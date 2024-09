„Začátek zápasu nám vůbec nevyšel. Vedli jsme sice 1:0, jenže po první půli byl stav 1:2. V 50. minutě jsme vyrovnali druhým gólem Kadlece. Další gól už nepadl, proto jsme v utkání brali jeden bod. Momentálně máme některé hráče zraněné, takže jsme rádi za každý bod,“ podotkl trenér Malešova Tomáš Frejlach.

„Z obou stran se začalo opatrně, čekalo se, s čím přijde soupeř. Hrálo se převážně od vápna k vápnu. První větší šanci jsme měli my, kdy po centru z pravé strany minul branku Najmon. První branku vstřelil bohužel soupeř opět po nedohrané standardní situaci. My jsme dokázali do poločasu skóre otočit. Druhý poločas jsme měli více ze hry, ale z gólu se opět radoval soupeř. Měli jsme několik výborných příležitostí výsledek zvrátit na naši stranu, bohužel si odvážíme pouze bod,“ litoval nový trenér Rožďalovic Tomáš Živnůstka, který na lavičce Trnavanu nahradil odstoupivšího Oldřicha Budku. „Kluky musím pochválit za nasazení a bojovnost. I když jsme prohrávali, ještě více se semkli a chtěli výsledek otočit. Chyběla nám lehkost v zakončení, až moc jsme to chtěli urvat silou,“ přidal Živnůstka, který nemůže kvůli zranění hrát.

Branky: 21. a 50. Kadlec – 36. D. Zbořil, 39. Grospič. Poločas: 1:2.

Ostrá – Lysá 2:1

„V prvním poločase jsme byli aktivnější než hosté, ale z naší územní převahy jsme vytěžili pouze jednu těžší střelu, se kterou si brankář hostí dovedl poradit. Navíc z jednoho z mála kontrů se dostal soupeř do vedení. Ve druhém poločase jsme pokračovali v aktivní hře a podařilo se nám Langrem vyrovnat. Rozhodujícím faktorem zápasu byl příchod šestačtyřicetiletého Radima Sedláka, který úplně změnil styl naší hry a navíc vsítil i vítězný gól. Do té doby jsme nebyli schopni naše šance proměnit,“ chválil tým i matadora týmu vedoucí mužstva Ostré Josef Červinka.

„Derby bylo hodně bojovné utkání, málo kombinace a pohledné hry. Nejslabším článkem zápasu byli rozhodčí. Jejich úroveň a sprostota bohužel poškozuje tento sport a nakonec zkazí zážitek všem přítomným lidem,“ řekl krátce k derby Jan Roule, trenér lyského Slovanu.

Branky: 53. Langr, 80. Sedlák - 40. Halík. Poločas: 0:1.

Český Brod B – Křinec 5:1

„Zajížděli jsme k soupeři, který doma dává spousty gólů a určitě domácí hráči svoji kvalitu mají. To se potvrdilo a musím uznat, že domácí zaslouženě vyhráli. My jsme ale svoji kůži nedali lacino, i když ten výsledek nevypadá moc dobře,“ uznal trenér Křince Milan Švábenský. „Hráli jsme ze zajištěné obrany a do třicáté minuty jsme na to, proti jakému soupeři jsme stáli, hráli celkem obstojně. Dostali jsme se po rohu i do vedení. Samozřejmě domácí nějaké náznaky šancí měli, ale to se nám dařilo odvrátit. Po půlhodině jsme ale udělali na lajně chybu a domácí se dostali do vedení. Pak jsme na zadní tyči a znova ve vápně neobsadili samotného hráče a domácí v rychlém sledu dali další branky. Ke konci zápasu domácí hráč z dálky vymetl šibenici. Druhý poločas byl ve stejném duchu, ale domácí se do nás nemohli dostat. Až pak z dálky uzavřeli skóre. Celkově klukům toho nemůžu moc vytknout, i když výsledek je jednoznačný. My jsme se snažili, ale domácí mužstvo bylo nad naše síly. Tím jim gratuluji k vítězství a my se musíme soustředit na další zápasy. V neposlední řadě musím pochválit i rozhodčí, kteří utkání s přehledem zvládli,“ okomentoval utkání hostující kormidelník.

Branky: 31. vlastní Lebduška, 34. Skořepa, 37. Ketner, 43. Mendes, 80. Soukup – 21. vlastní Škorpil. Poločas: 4:1.

Suchdol – Čelákovice 1:3

„I když jsme do zápasu vstoupili dobře, tak jsme v prvním poločase tahali za kratší konec. Soupeř nás přehrál a dal nám tři branky. Ve druhém poločase jsme přidali, trochu upravili sestavu, ale výsledek jsme i přes několik našich šancí nedokázali otočit,“ litoval hrající trenér Suchdola David Čižinský.

