Parádní obrat se povedl ve druhém kole I.B třídy fotbalistům Semic, kteří prohrávali v derby v Rožďalovicích po čtyřech minutách o dva góly. Třetí rozhodující branku dali před koncem, kdy hráli bez vyloučeného gólmana Honse. Nová posila vyběhla ze šestnáctky a faulovala. V minulém soutěžním ročníku se toto „povedlo“ gólmanovi dvakrát za sebou v zápasech Červených Janovic, kde působil. Pátek posadil v zápase s Paběnicemi do sedla hattrick Ramšáka, Čelákovice si doma spravily chuť proti Líbeznici. Sadská dostala i podruhé nakládačku, tentokrát doma od Peček. Druhé okresní derby zvládla lépe Vykáň, ta zvítězila o dva góly nad Jíkví. Parádní duel byl k vidění v Městce Králové, kam přijel poslední vítěz soutěže, celek Velimi B. A všechny body zůstaly doma. Ostrá předvedla ve druhém poločase parádní obrat na půdě Býchor.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Paběnice (5:2) | Foto: Markéta Stiborová

Čelákovice – Líbeznice 4:1

„Snaha Unionu po lepším výsledku než byla úvodní porážka v Zelenči se podařila a ve druhém kole jsme porazili Líbeznice. Náš omlazený tým měl od samého začátku více ze hry a Pánek asi po čtvrt hodině hry otevřel skóre utkání. Druhou branku si ve 30. minutě připsal krásnou střelou z trestného kopu Skuhravý, a tak soupeř odcházel do kabin za pro nás příznivého výsledku 2:0. Po přestávce hosté ve snaze o vyrovnání zvýšili tempo, ale naše obrana nechybovala. Naopak jsme zvýšili vedení na 4:0. Menší zaváhání na 4:1 konečný zisk tří bodů neovlivnilo,“ řekl k utkání sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl.

Branky: 23. a 57. Pánek, 30. a 75. Skuhravý – 67. Boryk. Poločas: 2:0.

Sadská – Pečky 1:5

„Byl to běs a hrůza. Takový zápas jsme dlouho nehráli, nám se prostě nedaří. . Bez bojovnosti a nasazení to nejde, my hrajeme jako profesoři. Prostě katastrofa. Máme čtyři zraněné, ale takhle to nejde,“ uvedl krátce hrající kouč Sadské Milan Svoboda.

Branky: 84. Svoboda – 3. a 43. Sova, 47. a 55. Müller, 79. Švára. Poločas: 0:2.

Pátek – Paběnice 5:2

„Úvod zápasu byl z obou stran jako vyčkávání, s čím soupeř vyrukuje. V 16. minutě se uvolnil ve vápně Ramšák a prostřelil z úhlu brankáře hostů. Ve 26. minutě po rychle rozehraném autu a po centru, se za obranou objevil nehlídaný Štok, který přesně zakončil. Paběnice se do velkých šancí v první půli nedostávaly. Hrozbou pro nás byly standardní situace, ale obrana včetně brankáře pracovala dobře. Vyšel nám úvod druhé půle. Ramšák udržel na zádech obránce hostů, nenechal se rozhodit a přesně zakončil. Vedení 3:0 už bylo dobré. Po nebezpečném rohu Paběnic jsme se dostali k rychlému protiútoku, kde Novotný našel Ramšáka a ten se nemýlil - 4:0. Přesto se hosté nevzdávali a přes dvě standardní situace během pěti minut snížili na rozdíl dvou branek. Nejprve po rohu prostřelil našeho brankáře Špičák. Ten samý hráč byl nehlídán při hlavičce a opět dostal míč mimo dosah Kožurika - 4:2. V 72. minutě utekl po lajně Ramšák a našel před prázdnou bránou Novotného, který už nemohl nedat. Přesto měli možnost hosté ke konci zápasu změnit skóre. Z nařízené penalty branku Špičák nedal. Domácí fanoušky jsme potěšili a zaslouženě máme tři body,“ řekl po utkání obránce Pátku Jakub Navrátil.

