„Gratuluji soupeři k výhře. My jsme se porazili naší nemohoucností. Jsme v gólové krizi, z čeho my nedokážeme dát gól, to je neskutečné. Počínaje mnou,“ sypal si popel na hlavu hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „I naši fanoušci kroutí hlavou, co zahodíme za šance. Víc snad není co hodnotit V zime se musíme dát dohromady, protože jsme prohospodařili hodně bodů. Pochválit musím útočníka Vlasáka, gól sice nedal, ale za výkon si to zaslouží,“ dodal kouč Sadské.

Branky: 18. Čemus, 39. Plot – 26. Punčochář, 50. Hořejš, 67. Vitvera. Poločas: 2:1.

Ostrá – Vrdy 2:2

„Vstup do zápasu jsme měli dobrý, hned v úvodu jsme si vytvořili několik příležitostí, jenže jsme z první akce inkasovali. Pokoušeli jsme se o obrat, vytvářeli si dál šance, ale naše řešení při zakončení nebylo dobré. Zkraje druhého poločasu jsme inkasovali druhou branku a nevypadalo to s námi dobře. Jako tým jsme ale věřili, že můžeme zápas otočit. Toho si vážím a chtěl bych za to kluky pochválit. Byli jsme stále aktivní a nepřestávali jsme bojovat. Odměnou bylo vyrovnání, když jsme po úniku a ze standardní situace vstřelili dvě branky,“ pitval utkání trenér Ostré Josef Pavliš.

„Nečekali jsme v Ostré jednoduchý zápas. Domácí mají mladý tým a hrají podobný fotbal. Přesto jsme v první půli byli více nebezpeční, vypracovali si gólové šance a od 10. minuty vedli. Bohužel žádné další naše příležitosti jsme už nedokázali proměnit. V první pětiminutovce druhé půle jsme přečkali velkou šanci domácích, ale v 51. minutě po akci středem hřiště uvolnil Kováč výborně Víška a ten zvyšoval na 2:0. Chvilku poté přišla úplně nepochopitelná chvíle. Rozhodčí pustili domácím pětimetrový ofsajd a Dozorec snížil na 1:2. Hra poté byla plná nepřesností. Hrálo se bez mezihry nahoru - dolů. Deset minut před koncem domácí zahrávali domácí přímý kop a přízemní slaboučký centr nám zapadl na zadní tyč. V závěru nám chyběla přesnost v zakončení i při zahrávání přímých kopů,“ hodnotil utkání trenér hostujícího týmu Roman Masopust.

Branky: 59. L. Dozorec, 79. Zápotocký – 10. Vávra, 51. Víšek. ČK: 90. Bíma (Ostrá). Poločas: 0:1.

Velim B – Vykáň 6:0

„Utkání jsme nezačali vůbec špatně. Nic nenasvědčovalo tomu, že na konci zápasu bude svítit na ukazateli hrozivé skóre 6:0. Velim byla v prvním poločase v koncovce stoprocentní, my své dvě šance nevyužili. Nucené střídání v prvním poločase hráčů Jarolíma a Vondrky a posledních dvacet minut druhého poločasu dohrávání o devíti, i bez dalšího hráče, tentokrát Kramáře mladšího, všichni se zranili. Nakonec jsme dohrávali v osmi, odstoupil ještě Koubský. Faktem je, že Velim byla jednoznačně lepším týmem ve všech činnostech a těch gólů v naší síti mohlo být dvojnásob.

Musíme se dát do závěru hlavně zdravotně do pořádku, což nebude vzhledem k našemu úzkému kádru vůbec jednoduché,“ má jasno trenér Vykáně Oldřich Pařízek.

Branky: 18. a 80. Kuchař, 34. a 87. Nejedlý, 45. Bláža, 58. Kopáček. Poločas: 3:0.

Video, foto: Velim zmrazily dvě rychlé branky, derby ovládla sousední Sokoleč

Pečky – Milovice 4:1

„Utkání probíhalo v každém poločase velmi rozdílně. V první části zápasu se našim hráčům nedařilo. Již ve 3. minutě jsme po chybné rozehrávce naší obrany inkasovali první gól. Zápas poté pokračoval nerovnocenně, našim hráčům se viditelně první poločas nepovedl. Ve 23. minutě jsme opět po chybě v obraně darovali soupeři další gól. Do konce prvního poločasu jsme se již nebyli schopni prosadit a podržet míč a naopak v tlaku, ve kterém jsme byli, jsme ve 46. minutě inkasovali další gól z pokutového kopu. První poločas jsme tedy ukončili s nevalným výsledkem 0:3.

