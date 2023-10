Semice – Ostrá 1:2

„Tento zápas jsme si prohráli sami, protože jsme neproměňovali šance. První poločas mohl být klidně 5:0 a nikdo by se nemohl divit. My jsme dali pouze jednu branku, a to, co jsme zahodili, bylo trestuhodné. Soupeř bojoval a nevzdával se celý zápas a přišlo vyrovnání. Potom jsme opět měli slibné šance, kdy některá z nich měla skončit gólem. Pak přijde 90. minuta a špatně to pořešíme. Ve finále pak Ostrá měla ještě jednu velkou šanci, ale v podstatě, kdyby to skončilo 10:2, nikdo by se nemohl divit. Hostům můžeme pogratulovat, fotbal je takový,“ uvedl vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „My se musíme ještě zvednout a něco uhrát v posledních dvou zápasech. Nebude to jednoduché, snad to dáme nějak dohromady. Velmi dobře odehrál utkání Brynych, který byl ještě před měsícem naším hráčem a pustili jsme ho na podzimní část sezony," shrnul derby vedoucí Semic.

„Zápas měl emoční náboj derby umocněný některými přesuny mezi týmy, včetně mého příběhu. Jsem rád, že jsem si mohl ještě zahrát takový zápas na semickém hřišti, i když terén byl velmi těžký a obtížně se na něm kombinovalo,“ načal hodnocení nyní už bývalý hrající trenér Ostré Josef Pavliš. „První poločas byl ve znamení neproměněných příležitostí Semic, kdy nás opět podržel gólman. Branku jsme obdrželi až po rohovém kopu chvíli před přestávkou. Ve druhé půli jsme se snažili být více na míči a být nebezpeční z brejkových situací. Podařilo se nám vyrovnat po pěkné akci našich mladíčků a v posledních minutách jsme dokonali obrat, když si na centrovaný míč naběhl Lukáš Dozorec. Pro nás je to velmi cenné vítězství,“ radoval se Pavliš. „Zvenku se nám daří vozit body, potřebujeme to také potvrzovat doma. Po minulém nezdaru s Pečkami jsme se domluvili na trenérské výměně. Cítil jsem, že by to mohlo klukům vlít novou krev do žil a nakopnout je to v závěru sezony. Nepatřím k těm, co by utíkali z boje, a protože se nám zranili další hráči, tak jsem se přesunul na hřiště. Zatím to přineslo úspěch. Doufám, že na to navážeme,“ dodal zkušený hráč Ostré.

Branky: 40. Kudrna – 65. Koblasa, 90+2. L. Dozorec. Poločas: 1:0.