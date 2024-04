„Zápas pro nás začal dobře, dali jsme ve třetí minutě ze standardní situace gól a od té doby jsme měli zápas ve svých rukách. Kvůli nedisciplinovanosti a aroganci ukrajinských hráčů soupeř dohrával v devíti lidech. Tak nebylo už co řešit, výsledek mohl být ještě vyšší,“ uvedl k zápasu trenér Ostrá Ladislav Doseděl.

Branky: 2. Kukla, 42. a 63. Blín, 64. Manhart, 75. Sedlák, 90+3. Kiselovič. ČK: 40. Vietrov, 53. Motrunich (oba Plaňany). Poločas: 2:0.

Sadská – Rožďalovice 5:2

„Vyhráli jsme po dlouho době,“ oddechl si hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Hráčům musím poděkovat za výkon, i v předešlých zápasech jsme si nezasloužili prohrát až na to se Semicemi. Nebylo to ale jednoduché, my jsme přežili klinickou smrt, kdy měl soupeř dvě obrovské šance. Ty si ale Rožďalovice nevypracovaly, na ty jsme jim vyloženě nahráli. To se nemůže stávat. Jinak jsme měli hru ve své moci a soupeře jsme přejeli. To jsme ještě nedali další vyložené šance,“ uvedl Svoboda. Kdybychom takhle hráli, tak nejsme tam, kde jsme,“ dodal kouč Sadské, autor posledního gólu svého mužstva.

Penaltové hody v Úvalech. Bohemia proměnila dvě a sebrala tři body

„Co říct… Soupeř byl efektivnější a gratuluji mu k vítězství. Takhle hrát nemůžeme. Neubránili skoro žádnou standardní situaci a soupeř na co sáhl, to dal. Nám se vždy jen podařilo vyrovnat. Třetí gól jsme dostali okamžitě po vyrovnání a to nás už zlomilo. Všichni bychom se měli zamyslet, co můžeme zlepšit jak v tréninkovém a zápasovém procesu. Musíme se oklepat a bojovat dál. Propadli jsme poprvé od podzimu, bohužel v tom nejméně očekávaném zápase,“ litoval trenér poražených Oldřich Budka.

Branky: 15. a 32. Pokorný, 57. Machovský, 65. Vlasák, 85. Svoboda – 25. a 53. Hora. Poločas: 2:1.

Pečky – Vykáň 2:2

„V prvním poločase jsme měli více ze hry, ale nedali jsme dvě gólové příležitosti. Pečky neměly téměř nic. My jsme chtěli vyhrát, protože jsme byli lepším týmem, ale nepodařilo se,“ litoval Martin Dlouhý, fotbalista Vykáně. „Vše podstatné se seběhlo během sedmi minutu. My jsme se ujali vedení, ale soupeř rychle z penalty srovnal a za dvě minuty po brejku skóre otočil. Dvě minuty nato jsme zahrávali rohový kop a z něj jsme dokázali vyrovnat. Pak už byly oba týmy spokojené s výsledkem a nic se už nestalo,“ přidal Dlouhý.

Branky: 83. Brunclík (z PK), 85. Němec – 80. a 87. Růžek. Poločas: 0:0.

Jíkev – Pátek 2:2

„Byl to TOP zápas této soutěže. My i Pátek jsme hráli dobrý fotbal. Soupeř šel do vedení po mé hrubé chybě. Krásnou trefou přidali hosté druhou branku a hrálo se nahoru – dolů, bylo to hodně běhavé utkání. My jsme se dostávali do tlaku, ale Pátek mohl z několika situací vytěžit třetí gól. Jenže nedal a za to byl potrestaný. Na konci jsme v nastavení vyrovnali. Myslím, že je to zasloužená remíza, oba týmy hrály velice dobře,“ okomentoval průběh utkání jíkevský fotbalista a bývalý ligový hráč Petr Mikolanda.

