli zatím nejlepší utkání v soutěži. Od začátku utkání jsme byli lepším týmem,“ pochvaloval si trenér Jíkve Kamil Mácha. „Ve 21. minutě se po hezké křídelní kombinaci prosadil Klimpl. Hned o čtyři minuty později jsme přidali další branku, ale rozhodčí ji neuznal pro údajné hraní rukou. Ve 27. minutě Poláček hledal míčem za obranu Klimpla a dobíhající obránce Pátku si z hranice vápna vstřelil vlastni branku. Soupeře jsme do šancí nepouštěli, jen po chybě našeho brankáře který otálel s rozehrávkou měli hráči Pátku možnost ke vstřelení branky, ale střelu mezi tyče stačil Blažek zneškodnit a svou chybu napravil. V závěru poločasu se dostal za obranu Klimpl a byl faulován soupeřem domácích, ten byl po zásluze vyloučen. Po změně stran se obraz hry nezměnil a v 51. minutě po krásném centru Poláčka se na zadní tyči prosadil hlavou Schubert. V 77. minutě uzavřel skóre zápasu Pařízek. Musím naše hráče pochválit za skvěle zvládnuté utkání hlavně po taktické stránce,“ přidal Kamil Mácha.

Branky: 21. Klimpl, 27. vlastní O. Puk, 52. Schubert, 76. Pařízek. ČK: 45+1. Navrátil (Pátek). Poločas: 0:2.

Rožďalovice – Sadská 5:1

„Potřebovali jsme už nutně tři body. Od soupeře nás dělil pouze jeden bod a pokud chceme myslet na udržení v soutěži, museli jsme vyhrát,“ uvědomoval si trenér Rožďalovic Oldřich Budka. „Vše se událo v prvním poločase. Měli jsme perfektní vstup do zápasu a rychle vstřelili tři branky, následně jsme přidali ještě dva góly a bylo hotovo. Kluci hráli výborně a vše si plnili. Až na jednu hrubku, kdy jsme zahráli malou domů. Druhý poločas se z naší strany dohrával a nebylo to ono. Sadská začala hrát a vytvořila si pár šancí, naštěstí proměnila pouze jednu standardní situaci. Za zmínku z naší strany stojí pouze únik Dominika Hory na gólmana, který gólem neskončil. Pochválil bych celé družstvo za to, že to kluci odmakali. Teď se musíme připravit na Paběnice,“ uvedl kouč vítězného mužstva.

„Těžko se mi to hodnotí, bohužel dostáváme brzy góly, i když hra není nějak špatná, ale soupeř bohužel proměnil všechny šance co měl v prvním poločase. Ve druhém poločase kdybychom z našich šancí proměnili aspoň dvě, tak si myslím, že bychom ještě soupeře potrápili. Bohužel i hodně zraněných hráčů nám moc nepřispívá k nějakým změnám. Takhle špatný vstup jsme ještě neměli, budeme se s tím muset nějak poprat,“ má jasno sadský útočník Tomáš Plot.

Branky: 1. J. Najmon, 9., 21. a 38. Grospič, 44. Hora – 67. Svoboda. Poločas: 5:0.

Městec Králové – Semice 2:0

„Zápas plný taktiky. Oba týmy cítily důležitost zápasu, ač je to teprve čtvrté kolo,“ měl jasno hrající trenér domácího mužstva Jan Šmidrkal. „Hosté přijeli vyzbrojení silou do osobních soubojů, kterou představovali jejich velcí hráči a hráčem soutěže Kamlachem. Druhým dechem dodávám, že famózní výkon naší obrany nepustil Honzu Kamlacha prakticky k ničemu,“ chválil defenzivu Šmidrkal. „Hra se tedy odehrávala uprostřed hřiště, v osobních soubojích a čekalo se na chyby. Pojďme si říct, ze na šance to bylo také vyrovnané, asi o jednu nebo dvě gólovky jsme vyhráli, ale jednoduché to nebylo do poslední chvíle. Chválím soupeře za super férový výkon. Rozhodčí za precizně nastavený metr, svůj tým za excelentní dodržení taktických záměrů, bojovnost a oddanost Městci. Poslední dík patří fanouškům. Krásná atmosféra, to se hraje hned jinak,“ pochvaloval si trenér královéměsteckých fotbalistů. „Na náš náhrdelník výher jsme navlékli další korálek a za týden chceme přidat další,“ řekl odhodlaně Šmidrkal.

Kouč Slovanu Sekera chválil tým za morál, Kafku za parádní výkon v bráně

„Chtěl bych kluky pochválit, protože hráli dobře. Někdy to ale bohužel je tak, že i když se hraje dobře, body z toho nejsou. Tentokrát to tak bylo. Udělali jsme pár chyb a dvě z nich domácí potrestali,“ litoval vedoucí hostujícího mužstva Miroslav Čepelka. „První z nich byla zbytečná penalta už v 6. minutě, která Městec posadila na koně. Domácí dobře bránili, soustředili se na defenzivu, nám dopředu vždycky chyběla nějaká finální fáze. Měli jsme i smůlu v koncovce. Řekl bych, že jsme měli asi i více šancí, ale nebyly úplně vyložené a bohužel nám tam nic nespadlo. I poslední střela Rychtaříka, která skončila na tyči de facto vyletí z brány. Domácím gratuluji k vítězství a my se budeme prát dál. Pokud navážeme na tento výkon, nebojím se toho,“ přidal Čepelka.

Branky: 8. Vobořil (z PK), 57. Bejbl. Poločas: 1:0.

Vykáň – Pečky 8:5

„Byl to hodně bláznivý zápas,“ usmál se kapitán Vykáně Jan Kočí. My jsme do něj vstoupili blbě a za chvíli jsme o dva góly prohrávali. A po dvaceti minutách jsme zase vedli. Ve finále mě a Davidovi Kramářovi spadla do sítě každá střela,“ řekl autor pět domácích tref. „Kdo to neviděl, může litovat, byla to oslava fotbalu. Chtěl bych pochválit i Pečky, utkání se odehrálo v klidu a bez emocí a bylo to férové,“ dodal Kočí.

Branky: 12., 58., 76., 79. a 82. J. Kočí (z PK), 19., 22. a 60. Kramář (2. z PK) – 7. a 26. Sova, 3. Holub, 54. Brunclík, 85. Hovorka. Poločas: 3:3.

Plaňany – Ostrá 5:1

„Zápas jsme nezahájili vůbec špatně, měli jsme nepříjemnou standardku a tlačili jsme se k soupeřově brance. Jenže jsme po špatné rozehrávce obdrželi branku. To s námi zamávalo a chyby se pak kupily. Hru jsme více otevřeli, což dokázal soupeř využít. Otočit zápas za stavu 4:1 je už hodně těžké, zbraně jsme ve druhé půli nesložili, ale prosadit jsme se také nezvládli. Bohužel nás sráží školácké chyby a dostáváme hodně laciných gólů,“ zalitoval hrající trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 9. Motrunich, 13. Kuchař, 35. a 37. Rýva, 55. Klucska – 38. Wolf (z PK). Poločas: 4:1.