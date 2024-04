„Ostrá má výborné jaro, prohrála pouze jednou s Pátkem. Mají mladý, běhavý tým. První poločas si dovolím říct, že jsme byli lepším týmem. Na držení míče to bylo vyrovnané, ale měli jsme více šancí a standardních situaci. Škoda, že se trefil nádherně až Fanda Veselý ve 45. minutě po rohovém kopu, šance jsme na to měli, abychom šli do kabin s větším gólovým rozdílem. Mohl být průběh druhého poločasu klidnější,“ měl po okresním derby jasno trenér Rožďalovic Oldřich Budka. „Druhý poločas se odehrával v podobném tempu, hrálo se nahoru - dolů. S tím, že jak se blížil konec, soupeř nás zatlačil před vápno, ale výborně jsme bránili. Soupeři jsme nedali žádnou tutovku. Všechny kluky bych chtěl pochválit za výkon, nasazení a bojovnost. I střídající hráči, i když je to těžké vstupovat do takového zápasu za takového stavu, se chytli a hráli skvěle. Úplně jiný tým než před týdnem! Skvěle nám zachytal gólman, který nahradil naši jedničku a rozhodně to neměl jednoduché. Obstál na jedničku s hvězdičkou,“ culil se kouč Budka.

Nymburský Hájek rozhodl, Vrdy na jeho trefu nedokázaly odpovědět

„Remízový zápas bez vyložených šancí nakonec rozhodl jediný gól, který dali domácí. V prvním poločase jsme měli několik situací, které, pokud bychom je lépe vyřešili, mohli skončit gólem a dostali bychom se do vedení a pak by samozřejmě vypadal průběh zápasu jinak. Bohužel jsme chybovali v rozehrávce minutu před koncem prvního poločasu a domácí nás za to po rohovém kopu potrestali. Druhý poločas byl z naší strany lepší, dostali jsme domácí pod tlak, ale vyrovnat se nám již nepodařilo. Je to škoda, na bod jsme měli, musíme zabrat v dalších zápasech,“ uvedl vedoucí mužstva Ostré Josef Červinka.

Branky: 45. F. Veselý. Poločas: 1:0.

Pátek – Semice 1:1

„Zápas úrovně okresního přeboru. Ve 30. minutě jsem dal s penalty na 1:0 a to bylo do poločasu vše. My jsme věděli, že proti nám stojí soupeř, který těží z výškově převahy hráčů a nebojím se říct, že kopali asi dvacet pět standardních situací. A bohužel v 87. minutě jsme dostali po centru ze strany a ze sporné situace, kdy hráč hostí zboural našeho gólmana a vyrovnal na konečných 1:1. Na druhou stranu jsme za stavu 1:0 měli nějaké gólové situace, které jsme nevyřešili,“ zhodnotil utkání pátecký útočník Marek Ramšák.

„Vyrovnaný zápas. My začali asi trochu aktivněji a byla vidět ze začátku naše větší snaha, pak začal mít lepší pasáže Patek a ke konci půle zase my. Po půlhodině jsme vyrobili naprosto zbytečnou penaltu, kterou Ramšák proměnil. Druhou půli jsme byli aktivnější o trochu víc přece jen my. Po celý zápas jsme měli dost standardek, hlavně velký počet rohů, ale nedařilo se nám nic proměňovat. Nakonec jsme vyrovnali až v 87. minutě, kdy Kudrna přeskočil gólmana domácích a hlavou srovnal. Podle mě je remíza spravedlivá, nebo aspoň z mého pohledu jsme horší než soupeř nebyli,“ řekl k zápasu vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka.

Branky: 30. Ramšák (z PK) – 87. Kudrna. Poločas: 1:0.

Paběnice – Jíkev 3:1

„Neměli jsme svůj den. V prvním poločase byli domácí lepším týmem. Šancí na obou stranách bylo málo, domácím se však podařilo ve 35. minutě utaženou střelou skórovat. Pár minut nato bohužel fauloval náš obránce domácího útočníka v pokutovém území a rázem jsme prohrávali o dva góly. Ve druhém poločase se naše hra zlepšila, drželi jsme více balon, dokázali si vytvářet i příležitosti, ale střel na branku bylo jako šafránu. Až Rusu za vápnem napřáhl a s lehkou tečí domácímu gólmanovi propadl míč za čáru. V tu chvíli jsme byli na koni, zatlačili jsme soupeře, ale stále nám chybělo přímé ohrožení brány z přímých střel na branku. V době, kdy jsme měli více ze hry, soupeř využil vyběhnutého gólmana Blažka a přehodil ho ze střední vzdálenosti. Tím zápas vlastně definitivně rozhodli,“ popsal utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Dobitý kádr Slovanu se semkl, manažer Sekera byl s remízou spokojený

Branky: 36. a 40. Váňa (2. z PK), 83. Svoboda – 53. Rusu. Poločas: 2:0.

