„První poločas byl vyrovnaný. Hosté hrozili převážně z brejků a my jsme dvakrát po dobré kombinaci nevyužili slibnou příležitost. V 19. minutě zahrávala Zeleneč trestný kop, míč skončil v síti a hosté vedli 1:0. Nám se podařilo do přestávky vyrovnat. K dorážce se dostal Mejzr a nemýlil se. Druhý poločas jsme se více tlačili k zakončení. Zahrávali jsme docela dost rohů, ale branka ne a ne přijít. Rozhodující akce přišla v 93. minutě. Hostům se nepodařilo uklidit míč do bezpečí a Marek Ramšák takovou nečekanou patičkou překonal brankáře Zelenče. Obě domácí utkání jsme zvládli, za týden jedeme do Vrdů. Tento soupeř nám nesedí, tak snad to zlomíme,“ řekl po utkání kapitán Pátku Jiří Kohoutek.

Branky: 40. Mejzr, 90+3. Ramšák – 19. Larva. Poločas: 1:1.

Milovice – Vrdy 1:2

„Opět se mi to těžko hodnotí. Hráli jsme s aspirantem na postup a rozhodně jsme nebyli horší. Troufnu si říct, že jsme byli lepším týmem, ve druhém poločase jednoznačně. Ale z toho množství šancí, které jsme měli, musíme zkrátka některé proměnit, jinak vyhrávat nebudeme. Prohrát jsme si nezasloužili, kluci podali super výkon. Ostatní věci radši hodnotit nebudu,“ uvedl hrající trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Do začátku zápasu jsme vstoupili velmi dobře, byli jsme dostatečně aktivní vytvářeli si zajímavé příležitosti. První gól jsme dali v 11. minutě, když si na rohový kop naskočil Semrád a hlavou nedal brankáři Kopeckému šanci. Na úzkém hřišti jsme hrozili hlavně po standardních situacích. Když ve 28. minutě Kapounek prostřelil milovického brankáře, vypadalo to na jednoduchý zápas. Bohužel jsme po nuceném střídání vypadli trochu z rytmu. Hra se následně vyrovnala, domácí byli nebezpeční hlavně z rychlých protiútoků z pravé strany,“ hodnotil první půli hostující kormidelník Roman Masopust. „Druhý poločas od nás nebyl optimální. Hra se opticky vyrovnala a domácí se dostávali do útoku častěji než v první půli. Největší naše šance ve druhé půli neproměnili hlavou z malého vápna opět Semrád, a poté svůj průnik až před brankáře nedokázal proměnit Šveřepa. Následně se Víšek protáhl do pokutového území, ale domácí mu zakončení dost důrazným zákrokem překazili. Sami v dobré příležitosti nastřelili tyč naší branky. V samém závěru nejprve Lengál při samostatném úniku udělal i kličku gólmanovi, ale dostal se s ní mimo střelecký úhel. Z další akce byli domácí o něco úspěšnější a ve třetí minutě nastavení dlouhý odkop přes střed hřiště dokázal ve vápně uklidit Krátký,“ popsal důležité momenty utkání Masopust.

Branky: 90+1. Jan Krátký – 11. Semrád, 28. Kapounek. ČK: 90+2. Lukáš (Milovice). Poločas: 0:2.

Jíkev – Ostrá 4:2

„Potvrdili jsme doma minulou venkovní výhru, ale lehké to rozhodně nebylo,“ oddechl si předseda jíkevského klubu Jan Lebduška. „Ostrá má mladý tým a od začátku bylo vidět, že to bude vyrovnaná hra. Hosté měli výborné standardky, které nám dělaly potíže a po kterých jsme také inkasovali. Těsně před poločasem jsme si nechali dát gól právě ze standardky, kterou jsme ovšem soupeři darovali my vlastní chybou. Ve druhém poločase jsme měli nějaké šance, ale v koncovce jsme vždy selhali. Hosté také hrozili, byli jsme však pozorní a vypadalo to, že hru má pod kontrolou Ostrá. Ale byli jsme to my, kdo dával góly, pojistku před koncem přidal svým druhým gólem Maroš Klimpl. Ostrá má ale výborný tým, o to více si ceníme výhry,“ ocenil výkon soupeře Lebduška.

„Odehráli jsme dobrý zápas. Kluci od začátku makali a bojovali. Díky dvěma standardkám jsme drželi o poločase jednobrankový náskok. Ve druhé půli jsme nebyli daleko od navýšení vedení, když si Radim Sedlák sám před gólmanem posunul míč a ten ho podrazil. Penalta se nepískala, ani když v pokutovém území stáhl protihráč našeho unikajícího Bímu za dres k zemi. Domácí se tak tlačili za otočením zápasu. Jíkev má zkušené hráče, kteří si s tím umí poradit. Jen mi jich přijde líto. Moc totiž nerozumím tomu, kam takovýto fotbal směřuje. Kdyby raději chtěli Jíkevští uspořádat za ušetřené peníze dětský sportovní den, možná by přišlo víc lidí,“ rýpl si hostující trenér Josef Pavliš.

