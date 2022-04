„Urvali jsme to silou vůle,“ odeechl si kouč Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně, místo toho jsme hned dostali gól. Ostrá je běhavá a díky tomu nás zatlačila. Nějak jsme se z toho dostali a kdybychom proměnili něco po našich standardních situacích, mohlo to být už v poločase solidně rozehrané. Ale před poločasem jsme inkasovali podruhé a byli jsme opaření. O přestávce jsme si řekli, že nám pomůže jedině Csaplárova past a to se stalo. Po hloupé penaltě jsme snížili a pak jsme po dvou standardkách skóre otočili. Dnes nás bylo jen jedenáct, na lavičce už jsme byli jen ti, co nemohou ani chodit. Kluci lezli po čtyřech, braly je křeče, ale jsme šťastni za tři body,“ přidal kouč vítězného mužstva.

„Vážené Bílí Podolí, vážení rozhodčí, jděte do hajzlu,“ nebral si servítky hostující hrající trenér Lukáš Dejl. „Pokud tohle někoho těší, tak se pak, prosím, nedivme, že je český fotbal tam, kde je. Proč má tohle někdo zapotřebí v I.B třídě, kde se má hrát fotbal pro radost, to fakt nechápu. Více nemám, co bych k zápasu řekl,“ byl pořádně rozhořčený kouč Ostré.

Branky: 52. Štoček (z PK), 80. a 88. Švadlenka – 2. Manhart, 41. L. Dozorec. Poločas: 0:2.