Býchory – Sadská 4:3

„Pro nás to byl zápas roku, ale my jsme k tomu přistoupili jako k exhibici na pouti,“ zlobil se hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „První půle byla z naší strany katastrofální a prohrávali jsme o čtyři góly. To bylo strašné. Druhý poločas podaly katastrofální výkon Býchory a nakonec jsme mohli i vyhrát. Bohužel si zasloužíme sestoupit,“ pokračoval Svoboda. „Jak my hrajeme, to je hrůza. Někteří byli úplně mimo. Ale ve druhé půli jsme mohli dát i více gólů. Prostě si zasloužíme spadnout,“ dodal kouč poražených.

Branky: 3. Pelikán, 9. Lev, 11. Vaňkát, 35. Chvalovský – 62. Melíšek, 69. L. Svoboda, 88. Plot. Poločas: 4:0.

Vykáň – Městec Králové 3:1

„Byl to těžký zápas, Městec má svoji kvalitu,“ uznal Jan Kočí, hráč Vykáně a autor první branky domácích, který měl nakonec bilanci jeden gól a dvě asistence. „My jsme si trochu zalezli a čekali jsme na chyby Městce ve výstavbě hry. A ty přišly. V prvním poločase jsme trefili asi třikrát brankovou konstrukci, oni vyřešili jednu situaci a šli do vedení. Asi zaslouženě. My jsme ale v poločase cítili jejich psychickou nestabilitu. Vstoupili jsme dobře do druhé půle, vyrovnali jsme a to nás nakoplo. Soupeř byl svázaný výsledkem, to jim asi ublížilo. Pak jsme vyřešili dvě akce a zaslouženě jsme zvítězili,“ popsal okresní derby Kočí.

Kouče Kubánka potěšil výkon týmu, děsí ho ale aktuální stav hrací plochy

„Zažil jsem největší trapas, když jsem v deseti letech dostal 11:1 od Bohemky a tento zápas se tomu vyrovnal, možná ho předčil,“ ulevil si hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Suverénně nejhorší zápas za dobu, co jsem v Městci. Tohle budu dlouho kousat,“ pokračoval hodně rozladěný kouč lídra tabulky. „Vykáň byla jasně lepší a zaslouženě vyhrála. Pojďme si říct, že kdyby to bylo výraznějším rozdílem, tak by to bylo fér. Nemá cenu to dál rozmazávat. Tohle byla hodně studená sprcha,“ byl zklamaný Šmidrkal.

Branky: 50. J. Kočí, 74. Dlouhý, 86. M. Kočí - 30. Hanzlík. Poločas: 0:1.

Čelákovice – FC Mělník 2:3

„Utkání dvou soupeřů ze středu tabulky mělo velmi dobrou úroveň. Již v samém úvodu hlavičkoval mělnický Müller do břevna a po chvíli domácí obrana zaváhala a soupeř se ujal vedení brankou Veselého. Po třech minutách se nám podařilo srovnat po hlavičce Filipa. V závěru poločasu nejprve Schlosser vyrazil střelu Filipa a v nastalé skrumáži zahrál Filip rukou a hosté penaltu proměnili. Ve druhém poločase již hra neměla takové tempo, přesto bylo k vidění několik zajímavých situací. Igbinosa nastoupil po přestávce, přesto naši hru rozhýbal. Nejblíže k vyrovnání jsme měli v 78. minutě, kdy po nepřesné přihrávce Hromase šel Pánek sám proti brankaři, ale nepřekopl jej. Nakonec tím šťastným střelcem byl Ságner a hosté odjížděli na Mělník se třemi body,“ uvedl po utkání sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl.

Branky: 22. Filip, 90. Stehlík – 19. Ságner, 43. Rejman (z PK), 78. Veselý. Poločas: 1:2.