„První poločas byl na šance vyrovnaný. V 18. minutě utekl po lajně Ramšák a poslal míč před hostující bránu, kde nekompromisně zakončil Mejzr. Ve 25. minutě rozehrávali hosté trestný kop. Pařízek trefil levý roh Bartákovy brány a bylo srovnáno. Ve 44. minutě uvolnil Ramšák Papouška a ten se také trefil krásně pod břevno. Hned zkraje druhé půle rozehrávala Jíkev od vlastní brány. Mejzr vystihl rozehrávku a předložil balon Ramšákovi. Ten se tváří v tvář brankáři nemýlil. V 59. minutě jsme rozehrávali rohový kop. K hlavičce se probil Puk a zvýšil už na 4:1. Pak jsme si vybrali špatnou desetiminutovku. Naštěstí Jíkev trestala jen jednou a snížila na 4:2. V 79. minutě si Mejzr doběhl míč, oklamal obránce a nenápadnou střelou zvýšil na konečných 5:2,“ popsal hlavní momenty utkání kapitán Pátku Jiří Kohoutek. „V utkání bylo vidět mnoho kvalitních kombinací a soubojů. Proti takovému soupeři výhra o to víc potěší. Každý nechal na hřišti všechno," řekl pátecký kapitán.

„Zápas se hrál za velkého vedra. Ve 20. minutě po chybě našeho brankáře otevřeli skóre domácí. Ve 26. minutě se k přímému kopu postavil Pařízek a nádhernou střelou do pravé šibenice vyrovnal. Následně se ale zranil a musel ze hry odstoupit. Ještě do poločasu šli po sérii našich chyb do vedení domácí. Hned po poločase jsme opět chybovali v rozehrávce a domácí tým nás opět potrestal. Když se nám pak zranil Tomášek, v podstatě se nám hra rozpadla. V 68. minutě ještě snížil Fichtner na 4:2 a měli jsme i nějaké příležitosti ke vstřelení branky, ale už se nám žádná proměnit nepodařila. Neuměli jsme se vypořádat s místy velmi tvrdou hrou soupeře, nutno podotknout, že i rozhodčímu se hra trochu vymkla z rukou, takže závěr zápasu už mnoho krásy nenabídl,“ řekl k okresnímu derby Kamil Mácha, trenér poražených.

Branky: 18. a 79. Mejzr, 48. Ramšák, 44. Papoušek, 59. Puk – 25. Pařízek, 69. Fichtner. Poločas: 2:1.

Sadská – Ostrá 0:5

„Katastrofa,“ ulevil si hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Nastoupili jsme bez sedmi hráčů, musím poděkovat gólmanovi gardy, který nám přišel pomoci a my jsme ho v tom nechali,“ pokračoval Svoboda. „Na začátku jsme měli tři gólovky, ale nedali jsme. Góly jsme dostali po hrozných individuálních chybách, tři góly jsme soupeři darovali. Někteří mají jiné priority. Stydím se za náš výkon, byla to ostuda,“ dodal kouč Sadské.

„Pro nás to byl další důležitý zápas v boji o záchranu. Těší nás, že jsme to takhle zvládli. Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale průběh tak jednoznačný nebyl, určitě ne první půli,“ přiznal trenér Ostré Josef Pavliš. „Zápas zahájily neproměněné vyložené šance na obou stranách. Skóre pak otevřela krásná střela Jakuba Wolfa. Další branku přidal po ideální přihrávce Šimona Koblasy Tomáš Bíma. Sadská své příležitosti nevyužila, a tak jsme šli do druhé půle s dvoubrankovým náskokem. Ve druhém poločase jsme chtěli kontrolovat hru, nedovolit soupeři snížit a být vepředu nebezpeční. To se nám celkem dařilo, uklidnili jsme se třetím gólem a zkušeně dovedli zápas do vítězného konce. Zápas rozhodla naše produktivita,“ uvedl Pavliš.

Branky: 16. a 50. Wolf, 20. Bíma, 54. Dejl, 70. Koblasa. Poločas: 0:2.

