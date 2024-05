/FOTO/ Dvě okresní derby fotbalové I.B třídy skupiny C ze tří víkendových vyhrály hostující celky. Pátek neměl žádný problém s poslední Sadskou, té nastřílel osm branek. Rožďalovice získaly tři body na půdě Vykáně. Domácí prostředí uhájila druhá Jíkev v souboji s Ostrou. Tato derby byla také hodně bohatá na góly. Lídr z Městce Králové se strachoval o vítězství do poslední vteřiny s předposledními Býchory, Semice si poradily se zachraňujícími se Plaňany. Domácí rozhodli v prvním poločase. Ve skupině B vedly Čelákovice v poločase na půdě rezervy Benátek, nakonec ale dali domácí dva góly a brali tři body.

Z fotbalového utkání I.B třídy Sadská - Pátek (1:8) | Foto: Markéta Stiborová

Sadská – Pátek 1:8

„Hráli jsme bez sedmi hráčů základní sestavy, máme hodně zraněných a někteří odjeli na dovolenou. Pomohli nám tři hráči béčka a dva dorostenci, za to jim děkuji. Pátek nás přehrál, nedá se nic dělat. Prohráli jsme a tak to je,“ uvedl hrající trenér Sadské Milan Svoboda, který také kvůli zranění nenastoupil.

„Zápas, který jsme rozhodně nechtěli podcenit a chtěli získat povinné tři body. To jsme dodrželi, poločas byl už 0:4. Ve druhem poločase jsme přidali další čtyři branky a to jich mohlo být mnohem více. Ale snad si je necháme do dalších zápasů. S výsledkem 1:8 jsme spokojeni,“ usmíval se autor páteckého hattricku Marek Ramšák.

Branky: 78. Barták - 18. a 67. M. Puk, 20., 52. a 69. Ramšák, 24. Bartoš, 44. O. Puk, 72. Papoušek. Poločas: 0:4.

Jíkev – Ostrá 4:2

„Odehráli jsme výborný první poločas, kdy jsme od začátku byli daleko více na míči a dařil se nám rychlý přechod do útoku. Hned ve druhé minutě si Pařízek bezchybně zpracoval balon, posunul na volného Fichtnera a ten o tyč poprvé rozvlnil síť. Pak jsme pokračovali v pěkných rozehrávkách a prosadil se dvakrát zkušeně Klimpl. Hosté se sice snažili, ale byli příliš zbrklí při zakončení. Čtvrtý gól jsme přidali po precizně rozehrané standardce, kdy hlavou zakončoval nejkrásnější akci zápasu Schubert. Hostům se pak ještě do poločasu podařilo snížit,“ popsal první půli derby předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Ve druhém poločase se však hra změnila, hostů bylo najednou všude plno a my jsme přestali běhat. Naštěstí jsme dobře bránili a ač měli hosté několik šancí, podobně jako v prvním poločase je řešili zbrkle. Dali sice druhý gól, ale my si to pak už zkušeně pohlídali. Po prohře v Paběnicích jsme si za třemi body šli od začátku až do konce,“ těšilo Lebdušku.

„Za první poločas bylo utkání rozhodnuté, domácí nám ukázali, jak být v utkání produktivní. Dostali jsme čtyři góly většinou po našich chybách. Rozdíl mezi oběma celky byl v zakončení, také jsme se dostávali do šancí, ale na rozdíl od domácích jsme nebyli schopni trefit branku,“ přiznal vedoucí hostujícího mužstva Josef Červinka. „Druhý poločas už domácím lehce docházely síly a my jsme si vytvořili několik slibných příležitostí. Bohužel z našeho tlaku jsme již vytěžili pouze jediný gól,“ litoval Červinka.

Branky: 2. Fichtner, 22. a 33. Klimpl, 38. Schubert – 41. Kratochvíl, 81. Bílek. Poločas: 4:1.

Vykáň – Rožďalovice 2:4

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, vedli jsme, ale hosté skóre otočili. My jsme byli lepším týmem, bohužel jsme pokračovali v naší kanonádě břeven. V tabulce břeven jsme určitě na prvním místě v soutěži, tentokrát jsme ho trefili čtyřikrát. Ale prostě nám to tam nespadne, je to smůla. Po přestávce daly Rožďalovice dva góly z brejků, my jsme bohužel nepotvrdili minulou výhru. Mrzí nás to, protože jsme byli lepší, ale fotbal se hraje na góly,“ řekl k derby fotbalista Vykáně Martin Dlouhý.