Unavení a zranění hráči se o poločase semkli a ve druhé polovině zápasu předvedli znatelně lepší výkon. Přestože soupeř měl stále více gólových šancí, tak náš brankář spolu s obranou tým podržel. Bohužel i přesto jsme znova inkasovali a v 89. minutě jsme prohrávali 0:4. V poslední minutě utkání se nám povedlo vstřelit alespoň jednu branku, kterou dal Rett a snížili jsme tak na 4:1, což byl konečný výsledek zápasu,“ popisoval důležité momenty utkání milovický asistent trenéra Ondřej Fišer. „Utkání se nám tedy moc nevyvedlo. K tomu jistě přispěla i skutečnost, že jsme se na zápas dostavili v počtu celkem dvanácti lidí. Máme bohužel několik dlouhodobě zraněných nebo nemocných hráčů, tudíž je tým celkově oslabený,“ smutnil Fišer. „Nezbývá, než doufat, že v dalším období se situace vylepší a povede se nám již o něco lépe,“ přeje si milovický funkcionář.

Branky: 3., 23. a 45. Brunclík (3. z PK), 89. Bydlák – 90. Rett. Poločas: 3:0.

Semice – Pátek 0:2

„O tom, jak dopadl tento zápas, jsme rozhodli my. Nejen že jsme soupeři vypracovali šance, které proměnil, ale i tím, co se dělo potom. Skoro každý náš hráč měl příležitost trefit branku. Do hry jsme se mohli dostat penaltou, ale ani tu jsme neproměnili,“ řekl smutně vedoucí Semic Miroslav Čepelka. „Do druhé půle jsme šli s tím, že s tím něco uděláme a otočíme to. Druhý poločas se odehrával na polovině hostů, ale nebyli jsme schopni tam ten míč dopravit. Nedali jsme stoprocentní šance, cinkly dvě tyče, a to bylo rozhodující. Jinak náš výkon nebyl špatný, bojovali jsme až do konce,“ doplnil Čepelka.

„Utkání bylo bojovné a na těžkém terénu i se spoustou nepřesností. První půle byla z naší strany lepší. Byli jsme více na balonu a dali dvě branky. První připravil Stibor pro Málka, který balon ve skluzu dopravil do sítě. O deset minut později unikl Stibor obraně podruhé a křížným pasem oslovil Bartoše, který prostřelil gólmana domácích. Ve 30. minutě kopali domácí pokutový kop. Vild penaltu skvělým zákrokem zneškodnil,“ uvedl po utkání kapitán Pátku Jiří Kohoutek. „Druhou půli jsme spíše odbránili a ohrožovali domácí jen minimálně. Semice trefily dvakrát tyč. Měli jsme štěstí. To ale připraveným přeje. V závěru mohl pojistit výhru Grospič, kterého do samostatného úniku vyslal Stibor. Bohužel jeho střela skončila vedle branky. Velmi cenné vítězství si odvážíme ze Semic," byl rád Kohoutek.

Branky: 13. Málek, 21. Bartoš. Poločas: 0:2.

Video, foto: Bohemia Poděbrady převahu zúročila, Hlízov se nestačil divit

Jíkev – Městec Králové 3:1

„Na derby jsme se dobře připravili a i když jsme nebyli kompletní, dá se říct, že taktovku jsme udávali my. Začátek nám vyšel a hned z prvního útoku jsme ve vápně soupeře donutili hostujícího hráče skórovat do vlastní brány. Měli jsme další šance, ale finálka nám zadrhávala. Nakonec Maroš Klimpl zvýšil hlavou na dva nula, ale soupeř se nevzdal a do poločasu snížil,“ komentoval první půli okresního derby předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Druhý poločas jsme měli územní převahu, hosté ale zlobili a zaskakující gólman Pařízek, jinak útočník, měl občas plné ruce práce. Když jsme odskočili zásluhou Veselého o dva góly, měli jsme i další šance, vysoko nad pak mířil Fichtner z penalty. Hosté se snažili ještě zápas zdramatizovat, ale už jsme jim nedovolili skórovat a zaslouženě bereme tři body. Za výkon i předvedenou hru zaslouženě,“ pochvaloval si Lebduška.

„Kdyby se rozdával bod za snahu a plnění taktických povinností, tak si ho jednoznačně zasloužíme. Do Jíkve jsme přijeli v sestavě velmi, velmi slepené a před zápasem jsem stavěl sestavu z velmi řídkého materiálu. Nic naplat, šli jsme do toho a podali famózní výkon. Kluky moc chválím,“ byl i přes porážku spokojený hrající trenér hostujícího tými Jan Šmidrkal. „Přesně takto jsem si představoval, že se naši mladí budou rvát s každým týmem. Snad vše pochopili a na jaře celé soutěži ukážou, že v Městci se s mládeží dělá dobře. Tahali jsme celý zápas za kratší konec, ale dle mého názoru pouze tím, že jsme nevyřešili situace čtyři na dva, pět na tři, což je pouze o vyhranosti a zkušenosti. Kdyby někdo dělal statistiky, tak by mě zajímalo, jaký tým vyhrál na šance. Z Jíkve odjíždíme bez bodu, ovšem se vztyčenou hlavou. Jíkvi gratuluji k výhře a děkuji za fér zápas,“ komentoval okresní derby Šmidrkal.

Branky: 1. Kyrlyk, 32. Klimpl, 60. Veselý – 38. Šoufek. Poločas: 2:1.