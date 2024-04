„Zápas asi s dosud nejlepším týmem, se kterým jsme na jaře hráli, jsme zvládli dobře a zaslouženě vyhráli,“ pochvaloval si trenér Ostré Ladislav Doseděl. „V prvním poločase jsme měli více ze hry a vypracovali si více šancí, které zůstaly nevyužity. Buď kvůli špatnému řešení nebo to chytil gólman hostí. Až ve 26. minutě si Kratochvílův střílený centr srazil hostující obránce pod tlakem do vlastní branky. Ve 32. minutě trefil krásně Kratochvíl odražený balon po rohu z první a vedli jsme dva nula. Hosté ve druhém poločase zpřesnili hru a od 55. minuty nás začali dostávat pod tlak a v tom pokračovali i v deseti po vyloučení svého hráče. Ale jejich snažení buď končilo na obraně nebo to pochytal Procházka, něco skončilo vedle. Při hře hostí vabank na konci jsme měli dvě velké šance na potvrzení výsledku, ale bez využití,“ uvedl kouč Ostré.

Bohemii trápí zranění, přesto dvakrát smazala manko a z Rejšic bere bod

„Tentokrát bych chtěl všechny naše kluky na hřišti pochválit. Když prohrát tak po nějakém výkonu a ten jsme předvedli,“ uvedl po zápase hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach. „Bohužel jsme si dali smolný vlastní gól, to se prostě stane, a pak po odraženém míči z rohu to borec z voleje uklidil. My měli svoje šance, které jsme nevyužili. Ale klukům děkuji za srdnatý výkon. Bohužel tam byly i věci, které jsme ovlivnit nemohli a s tím se bojovat nedá,“ dodal zachmuřeně kouč poražených.

Branky: 26. vlastní Šindelář, 26. Kratochvíl. ČK: 72. Veselý (Paběnice). Poločas: 2:0.

Sadská – Vykáň 2:5

„Mohli jsme za deset minut vést tři nula, ale bohužel,“ litoval hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Soupeři jsme nahráli na první dva góly, děláme stále velké chyby a porážíme se sami. To se pořád opakuje. Musíme sezonu nějak dohrát, dát se dohromady a připravit se na další sezonu. Jsem zklamaný z toho, co někteří na hřišti předvádí. Je to hrozné a musí se zamyslet sami nad sebou,“ přidal kouč poražených.

„Úvod byl taková přetahovaná o střed pole, bylo to bez šancí. V prvním poločase měla více šancí po brejcích Sadská, několikrát to zavánělo gólem, ale vše pochytal náš gólman, což bylo důležité. My jsme pak měli asi dvě vyložené šance, ale ty jsme nedali. Pomohl nám až gól z půlky hřiště, kdy Jan Kočí takovou dlouhou svící trefil bránu. Tento moment byl důležitý,“ vyprávěl Martin Dlouhý, hráč Vykáně. „Kdyby nám domácí dali gól, měli bychom to o dost těžší. Na konci první půle jsme přidali druhý gól a hned zkraje druhého poločasu jsme přidali třetí. To byl hřebíček do domácí rakve,“ uvedl Dlouhý.

Branky: 64. Svoboda, 85. Hofer - 35. J. Kočí, 38. Vyhnal, 46. Janoušek, 52. Folprecht, 58. Ratner. Poločas: 0:2.

Pečky – Pátek 1:4

„Měli jsme skvělý vstup do zápasu, v páté minutě jsme vedli 0:2, pak jsme se trochu uspokojili a v 15. minutě domácí snížili na 1:2. Šance byly na obou stranách, my jsme naštěstí těsně před odchodem do kabin dali na 1:3. Druhý poločas jsme už zkušeně pohlídali a v závěru jsme dali na 4:1,“ radoval se z výhry pátecký útočník Marek Ramšák. „Musím vyzdvihnout perfektně připravené hřiště v Pečkách, za to by se nestyděl ani tým v ČFL,“ podotkl Ramšák.

Branky: 15. Sova – 2. M. Puk, 5. O. Puk, 45+1. Ouředník, 84. Ramšák (z PK). Poločas: 1:3.