Polaban rozdával vánoční dárky. A k tomu ještě neproměnil penaltu

„Utkaní jsme začali odvážně měli jsme tam dva náznaky šancí a jednou šel Kuba Špičák sám na bránu. To jsme neproměnili. Místo toho se domácí dostali do vedení 2:0. Inkasovali jsme laciné góly, když jsme situace mohli dohrát lépe. Pátek začal být po těch prvních deseti minutách aktivnější a lepší. My jsme nezachytili také začátek druhého poločasu. Potom jakoby to z nás spadlo, začali jsme hrát, dvěma góly jsme snížili na 4:2 a měli jsme tam další šance. Měli jsme závar na 4:3, místo toho ale domácí z protiútoku dali na 5:2. Máme nějaké návyky z okresního přeboru, toto je přece jen vyšší soutěž. Musíme si zvyknout lépe dohrávat situace jak v obraně, tak v útoku. Jsem rád, že za stavu 4:0 jsme nic nezabalili a z utkání udělali ještě zápas a odcházíme z něj se vztyčenou hlavou,“ vyprávěl hrající trenér Paběnic Jaroslav Vlach.

Branky: 16., 48. a 60. Ramšák, 25. Štok, 72. Novotný – 63. a 65. Špičák. ČK: 75. Mejzr (Pátek). Poločas: 2:0.

Rožďalovice – Semice 2:3

„Do utkání jsme nemohli vystoupit lépe. Během chvíle jsme vedli 2:0. Vše jsme měli pod kontrolou. Bohužel těsně před koncem poločasu jsme inkasovali po naší chybě. Druhý poločas jsme se nedostali do hry, soupeř nás zatlačil a zaslouženě vyrovnal. Okolo 70. minuty jsme se dostali do početní převahy, kdy gólman vyběhl a špatně odhadl celou situaci. Místo toho, abychom se dostali do tlaku, tak jsme ještě inkasovali a prohráli 2:3. Soupeři gratuluji, jak zvládl obrat a hrát v deseti lidech. My musíme zvednout hlavy, hrát celých devadesát minut a koncentrovat se,“ uvedl po utkání trenér Rožďalovic Oldřich Budka.

„Měli jsme šílený vstup do zápasu. Říkali jsme si, že si musíme dát pozor na Grospiče a hned v první minutě jsme od něho inkasovali. Ve 4. minutě dostal opět víc prostoru a navýšil vedení domácích na 2:0. Takže z naší strany hrozný úvod, ale dobrá facka k tomu, abychom se probrali. A to se stalo. Byli jsme jednoznačně lepším mužstvem. Tlačili jsme se před bránu a vypracovávali si příležitosti. Měli jsme dvě velké šance, kdy Rychtařík a po něm Vavroušek nezakončili přesně. Branky jsme se dočkali ve 41. minutě, kdy Petsoliak dohrál akci a hlavou snížil na 2:1,“ popsal první poločas vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Do druhé půle jsme šli jednoznačně zápas otočit a vletěli na soupeře hned v úvodu. Od 46. do 49. minuty jsme měli tři velké příležitosti ke srovnání, ale bez využití. V 54. minutě se to už ale povedlo Rychtaříkovi, který dostal přihrávku na zadní tyč a zvoleje parádní střelou propálil gólmana. Dál jsme šli za výhrou a v 60. min jsme měli další šanci. Poté nás v 68. minutě přibrzdilo vyloučení našeho nového gólmana, kdy vyběhl před pokutové území a zmařil domácímu hráči šanci postupovat na bránu. I tak jsme si ještě další šance vytvořili v poslední desetiminutovce. Vynikající ránu Rychtaříka z trestného kopu přesně k tyči ale v 82. minutě zázračně vytlačil domácí brankář. Ale minutu na to se opět tento náš hráč prosadil a trefil přesně na 3:2 pro nás. Poté jsme se už stáhli, ale domácím jsme v podstatě nic nedovolili. A tentokrát jsme zvládli i nastavení oproti minulému týdnu. Z mého pohledu naše vítězství bylo zasloužené. Domácí měli v úvodu dvě příležitosti, které bravurně vyřešil Grospič, ale poté jsme jim v průběhu zápasu již téměř nic nedovolili. Naopak my jsme se tlačili do hry, bojovali a měli větší hlad po třech bodech,“ rekapituloval vítězství Čepelka. „Poděkování patří i lavičce domácích a divákům. I když byl zápas pořád otevřený a bojovný, tak naprosto ukázkové chování, hlavně trenéra. Kdybychom se takto k sobě chovali vždy… Musím toto zmínit, protože oproti minulému zápasu v Pečkách naprosto diametrální rozdíl,“ chválil chování na rožďalovickém stadionu Čepelka.