Souboj neúspěšných vyhrály doma Vrdy, poslední Lysá dotahovala pozdě

„Těžko se to kouše. Vedeme dva nula pak dostaneme z penalty na 2:1, celý zápas si jdeme za vítězstvím, máme lepší pohyb a dřeme doslova jako koně. Bohužel v úplně poslední vteřině zápasu dostaneme gól, který vlastně nepřešel ani z daleka brankovou čáru a k údivu všech na stadionu včetně hlavního rozhodčího ho pomezní Novotný odmával jako gól. Bereme to jako ztrátu, byli jsme rozhodně lepším týmem, určitě tam byly pasáže, kdy jsme měli dát na 3:1 a bylo by po zápase,“ litoval útočník Pátku Marek Ramšák.

Branky: 61. Pařízek (z PK), 90+3. Klimpl – 47. M. Puk, 55. Bartoš. Poločas: 1:0.

Semice – Městec Králové 2:0

„Těžký zápas, s těžkým soupeřem, velmi dobře připraveným, hlavně takticky,“ ulevil si vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Moc šancí zápas nenabídl. My jich pár měli, ale ne úplně stoprocentních. Byla to taktická bitva. Městec ani šance neměl, ale měl několik nebezpečných střel. V poli to bylo dost vyrovnané, bylo to v podstatě o jednom gólu. Zápas nakonec rozhodl Kamlach, který vymetl šibenici na zadní tyči z trestného kopu. Pojistku přidal na závěr stejný hráč už do prázdné brány, kdy šel brankář Městce na jejich roh, my balon dostali na Kamlacha, který utekl a dal do prázdné branky,“ řekl po zápase Čepelka.

„Ani nevím, jak začít. Ač to beru zprava, zleva, tak nevím, jak to hodnocení uchopit. V zápase, kdy oba týmy věděly, oč jde. Nikdo nechtěl udělat chybu, a proto se hrál opatrný fotbal, kterému nepřidalo ani obrovské vedro. Minimum šancí na straně domácích přebilo minimum šancí na naší straně. Když už jsem si myslel, že máme navrch a něco tam spadne, tak přišla genialita Honzy Kamlacha. Remízový zápas skončil šťastněji pro domácí,“ hodnotil utkání trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Klukům vyčítám jiskru, kterou jsme do toho nedali. Semice chtěly asi víc. Chce to zvednout hlavu a začít do zápasu vnášet víc bojovnosti. Fotbalově je vše v pořádku, ale něco tomu chybí. Čeká nás velmi těžké, ale hlavně důležité utkání se Sadskou. Bude to velký nápor na psychiku. Posledním dechem gratuluji soupeři ke třem bodům a výkonu na hraně možností,“ dodal kouč poražených.

Branky: 78. a 90. Kamlach. Poločas: 0:0.

Hlaváč zašel v Poděbradech životní dvacítku. Zlepšil se o víc než dvě minuty

Řepov – Čelákovice 1:1

„Několik desítek diváků, kteří v tropickém vedru přišli na utkání do Řepova, nebylo s výkonem obou soupeřů příliš nadšeno. Fotbal sotva průměrné úrovně přinesl v první půli mírnou převahu hostí, kterou v závěru poločasu korunoval vedoucí brankou. Igbinosa převzal u své branky míč, prošel s ním po celé délce hrací plochy a podél zkoprnělého brankaře bez problému vsítil. První půle patřila nám. Po přestávce se hra vyrovnala, domácí se snažili o vyrovnání. To se jim podařilo v 68. minutě střelou z penaltové značky za nešťastnou ruku. Stejnou výhodu jsme získali i my po faulu na pronikajícího Igbinosu. K míči se postavil Lopatář a zamířil přímo do náruče brankaře Hlaváče. A ještě v samém závěru došlo k nešťastné náhodě, kdy se hlavami srazili čelákovický Arazim a domácí Novák. Domácí hráč pokračoval ve hře, Arazim si dojel pro šest stehů. Plály emoce, padaly karty a nakonec byli všichni s dělbou bodů spokojeni,“ popsal zápas sekretář Čelákovic Milan Šikl.

Branky: 69. Štěpán (z PK) – 45. Igbinosa. ČK: 85. Skuhravý (trenér Čelákovice). Poločas: 0:1.