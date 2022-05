„První poločas byl z naší strany hrozný. Nebojovali jsme, prohrávali jsme souboje. Už v 6. minutě jsme při akci Semic propadli a dostali jsme zbytečnou branku. Další nedorozumění mezi hráčem a brankářem vedlo k dalšímu gólu. Naprosto darované góly a do půle prohráváme o dva góly,“ uvedl k prvnímu poločasu pátecký kapitán Martin Grospič. „Druhou půli jsme se snažili dohonit promarněný první poločas a skóre. Tlak jsme měli, hosty jsme k ničemu nepouštěli. Odměnou nám byl brzy gól z pokutového kopu. Kalina snížil na 1:2. Do konce zápasu bylo dost času. Semice se už jen bránily, ale naše akce končily spíše na vápně. Vážněji jsme branku hostí neohrozili. Zápas musíme hodit za hlavu a připravit se na další," řekl po utkání kapitán Pátku.

„Za tento zápas bych chtěl kluky pochválit, protože jsme předvedli výkon, který v nás je. Ukázali jsme to, co umíme. Všichni k tomu přistoupili zodpovědně a projevilo se to i na hřišti. Pátek neměl prakticky žádnou šanci během zápasu,“ pochvaloval si vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „První půle dopadla lépe pro nás, ale ještě jsme měli přidat góly. Domácí nakopla trefená penalta, kdy pak převzali trochu iniciativu a my se spíše bránili. Nakonec jsme se ubránili a jsme rádi, že bereme tři body,“ shrnul utkání na půdě Pátku Miroslav Čepelka.

Branky: 58. z PK Kalina – 6. a 37. Hylmar. Poločas: 0:2.

Pánek v Divišově řádil jako černá ruka. Nastřílel pět banánů

Milovice – Ostrá 1:1

„Derby jak má být. Náboj, spousta soubojů - to všechno mělo utkání s Ostrou. Věděli jsme, že k nám přijede běhavý tým. V první půli byla lepší Ostrá, paradoxně jsme měli více šancí my. Ale Ostrá vytěžila z minima maximum. Ve vápně se k odraženému míči dostal Dozorec, vystřelil, já jsem střelu vyrazil, ale k naší smůle za naší tyč. Druhý poločas jsme Ostrou zmáčkli a v 79. minutě po dlouhém auto propadl míč k Müllerovi a ten se nemýlil. Tentokrát jsme neměli štěstí, zahodili jsme v závěru spoustu šancí,“ litoval gólman Milovic Ondřej Fišer. „Musím pochválit gólmana Ostré, byl vynikající. Bod bereme, klukům patří poděkování, makali jsme jeden za druhého. Teď jedeme do Žiželic pro tři body,“ dodal Fišer.

„Tím, kolik bodu jsme poztráceli během jara, jsme sami sebe dostali do nekomfortní situace, a tak trochu s nadsázkou klukům říkám, že teď už hrajeme každé utkání o šest bodů. Tentokrát jsme i s trochou štěstí získali bod, takže se k nám Milovice bodově nepřiblížily,“ uvedl po derby hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „První poločas byl poměrně fotbalový a na každé straně jednou zazvonilo břevno. Nám se navíc podařilo ve 38. minutě skórovat Dozorcem a do kabin jsme odcházeli spokojenější. Druhý poločas jsme začali solidně, ale po zhruba deseti minutách jsme úplně nesmyslně vypadli ze hry a místo kombinačního fotbalu, kterým se chceme prezentovat, jsme předváděli příšernou holomajznu. Milovice hrozily z dlouhých nákopů a zejména dlouhých vhazování. Po jednom autu jsme nepokryli prostor zadní tyče a Milovice zaslouženě srovnaly. O pár minut později se scénář opakoval jako přes kopírák, ale tentokrát jsme naštěstí neinkasovali. My jsme měli ve druhé půli jedinou vážnější příležitost, ale Bímovu dorážku ze zadní tyče obětavě zablokoval obránce. Bod se počítá, ale na můj vkus jsme toho ve druhém poločase předvedli opravdu málo, a tak nemůžu být moc spokojený,“ zhodnotil zápas kouč Ostré.

Branky: 79. L. Müller – 38. L. Dozorec. Poločas: 0:1.