Bílé Podolí – Semice 4:5

„Byl to takový pouťák. Řekl jsem klukům v poločase, aby to nevypustili a to se stalo. Semice trochu polevily a my jsme měli další tři velké šance z malého vápna, ale nedali jsme. Jediné pozitivum jsou tři góly mladého Štočka. Jinak to bylo tradiční trápení. S tím, co nastupujeme, jsme na víc pomýšlet nemohli. Dostáváme laciné góly jako žáci, což mě mrzí,“ uvedl trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

„Zajímavý zápas, hlavně naším přičiněním,“ ulevil si vedoucí semického týmu Miroslav Čepelka. „Dlouho se to vyvíjelo naprosto jednoznačně, pokud bychom vedli 10:1 někdy čtvrthodiny před koncem, tak se nikdo nemohl divit. Jenže my z toho udělali ještě zajímavý zápas a nakonec jsme byli rádi, když skončil zápas 5:4 naší výhrou. A to jsme vedli už 5:1 v 54. minutě,“ vyprávěl Čepelka. „Tři góly jsme dostali po standardkách, po trestných kopech,“ dodal vedoucí hostujícího týmu.

Branky: 13. Štoček – 9. Procházka, 19. a 36. Jareš, 38. Vavroušek. Poločas: 1:4.

Milovice – Velim B 2:4

„Prohráli jsme 4:2, ale nemáme se za co stydět a musím klukům za výkon poděkovat,“ řekl po prohraném zápase milovický hrající trenér Sergej Vlačiha. „První poločas nás soupeř přejel, za stavu 0:2 jsme ještě snížili z ojedinělé šance, ale pak jsme dostali hned další dvě zbytečné branky po našem nedůrazu a do kabin se šlo za stavu 1:4. Druhý poločas už soupeř možná podcenil a tam jsme byli asi trochu lepším týmem. Snížili jsme na 2:4 a měli další možnosti na to zápas ještě zdramatizovat, ale už se nám to bohužel nepovedlo. Musím říct, ze lepší soupeř tady u nás ještě asi nehrál,“ podotkl milovický kouč.

Branky: 39. a 49. L. Müller – 11. Kasal, 16., 41. a 42. Seifert. Poločas: 1:4.

Městec Králové – Vykáň 5:1

„Trpké, divné, nevím, jak hodnocení uchopit. Kluci mi v kabině říkali, že poprvé v kariéře zažili, že trenér nebyl na konci zápasu spokojený, když se vyhrálo 5:1,“ uvedl hrající kouč vítězného celku Jan Šmidrkal. „Zápas jsme dobře začali, drželi jsme se toho, co jsme si řekli, ale do stavu 2:0, pak bída. Udělali jsme pár chyb v rozehrávce a soupeř se dostal do hry. Půlka 3:0, ale spokojenost padesát na padesát. Druhá půle byla také divoká. Hned penalta na 3:1 a trochu jsme se obávali. Uklidnila nás branka na 4:1 a 5:1. Výsledek super, hra horší než minulý týden. Soupeř kvalitní, hodně kvalitní, ale asi řeší vnitřní problémy,“ zamyslel se Šmidrkal. „Do hry jsme zapojili na delší dobu dva patnáctileté odchovance. Jejich výkony byly fantastické. Oba makali, dřeli, technicky okouzlili a já zase a znovu chválím mládežnické trenéry v Městci Králové. Děkujeme,“ dodal kouč Městce Králové.

„Bohužel je to pořád stejné. Ze všeho gól dostaneme a sami nejsme schopni góly dát. To nás trápí celou jarní sezonu, pak z toho jsou takové výprasky,“ ulevil si manažer Vykáně Václav Bryndza. „Po prvním gólu domácích jsme mělo obrovskou šanci z malého vápna, ale prostě to tam nepadá. Kombinačně jsme měli ale celkem dobré pasáže. Je před námi hodně práce poskládat mužstvo na novou sezonu,“ přidal manažer Čechie.

Branky: 11. Šoufek, 13. Nýč, 32. Chudoba, 63. a 68. Jizba – 56. Dlouhý (z PK). Poločas: 3:0.