Branky: 43. Pikous, 64. Kyrlyk, 65. a 90+2. Klimpl (druhá z PK) – 36. Bíma, 45. Wolf. ČK: 66. Volejník (Ostrá). Poločas: 1:2.

Městec Králové – Bílé Podolí 5:0

„Znovu se mi příjemně hodnotí (smích). Po delší pauze zaviněné odloženým kolem jsme přivítali pro mě nepříjemného soupeře. Rozhodně si nemyslím, že by Podolí mělo mít tolik bodů co má. Kluky jsem upozorňoval, že nesmí nic podcenit. Po dobrém vstupu přišla taková nevýrazná čtvrthodinka, ale gól na 2:0 nás uklidnil. Druhý poločas byl v naší režii. Pokud zhodnotím celý zápas, mohli jsme vyhrát 10:1 a nikdo by nemohl říct ani popel. Svůj tým chválím za předvedenou, zodpovědnou hru, která nabídla mnoho šancí, krásné akce a pytel branek,“ radoval se z vysokého vítězství trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Za týden do Sadské. Tým, kterému máme z jara co vracet! Určitě do kabiny hodím nějaký bonus za případnou výhru,“ dodal se smíchem kouč vítězů.

„Špatné. Domácí byli jasně lepší, mají běhavý tým a my jsme jim byli pouze sparing partnerem. Bylo to jako na tréninku, my jsme dělali soupeři jen kužely. V sedmé minutě jsme si dali polovlastní gól a to určilo ráz zápasu. Městec nás po velkém hřišti vodil. Dvě minuty po pauze jsme dostali třetí branku a bylo po zápase. Už jsme jen koukali na hodiny, aby byl konec a nikdo se nezranil. Domácí vyhráli zaslouženě a já jim gratuluji. I rozhodčí byli výborní,“ uvedl k utkání trenér hostujícího celku Bohuslav Šváb.

Branky: 4. a 32. Jizba, 47. a 55. Velenský, 71. Šorm. Poločas: 2:0.

Vykáň – Sadská 1:2

„Velmi těsný výsledek se zrodil na konci. Bohužel jsme gól dostali v poslední minutě my. Bylo to po centru z poslední akce utkání. Hra byla vyrovnaná, ale my musíme skousnout další prohru. Snažily se oba týmy, ale k soupeři se na konci přiklonilo štěstí,“ zhodnotil utkání domácí hráč Jan Kočí.

„Musím pochválit celý tým za bojovnost. A za to, že jsme to zvládli. Měli jsme vést v poločase tři nula a nikdo by se nemohl divit. Jenže jsme zase neproměnili šance. My jsme šli do vedení, pak Vykáň srovnala a pak už to byla holomajzna. Bylo to hodně soubojové utkání a my jsme ho zvládli. Kluci zaslouží pochvalu. Tři body se počítají, ale měli jsme mít klid mnohem dřív. Speciální pochvalu zaslouží Horna, který svým životním centrem našel spoluhráče a tím jsme rozhodli,“ těšilo hrajícího trenéra Sadské Milana Svobodu.

Branky: 47. Novotný - 6. Sladkovský, 90. Čemus. Poločas: 0:1.

Pečky – Semice 2:4

„My jsme do zápasu nevstoupili úplně dobře, prvních pět minut nebylo dobrých a v podstatě jsme se jen bránili. Na naší straně bylo dost nepřesností a z toho vyústil i první gól v 6. minutě. To nás naštěstí probralo, začali jsme přidávat plyn a herně jsme se zvedali. Z toho pramenilo to, že jsme si vytvářeli šance. Nádherně jsme vyrovnali, a do konce půle jsme se ujali vedení. Byly tam ale další situace, které jsme měli proměnit a vedení navýšit, bohužel se tak nestalo. Z toho vyplývalo to, že pro nás bude druhá půle těžší, než by mohla být. Myslím si, že jsme ji nehráli špatně, ale nechali jsme si dát vyrovnávací gól. Naštěstí se nám povedlo vsítit další dvě branky a vyhrát,“ byl spokojený vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Vítězství bylo pro nás zasloužené, i když soupeř hrál dobře. Pečky si ale netvořily tolik šancí, jako my. Za tyto tři body jsme rádi, vezeme si je z těžké půdy od kvalitního soupeře,“ dodal Čepelka.

Branky: 7. Sova, 52. Brunclík – 19. Kamlach, 43. Petsoliak, 70. Bříza, 76. Vavroušek. Poločas: 1:2.