Městec Králové – Rožďalovice 4:0

„Satisfakce! Fotbal hraju dvacet osm let a na prstech jedné ruky bych napočítal, kolikrát jsem byl víc nervózní než teď. Míra Velenský mi po zápase říkal, že jsem se zbláznil,“ usmál se trenér královéměsteckého celku Jan Šmidrkal. „Každopádně jsme najeli na vlnu podzimu. Hra má úroveň a přidali jsme aktivní bojovnost. Rožďalovice jsem měl na sto procent přečtené a ničím nás nepřekvapily. My jsme hráli super. To co jsme potřebovali. Dva výpadky na pár minut, jinak tým chválím. Jsem strašně rád za výkon Tomáše Nýče, který se potřeboval probudit ze zimního spánku. Další věc, která těší celou kabinu, je premiérová branka Rožďalovičáka Adama Košťáka, který to bude mít vážně drahé,“ smál se dobře naladěný Šmidrkal. „Posledním dechem chválím sudí. Po divných výkonech sudích v prvních dvou kolech se snad někdo třetí uklidnil,“ dodal kouč lídra tabulky.

Lysou trápí koncovka a množství zranění. Prohrála pošesté za sebou

„Co říct? První poločas dva nula, druhý poločas dva nula, celkem čtyři nula prohra. Pořádně jsme se nedostali do hry, nedostačující pohyb po hřišti, minimum střel. Městec nás přejel, gratuluji a přál bych jim postup, zaslouží si to. My se musíme dát dohromady na další zápas s Ostrou,“ řekl po utkání trenér Rožďalovic Oldřich Budka.

Branky: 6. Velenský, 19. Vobořil (z PK), 63. Bejbl, 88. Košťák. Poločas: 2:0.

Jíkev – Jestřabí Lhota 2:0

„Zápas se hrál celkem v poklidném tempu, ve kterém jsme od začátku měli navrch. První gól dal Pařízek po čtvrthodině hry, soupeř pak nastřelil břevno a po dalších našich šancích, kdy jsme nedali, se začali také osmělovat a vytvářet si příležitosti. Trošku jsme si zahrávali, ale do poločasu jsme naštěstí přidali ještě Klimplem druhý gól. Ve druhém poločase jsme měli územní převahu, vytvořili si i nějaké další šance, ale gól už nepadl. A to Pařízek ještě nedal penaltu a pak stihl nastřelit další tyč,“ popsal utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 14. Pařízek, 39. Klimpl. Poločas: 2:0.

Semice – Býchory 6:3

„První poločas byl z naší strany velmi špatný. Klidně to mohlo být jedna pět,“ přiznal vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Druhou půli jsme prostřídali, zlepšili se a zápas otočili,“ zhodnotil utkání krátce Čepelka.

Slovan Poděbrady vysvobodil Kořínek. Kop do země zmátl soupeře

Branky: 36. Vavroušek, 57. vlastní Chlumský, 60. Vavřík, 77. a 84. Kamlach (1. z PK), 90. Oliinyk (z PK) – 6. Vaňkát, 44. Teplý, 52. vlastní Šimek. Poločas: 1:2.

Záryby – Čelákovice 1:4

„Polabské derby se hrálo na málo kvalitním trávníku a pod stálou převahou našeho mužstva, které mělo výborný nástup a již v 6. minutě po nepovedené střele Skalického jsme šli do vedení. My jsme hledali cestičky k průniku do obraného valu, ale naráželi jsme na obranný val domácích a navíc stále bylo v naší hře několik nepřesností. Druhá branka padla v závěru první půle. Ihned po rozehrání na středovém kruhu přidal třetí branku Dalekorej. V 68. minutě po srážce Kocha se soupeřem nařídil sudí přísnou penaltu, kterou domácí proměnili. Konečnou podobu skóre dal v 76. minutě Pánek, když utekl svému strážci, obešel brankaře a skóroval na konečných 1:4,“ uvedl k utkání sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl.

Branky: 65. Školák (z PK) - 10. Skalický, 43. Lopatář, 48. Dalekorej, 76. Pánek. Poločas: 0:2.