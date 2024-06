„Velmi důležité utkání, ve kterém se hrálo o sestupové body,“ načal hodnocení zápasu sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Již v první minutě měli hosté vyloženou šanci, kterou nevyužili. Další průběh zápasu byl ve znamení řady osobních soubojů i zahozených šancí na obou stranách. Ve 20. minutě si za obranu Zelenče naběhl na přihrávku Jiří Fantík a sám proti brankaři nezaváhal. Krátce po této akci měl před sebou prázdnou branku Igbinosa, ale netrefil mezi tyče,“ řekl k prvnímu poločasu Šikl. „V úvodu druhé půle měli možnost skórovat hosté, ale akci Skučka zastavil Schlosser společně s Konečným. Obraz hry byl stejný jako v první půli. Po hodině hry centroval zprava Skalický, na zadní tyči mu nabíhal Jiří Fantík a hlavou přesně trefil za záda brankaře. Naše radost netrvala dlouho. Po třech minutách snížil Capek. Další dvě šance zůstaly nevyužity, až v 70. minutě nás poslal Igbinosa opět do vedení na 3:1 a konečnou podobu výsledku dal zelenečský Janoušek,“ popsal gólové momenty čelákovický sekretář.

Branky: 21. a 59. J. Fantík, 70. Igbinosa – 62. Capek, 85. Janoušek. Poločas: 1:0.

Rožďalovice – Plaňany 11:1

„Prvních dvacet minut bylo neurovnaných. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale bohužel nám nebylo přáno. I soupeř si vytvořil své gólovky, naštěstí nás podržel skvělý gólman. Uklidnila nás penalta ve 22. minutě, kterou proměnil náš kapitán Grospič. Pak už jsme se rozstříleli. Druhý poločas jsme prostřídali a dali šanci širšímu kádru. Kluci z dorostu nezklamali. Výborně hráli Vlasta Kunc a Ondra Plch. Soupeř nebyl pravděpodobně v plné sestavě, my jsme si alespoň napravili skóre. I když bych byl raději, kdybychom si schovali nějaké góly na zbývající dva zápasy,“ řekl po utkání rožďalovický trenér Oldřich Budka.

Branky: 22. Grospič (z PK), 27. a 41. Bubla, 29. Hora, 39. F. Veselý, 44. Tomek, 60., 65. a 73. J. Najmon, 69. Plch, 90. Polcar – 47. D. Siruček. Poločas: 6:0.

Pátek – Jestřabí Lhota 6:0

„Do zápasu jsme šli s tím, že jsme chtěli soupeři oplatit nečekanou porážku hned v prvním kole 5:2. Zápas byl v naší režii, ale bylo tam hodně nepřesností, i přesto jsme v poločase vedli 4:0. Druhý poločas to byla reklama na neproměňovaní šancí, asi pětkrát nás zastavila branková konstrukce. Sám jsem mohl dát v tomhle zápase asi osm gólů, ale to je fotbal,“ sypal si popel na hlavu autor čtyř páteckých gólů Marek Ramšák. „Kdybychom dávali všechno, tak nehrajeme I.B třídu. Výhra 6:0 nás těší, soupeři přejeme hodně štěstí ve zbytku sezony,“ dodal Marek Ramšák.

Branky: 10., 44., 49. a 85. Ramšák, 22. Mejzr, 36. Urban. Poločas: 4:0.

Sadská – Velim B 1:2

„Dali jsme rychlý gól, tím jsme soupeře zaskočili Oni měli více ze hry, ale hráli jen po šestnáctku. Do ničeho jsme je nepouštěli. Jenže pak jedna jejich střela zaplavala a bylo vyrovnáno. My jsme měli dost standardních situací, ale nic jsme z toho nevyřešili. Měli jsme také jednu obrovskou šanci, kdy jsme šli sami na bránu. Pak ale náš obránce podklouzl a hosté rozhodli. Byl to remízový zápas, asi nás Velim podcenila a my jsme hráli docela dobře,“ zhodnotil utkání sadský fotbalista Lukáš Svoboda.

Branky: 2. Machovský – 35. Kmoch, 90. Vokřál. Poločas: 1:1.

