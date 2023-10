/VIDEO, FOTO/ Také další kolo fotbalové I.B třídy nabídlo jedno okresní derby. V něm borci Pátku porazili na svém trávníku Vykáň, i když hráli skoro půl hodiny bez vyloučeného Šťastného. Ostrá prohrála doma s týmem Peček o jediný gól. Hosté vedli už 4:0, domácí pak nakopla vlastní branka Peček a za osm minut skórovali třikrát. Na bod ale nedosáhli. Rožďalovice se doma trápily s Býchory, nakonec přece jen tři body urvaly. Lídr z Městce Králové na půdě Plaňan nezaváhal a bez potíží si došel pro všechny další výhru. To druhé Semice tvrdě narazily, u nováčka z Paběnic inkasovaly čtyřikrát. Po třech remízách zvítězili borci Jíkve, ti zdolali doma velimskou rezervu. Sadská bodovala podruhé za sebou, u nováčka z Jestřabí Lhoty remizovala. A v závěru přišla o vyloučeného Havlíka. Čelákovice dostaly v Pěčicích tři góly, pak snížil dvěma zásahy Galovič v rozmezí osmi minut. Vyrovnávací branka ale nepřišla.

Z fotbalového utkání I.B třídy Jestřabí Lhota - Sadská (1:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Pěčice – Čelákovice 3:2

„Naše utkání v Pěčicích mělo v prvním poločase celkem dobrou úroveň, oba celky měly několik šancí, ale jediná branka padla až v závěru poločasu. Do druhé části utkání vstoupili lépe domácí a dvěma brankami zvýšili své vedení. Nám se podařilo dvěma brankami korigovat nepříznivý vývoj zápasu. I přes herní převahu jsme nedokázali vyrovnat,“ litoval sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl.

Branky: 39. a 54. Valenta, 58. Hellmiss – 61. a 69. Galovič. Poločas: 1:0.

Rožďalovice – Býchory 4:2

„Velice dobře jsme vstoupili do zápasu, už v první minutě jsme vstřelili gól ze standardní situace. Ve 23. minutě jsme vedli 2:0, kdy se na zadní tyč trefil Grospič. Poločas jsme zvládli velice dobře, soupeře jsme do ničeho nepustili,“ hodnotil první poločas trenér Rožďalovic Oldřich Budka. „Druhou půli jsme vůbec nezachytili a uspokojili jsme se vedením, soupeř velice rychle snížil na 2:1 a poté vyrovnal na 2:2. Soupeř byl lepší a zatlačil nás. Nehráli jsme vůbec dobře. Až vyrovnání nás probralo a museli jsme začít hrát, pokud jsme chtěli vyhrát. V 82. minutě byl důrazný Lukáš Dont a hlavou zařídil vedení 3:2. Soupeř hrál o vše a ještě v závěru inkasoval na 4:2, kdy se trefil Najmon. Nebylo to jednoduché utkání a vítězství se nerodilo jednoduše. Soupeř nás druhou půli trápil a chtěl vyhrát. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli alespoň bodově,“ těšilo domácího kormidelníka.

Branky: 1. Živnůstka, 23. Grospič, 82. Dont, 90+1. J. Najmon – 49. Lev, 74. A. Vyhnánek. Poločas: 2:0.

Ostrá – Pečky 3:4

„Z domácího zápasu odcházíme opět se svěšenou hlavou. Místo, abychom se odrazili díky výhře v minulém kole, tak si sami podrážíme nohy. To, co nás v minulém kole zdobilo a za co jsem kluky chválil, tak v tomto zápase absolutně chybělo. Do zápasu jsme naskočili až v sedmdesáté minutě, když jsme prohrávali nula čtyři, to se těžko otáčí. I tak se nám to mohlo podařit, když měl v poslední minutě vyrovnání na své hlavě Kukla. Kluci si teď na dvou zápasech vyzkoušeli, že se dá vyhrát nebo naopak prohrát přístupem a hlavou, jen je potřeba se poučit a neopakovat stále stejné chyby,“ uvědomuje si hrající trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 73. vlastní Materna, 79. Kukla, 81. Sedlák – 8. a 49. Zajíc, 20. Brunclík, 53. Sova. Poločas: 0:2.

Pátek – Vykáň 5:2

„Důležité bylo, že náš gólman Kožurik vychytal v prvním poločase při penaltě kapitána hostí, který ji kopnul doprostřed po zemi. Hoste neměli ve druhém poločase vyloženou šanci. Hra nebyla hezká, plno zbytečných ztrát. I v oslabení se chodilo do brejků. Buď to ztroskotalo na špatné volbě přihrávky nebo zakončení. Je to naše zasloužená výhra. Hosté mají šikovné hráče do ofenzivy, ale v obraně nestíhali. Problémy nám dělali bratři Kočí, to jsou fotbalisti,“ řekl k utkání Marek Paclík z páteckého tábora.

„K vidění byl kvalitní zápas, na tuto soutěž byl hodně slušný. Chtěli jsme hrát zodpovědně zezadu, což se docela dařilo, ale okénka, která jsme soupeři nabídli, on svojí kvalitou využil. Bohužel my jsme jejich okénka nepotrestali, měli jsme jich málo. Já jsem navíc nedal za stavu jedna tři penaltu. Ale zápas jsme nevzdali, výsledek je pro nás malinko krutý. Soupeř je kvalitní a ambiciózní, je na nich znát, že do toho šlapou, mají kvalitní tým a v konečném pohledu asi vyhráli zaslouženě,“ uznal kapitán poražených Jan Kočí.