„Jeli jsme do Vykáně v improvizované sestavě - zranění, zaměstnání, tak jako to asi potká každý tým. Povedlo se nám něco neskutečného. Neměli jsme co ztratit. Řekli jsme si, že budeme bránit a uvidíme, co z toho bude. Dlouho nám to nevydrželo a inkasovali jsme jako první. Ale pak přišla patnáctiminutovka Lukáše Donta, který otočil na 1:2. Soupeř do poločasu zaslouženě vyrovnal, kdy nás zamkl na polovině hřiště,“ popsal první poločas derby Oldřich Budka, trenér Rožďalovic. „Druhý poločas se odehrál ve stejném duchu. Soupeř byl lepší jak v držení míče, tak v aktivitě. Výborně jsme bránili a když jsme propadli, podržel nás gólman Jirka Ruml nebo jsme měli štěstí a pomohla nám několikrát branková konstrukce. Ve 49. minutě utekl Hora a dostal nás do vedení. Čtyři minuty před koncem pečetil vítězství 2:4 Najmon. V tom je fotbal krutý i krásný. Hraje se na góly a nám to vyšlo. Klukům chci poděkovat. Nechali na hřišti všechno a hráli jako tým. A ještě chci poděkovat rozhodčím za stejný metr. Za týden náš čeká další těžký soupeř Jíkev,“ pokračoval Budka. „A ještě bych chtěl poděkovat Martinu Grospičovi, že nám nahradil Tomáše Živnůstku, a přeorientoval se z útočníka na stopera. Díky za celý tým, hraješ výborně,“ nešetřil chválou kouč Rožďalovic.

Branky: 14. Dlouhý, 34. J. Kočí – 19. a 26. Dont, 49. Hora, 86. J. Najmon. ČK: 86. Baněček (trenér Vykáně) – 90+1. Fadrhonc. Poločas: 2:2.

Městec Králové – Býchory 2:1

„Nějak jsme moc výkon nezměnili ve srovnání s minulým týdnem. Jediný rozdíl je to, že máme tři body. Mně se to asi ani nechce hodnotit. Býchory předvedly sympatický výkon, který jim při troše štěstí mohl přinést bod. Možná bychom se měli odprostit od toho, že hrajeme o postup. Svazuje nám to nohy. Naordinuji klukům, aby si vyčistili hlavu. Pořad je to jen fotbal. Za týden pojedeme válčit do super rozjetého Pátku a děj se vůle boží. Já ovšem věřím, že to zvládneme,“ věří svému týmu hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal.

Slovan držel v okresním derby gólman Bína, Polaban své šance zahazoval

Branky: 5. Nýč, 31. Hanzlík – 48. vlastní Tyl. Poločas: 2:0.

Semice – Plaňany 4:2

„Úvod jsme měli fantastický. Vše nám vycházelo a po půl hodině bylo hotovo. Vedli jsme 4:0 po krásných brankách a hosté působili odevzdaným dojmem. Do poločasu jsme mohli ještě nějaké branky přidat, ale nestalo se. Druhá půle byla z naší strany už trochu slabší asi pod dojmem jednoznačného výsledku. Nějaké šance jsme měli, ale už jsme nic nedotáhli. Nakonec si vytvářeli šance i hosté a ke konci jsme jim dovolili korigovat na pro ně přijatelnější výsledek než to zpočátku vypadalo,“ okomentoval průběh zápasu vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Zasloužená výhra, kdy jsme hlavně v první půli z mého pohledu podali jeden z našich nejlepších výkonů na jaře,“ chválil semický tým Čepelka.

Branky: 10. a 34. Oliinyk, 18. Vavroušek, 30. Kamlach – 76. Klucska, 90. Borovko. Poločas: 4:0.

Benátky B – Čelákovice 2:1

Branky: 48. D. Zmij, 75. Vohánka - 36. Lopatář. Poločas: 0:1.