„V hezkém počasí a útulném areálu jsme se po odloženém kole těšili zase na fotbal, ale začátek utkání nebyl podle našich představ. Po úvodním oťukáváním domácí udeřili v 9. minutě a to když ve středu pole ztratila naše nová akvizice Buriánek balon, soupeř posunul míč doprava odkud prošel centr na zadní tyč a tam ho uklidil domácí Laštovka na 1:0. Radost domácích trvala pouze dvě minuty, kdy po obdobné akci a centru Skuhravého krásně z první střílel gól Mařík. Po tomto vyrovnání jsme přebrali otěže zápasu a domácí jsme přehrávali. Ve 27. minutě jsme zahrávali roh Seberou a ve vápně hlavičkoval Skuhravý, avšak gólman ještě vyrazil, ale na pohotovou a razantní dorážku Maříka již nestačil. Po chvíli a to ve 35. minutě jsme navýšili na 3:1, kdy utěšenou střelu Sebery z vápna gólman vyrazil a pohotový Mařík dorážel a zakončoval svůj čistý hattrick. Tím se dohrál první poločas v naší režii,“ popsal první půli hostující hrát Stanislav Lánský. „Bohužel druhý poločas vypadal, že z kabiny vyšli jen domácí, my jsme nemohli chytit tempo a vypadl nám střed zálohy ze hry. Nebyl to náš první takto odehraný druhý poločas a soupeř začal nakopávat dlouhé balony a tím nám dělal značné problémy. Místo toho, abychom proměnili svoje šance a dali uklidňující třeba dva góly, tak jsme se strachovali, aby soupeř nesnížil a neudělal na svém hřišti ještě nějaké body. Ještě bych vyzdvihl krásnou střelu domácího Pacáka do břevna. Musím ještě pochválit našeho brankáře, že druhý poločas nám pomohl několika výběhy a zákroky udržet dvougólový náskok. Když jsem u toho chválení, tak za první poločas si zaslouží pochválit celý tým za kombinační hru, kterou bychom se chtěli prezentovat, ale druhý poločas stál za horší komentář. Hlavní je, že jsme to udrželi a vezeme si tři body. Ještě zmíním, že za nás poprvé nastoupili dva hráči a to Buriánek a Brooks a poprali se s tím statečně a vítěznou premiéru měl i trenér Hottek,“ uvedl Lánský.

Branky: 9. Laštovka – 11., 27. a 35. Mařík. Poločas: 1:3.

Velim B – Semice 4:3

„Zápas, kdy jsme určitě měli bodovat, ale promrhali jsme vedení o dva góly. Nakonec jsme chybovali vícekrát, až jsme v 91. minutě dostali rozhodující gól na 4:3,“ litoval vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka. „Zápas se pro nás vyvíjel dobře. Hned ve 2. minutě jsme se ujali vedení, pokutový kop po faulu na Vavrouška proměnil Jareš. V 18. minutě měl slibnou příležitost k navýšení vedení Rychtařík, ale gólman vyrazil na roh, který domácí odvraceli, když už balon směřoval do branky. Ve 22. minutě domácí vyrovnali, kdy dostali balon na zadní tyč, kde se osamocený hráč nemýlil. Pak jsme po faulu na Jareše měli šanci zahrávat druhou penaltu v zápase, ale tu Vavroušek neproměnil. Ve 33. minutě ale utekl Rychtařík po pravé straně, zasekl balon a nechytatelnou krásnou střelou trefil naprosto přesně. Před poločasem jsme v další šanci trefili tyč, konkrétně Jareš. Ve druhém poločase nastal první vážný moment v 60. minutě, a to když unikl Vavřík obránci a postuloval sám na branku a zakončil také přesně. Vedli jsme jedna tři. Bohužel od té chvíle byli na hřišti domácí jednoznačně lepší a my jsme závěr totálně nezvládli. Myslím, že aspoň ten jeden bod jsme si odvézt měli,“ popsal utkání Čepelka.

Branky: 22. Vlk, 66. Vokřál, 77. Kopáček, 90+1. Martikán – 2. Jareš (z PK), 34. Rychtařík, 61. Vavřík. Poločas: 1:2.

Jíkev – Pátek 7:4

„Fantazie, kterou jsme upřímně nečekali. Byl to jednoznačně zápas jednoho hráče. Skvělý Pařízek byl prostě neudržitelný a navíc nesmírně efektivní. Byla to jeho one man show. Šest gólů v jednom zápase. No bude to mít drahé,“ vtipkoval dobře naložený předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Zápas jsme zvládli výborně, i když nám chyběli tři hráči ze základu. O to si ceníme výhry více. Pátek má samozřejmě skvělé mužstvo, ale tenhle zápas se mu nepovedl. A to přesto, že měli míč více na kopačkách. Ale nám hodně pomohly dva rychlé góly. Nejdřív Poláček přízemní střelou v první desetiminutovce poslat balon do protilehlého rohu brány a chvíli nato už začal úřadovat Pařízek. Bylo ho plné hřiště a s obranou si dělal, co chtěl. Klobouk dolů. Poločas vyzněl jednoznačně, a i když jsme v závěru utkání měli být daleko disciplinovanější a v obraně pozornější, jako jsme to ostatně prokazovali po celý zápas, v klidu jsem si došli pro tři body,“ okomentoval zápas Lebduška.

„Těžko se to hodnotí. Soupeř do čeho kopl, tak to byl gól. My jsme mu na pět gólů vyloženě nahráli. Tentokrát to od nás bylo špatné a jednou ta facka přijít musela. Musíme si z toho vzít ponaučení, soupeři gratuluji k zasloužené výhře,“ hlesl krátce pátecký fotbalista Marek Ramšák.

Branky: 8. Poláček, 14., 31., 42., 45., 52. a 72. Pařízek (3. a 6. z PK) – 19. a 69. O. Puk, 80. M. Puk, 89. Stibor. Poločas: 5:1.