Branky: 19. a 58. M. Puk, 21. a 25. Ramšák, 90+5. Mejzr – 20. a 63. Kramář. ČK: 65. Šťastný (Pátek). Poločas: 3:1

Plaňany – Městec Králové 0:4

„Zápas, který mě děsil ve snech,“ pousmál se hrající trenér hostujícího celku Jan Šmidrkal. „Plaňany byly jediný tým, který nás v loňském roce dvakrát porazil. Pojďme si říct, že jsme byli od první do devadesáté minuty dominantní, v některých pasážích zápasu bezchybní. I když nám chyběli hráči základní sestavy, tak musím celý tým pochválit za poctivý, bojovný výkon, ze kterého vylezlo mnoho zajímavých akcí a mnoho gólů. Jsem šťastný za to, že jsem do sestavy dostal Ondru Janoucha, který po zranění začíná vstřebávat delší minuty na place. Jeho výkon byl skvělý a nám pomohl eliminovat silnou stranu Plaňan,“ chválil Šmidrkal. „Byla to práce za odměnu, mé trénování. Posledním dechem chválím rozhodčí za velmi dobře odřízený zápas,“ dodal kouč vítězného mužstva.

Branky: 9. a 54. Nýč, 21. Kubelka, 24. vlastní Konůpek. Poločas: 0:3.

Paběnice – Semice 4:1

„My máme asi třetí nejhorší obranu v soutěži, dostali jsme spoustu gólů a nastoupili jsme proti druhému týmu tabulky. Chtěli jsme hrát více ze zajištěné obrany, abychom to zahustili a hráli spíše na brejky, proto jsme přeskládali sestavu. Proti nám hráli mladší kluci a byli běhavější. Nám naše taktika vyšla, když jsme využili rychlé přechody. Kluci to pojali dobře a vyšlo nám to. Soupeř se tlačil dopředu a my jsme využívali okének v jejich zadních řadách. Asi čtyřikrát jsme šli sami na bránu a padly z toho nějaké branky,“ popsal utkání asistent paběnického trenéra Tomáš Böhm.

„Zápas jsme začali aktivně, prvních deset minut jsme byli lepší, ale nějakou závratnou šanci jsme si nevytvořili. Šanci jsme si vytvořili ve 23. minutě, ale o balon jsme přišli a z brejku se domácí ujali vedení. Ve 32. minutě vyrovnal po akci Rychtaříka po lajně Vavřík, ke kterému se odrazil balon a on úžasnou střelou za vápnem propálil všem co mu stálo v cestě. Pak měli šance i domácí a ne úplně špatné, klidně mohli do poločasu další dvě branky kvůli našemu nedůrazu dát. Ve 40. minutě jsme ale šli i my do otevřené obrany a nedotáhli do konce akci čtyři na dva. Druhý poločas byl z naší strany velmi špatný a třikrát jsme inkasovali po našich hrubých chybách. V 89. minutě nevybíravě vletěl do našeho gólmana hráč domácích a byl po zásluze vyloučen. To co se dělo po utkání, je popsáno v zápise o utkání a já k tomu víc dodávat nechci. Čekáme na výsledky z nemocnice a na rozsah zranění hlavy našeho brankáře, který možná taky už letos dochytal,“ uvedl k zápasu vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 23. a 63. Mužátko, 53. a 68. Kracík – 32. Vavřík. ČK: 89. Čáp (Paběnice). Poločas: 1:1.

Jíkev – Velim B 3:2

„Před zápasem nám onemocněl gólman, takže jsme museli improvizovat a do brány musel hráč z pole. A když už nedostaneme gól v poslední minutě, tak pro změnu hned v první. Nepohlídali jsme si bohužel ofsajdovou past a soupeř se v samostatném úniku nemýlil. Po tomto tragickém úvodu jsme se ale zvedli a měli jsme balon více na kopačkách. Finální řešení při našich šancích ale selhávalo. Po dvaceti minutách se ale dvakrát pěkně prosadil důrazný Pařízek a v rozmezí pěti minut převrátil skóre na naši stranu. Bylo to ale vyrovnané a bylo to hlavně o nás. Zbytečné ztráty a nepřesná rozehrávka v útoku nás pak srážely, ale ani Velim se už do poločasu neprosadila,“ uvedl k první půli předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Úvod druhého poločasu byl ve znamení šancí na obou stranách, pak si však ve vápně vzal balon Maroš Klimpl, šikovné se uvolnil a soupeř ho musel faulovat. Penaltu jistě proměnil Tomášek. Zhruba po čtvrthodině náš hrající gólman nešikovně při rohu hostí zasáhl balon a útočník Velimi ho neměl problém uklidit do kasy. Naštěstí pak už do konce zápasu gól nepadl, i když šance byly na obou stranách, a tak jsme rádi za veledůležité tři body,“ těšilo Lebdušku.

Branky: 22. a 26. Pařízek, 56. Tomášek (z PK) – 2. Němec, 68. Hrabal. Poločas: 2:1.

Jestřabí Lhota – Sadská 1:1

„Po výhře s Paběnicemi jsme přišli o další dva hráče, kteří jsou zranění. Slátali jsme sestavu a musím poděkovat patnáctiletým dorostencům, kteří si všichni zahráli. A hráli velice dobře,“ chválil hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Kluky musím pochválit za bojovnost, uhráli jsme bod silou vůle. Domácí byli malinko lepší, ale na vyložené šance to bylo vyrovnané. Za stavu jedna nula jme trefili tyč, kdy už jsme si mysleli, že to je gól. Za výkon musím tým pochválit, ani jsem takový v tomto složení nečekal,“ přiznal Svoboda.

Branky: 48. Záhora - 7. Čemus. ČK: 85. Havlík (Sadská). Poločas: 0:1.