Branky: 1. a 4. Grospič – 42. Petsoliak, 55. a 83. Rychtařík. ČK: 68. Hons (Semice). Poločas: 2:1.

Novákova trefa stačila jen na remízu, Kalina po červené kartě nedohrál

Městec Králové – Velim B 2:1

„Co k tomu říct? Velim suverénně nejlepší soupeř, se kterým jsem tady v této soutěži za dva roky hrál! Všichni kluci šikovní na balonu, jezdili od první do devadesáté minuty, kondičně super. Klobouk dolů. Dost poklon soupeři, teď my,“ usmál se hrající trenér Městce Králové a autor druhé domácí trefy Jan Šmidrkal. „To, co nás zdobí, je týmový výkon a ten byl dvojnásob důležitý. První poločas jsme byli o pět až deset procent lepší než soupeř, dobře jsme kombinoval a vytvářeli si šance, ale ten druhý jsme už jen čekali na knockout, který zaplaťpánbůh nepřišel. Svoje hráče chválím za oddanost bojovat jeden za druhého,“ zářil spokojeností Šmidrkal.

„Hodně mě mrzí, že před tímto komentářem nečtu komentář hostujícího trenéra. Chápu, že to bolí, ale takový je fotbal, proto některé excesy jsou dětinské. Ale jsem mladší, úcta ke starším, dál to nebudu rozvádět, ale… Před hráči Velimi klobouk dolů za výkon,“ zopakoval kouč vítězů.

Branky: 20. Bejbl, 29. Šmidrkal (z PK) – 26. Korenc. ČK: Svoboda (Velim – po utkání). Poločas: 2:1.

Vykáň – Jíkev 3:1

„Byli jsme po celý zápas jednoznačně lepší, hosté přijeli s defenzivní taktikou, ale utkání mohlo skončit vyšším rozdílem. Nám se ale nedařilo v koncovce. Já jsem odstoupil po dvaceti minutách a týmu to pomohlo, byl to impuls,“ smál se domácí kapitán Jan Kočí. „Naše nová akvizice Sakhulov dala dva góly a v klidu jsme zápas dohráli. Soupeři přeji hodně štěstí do sezony a my jedeme dál,“ přidal Kočí.

„Špatná účast, špatný výkon, špatný výsledek,“ ulevil si předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Nebylo to ani tak o soupeři, jako hlavně o nás. Ano, byly tam světlé momenty, bohužel jich ale bylo málo. Soupeř se dostal do vedení a dobře kombinoval, my jsme nebyli na míči a ani neběhali. A když už se nám konečně po deseti minutách druhé půle podaří Pařízkem vyrovnat, hned si necháme dát druhý gól. Nebyl to náš den, musíme se zvednout a hodit tento zápas za hlavu,“ řekl odhodlaně Lebduška.

Branky: 27. a 82. Sakhulov, 58. Dlouhý – 56. Pařízek. Poločas: 1:0.

Býchory – Ostrá 3:4

„Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře. Soupeř měl na naší polovině hodně volnosti a dostával se do zakončení. Toho dokázaly Býchory využít ke vstřelení branky. Po pěkné akci se nám naštěstí podařilo brzy vyrovnat. Těsně před koncem jsme po našem zaváhání obdrželi branku na 2:1. Do druhé půle jsme vstoupili lépe a během pěti minut se nám podařilo zápas otočit, když se nádherně z dálky trefil Šimon Koblasa a další branku po kombinační akci a přihrávce Kadeřábka doklepával Chramosta. Poté jsme měli několik brejkových situací, které se nám ale nepodařilo dotáhnout. Nakonec se prosadil po úniku Štejnar. Bohužel jsme ještě inkasovali po standardní situaci a zdramatizovali tak závěr zápasu, který byl celkově bojovný, ale férový a velmi dobře zvládnutý ze strany rozhodčích,“ okomentoval vítězné utkání trenér Ostré Josef Pavliš.

Branky: 20. Málek, 44. Pelikán, 90. Kainar – 24. Kukla, 47. Koblasa, 49. Chramosta, 89. Štejnar. Poločas: 2:1.