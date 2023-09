Rožďalovice – Městec Králové 1:0

„Přijel k nám vedoucí celek naší soutěže a bylo to vidět. Soupeř byl celý zápas na balonu. My jsme si řekli, že bod by byl pro nás zlatý,“ uvedl trenér domácího celku Oldřich Budka. „První půli se nám podařilo vstřelit branku v osmé minutě. Ještě jsme párkrát hrozili z brejkových situací, ale nic se neujalo a soupeře jsme nepustili do žádné vyložené šance. Bohužel druhou půli to už byla hra na jednu branku, vůbec jsme se nechytili. Naštěstí Městec neskóroval a my můžeme brát tři body, které jsou pro nás důležité pro setrvání v soutěži,“ zamyslel se kouč Rožďalovic. „Kluky bych pochválil za bojovnost, nechali na hřišti všechno. Hlavně naše obrana s gólmanem odolávala devadesát minut. Městci přeji to nej do dalších zápasů,“ dodal Budka.

„No jo no, co na to říct? Pokud to budu hodnotit pro nás pozitivně, tak že je dobře, že jsme dostali facku, která asi musela přijít. To, že to bylo zrovna v derby, je bolestivé,“ mrzelo hrajícího trenéra královéměsteckého mužstva Jan Šmidrkal. „Rožďalovice hrály to, na co jsme byli připraveni, ale hráli to super dobře. Hora s Grospičem předvedli super výkony a obranná hradba byla postavená z pevného materiálu. My jsme druhý poločas zjednodušili hru, ale ani to nám ke vystřelení gólu nepomohlo. Rožďalovicím gratuluji a chválím za strašně odhodlaný výkon,“ přidal kouč poražených.

Branka: 8. Grospič. Poločas: 1:0.