Vykáň – Ostrá 1:1

„Byl to hodně vyrovnaný zápas a bylo vidět, že jde o hodně,“ načal pozápasové hodnocení kapitán Vykáně Jan Kočí. „Nás se drží velká marodka a v zápase to bylo znát. Ale bojovali jsme, do defenzivy jsme to odehráli velice dobře, tentokrát to bylo horší s ofenzivní částí. Soupeř byl nebezpečný, ale také jim to tam nepadalo. Asi zasloužená remíza,“ přidal Kočí.

„Hned v první minutě jsme měli dvě šance, ze kterých jsme mohli dát gól, bohužel jsme je neproměnili. Z první vážnější akce jsme inkasovali, když nám ve vápně propadl míč a domácí ho rychle uklidili do naší brány. Poté se hrál vyrovnaný fotbal se šancemi na obou stranách. Vykáň hrozila hlavně z výborně zahrávaných standardních situací, my jsme měli tutovku, když domácí vykopávali míč z brankové čáry. Vyrovnat se nám podařilo před koncem prvního poločasu. Druhý poločas jsme měli více ze hry, ale protože střely Manharta skončily jednou na tyči a jednou na břevně, skončil zápas plichtou, která neřeší pro nás ani pro Vykáň vůbec nic,“ popsal utkání vedoucí hostujícího týmu Josef Červinka. „Musíme zabrat ve zbývajících zápasech a pokusit se získat nějaké body, i když máme velice těžké soupeře,“ uvědomuje si Červinka.

Branky: 11. Růžek – 41. Chramosta (z PK). Poločas: 1:1.

Městec Králové – Jíkev 4:0

„Jsme blízko! Ještě nám chybí krok, ale tohle už je vážně blízko,“ oddechl si hrající trenér královéměsteckých fotbalistů Jan Šmidrkal. „Zápas měl parametry. Jíkev má nadstandardní hráče, to ví celá soutěž. My jsme se je snažili eliminovat a dařilo se nám to. Hráli jsme organizovaně, hráli jsme dobře. Chyby v naší obraně soupeř velmi důsledně trestal, ale nepotrestal do finále. K vidění bylo dost kontroverzních situací, které si samozřejmě hosté vyloží po svém, ale já to vidím střízlivě a pořad beru podání ruky jako slušnost. Od některých. Emoce, chápu,“ přidal Šmidrkal. „Absolutně chválím svůj tým. Bylo vidět několik famózních výkonů. Jsem strašně rád za výkon věčného nerváka Lukáše Boreckého, který přidal i uklidňující gól na 3:0. Hrál skvěle. Čekají nás dvě kola, tak uvidíme,“ dodal trenér lídra tabulky.

„Prohráli jsme na půdě vedoucího týmu. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale kdybychom v koncovce byli produktivnější, mohlo to být jiné,“ věděl po utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Už ve třetí minutě zápasu nařídil rozhodčí spornou penaltu, kterou soupeř ani natřikrát neproměnil. Pak jsme si nepohlídali brejk soupeře, kdy jsme zbytečně ztratili na polovině balon a soupeř únik proměnil ve vedoucí gól. Ve 35. minutě však gólman domácích zahrál před vápnem rukou před naším dotírajícím útočníkem, za což měl být vyloučen, rozhodčí ale nepochopitelně volil pouze žlutou. Ve druhém poločase se domácím podařilo zvýšit skóre a to bylo, myslím, rozhodující. Ovšem i pak jsme měli stoprocentní šance, nedali jsme a v závěru už jsme pak zbytečně inkasovali,“ hodnotil okresní derby předních celků Lebduška.

Branky: 24. Šoufek, 60. Vobořil, 85. Borecký, 88. Košťák. Poločas: 1:0.

Semice – Pečky 2:0

„Těžký zápas. Dali jsme hned na úvod krásnou branku po ose Kamlach - Vavroušek - Kamlach. Ale v první půli byli rozhodně lepší v poli hosté, naštěstí bez nějakých větších šancí. My ještě trefili břevno. A měli jsme dobře zahrané rohové kopy, které volaly po gólu. Ve druhé půli už tolik šancí nebylo. Nám se podařilo přidat druhou branku. A ještě v 92. minutě měl obrovskou šanci střídající Hylmar. Z mého pohledu spíše remízový zápas, který jsme ale dokázali zvládnout a tři body zůstaly doma,“ těšilo vedoucího mužstva Semic Miroslava Čepelku.

Branky: 3. Kamlach, 74. Vavřík. Poločas: 1:0.