„Hrajeme pořád v jedenácti a ti co jsou na hřišti, tam musí padnout. Musím říct, že jsme měli ze soupeře respekt, ale vstoupili jsme do utkání slvěle a dali jsme rychlé dva góly. První půli jsme měli ve své režii, až na konci poločasu soupeř začal hrozit a měl tam několik standardních situací, to jsme ale přežili. Když jsme pak přidali třetí gól, bylo hotovo. Hosté sice snížili, ale my jsme výhru pojistili. Jsme za to rádi, protože v jakém jsme rozpoložení, že se hráči omlouvají nebo jsou zranění, je to pro nás výsledek až z říše snů,“ byl nadmíru spokojený trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb, jehož tým se nese na vítězné vlně a vyhrál už páté utkání za sebou.

„Zápas v Bílém Podlí se vyvíjel špatně od začátku. Asi jsme byli ještě v kabinách a už jsme prohrávali dva nula po osmi minutách. To byl hrozný úvod. Domácí byli lepší a důraznější a my jsme udělali tři hloupé chyby. Ve druhém poločase jsme zase darovali domácím třetí gól a bylo po zápase. Nenavázali jsme na předchozí výsledky, proto jedeme s prázdnou domů. Teď bude klíčové porazit Liblici,“ uvedl po utkání milovický brankář Ondřej Fišer.

Branky: 6. Dvořák, 7. Jelínek, 60. Švadlenka, 90+2. Radovnický – 78. L. Müller. Poločas: 2:0.

Liblice – Ostrá 3:2

Branky: 7. Nouzák, 74. Dukay, 86. Plachý – 31. Chramosta (z PK), 90+1. L. Dozorec. Poločas: 1:1.

Bohemia dlouho odolávala. Krimlák byl na hřišti minutu a rozhodl

Pátek – Sadská 1:0

„V úvodu jsme přečkali dvě vyložené šance Sadské. Až pak jsme se začali pomalu rozjíždět. Gól se nám podařilo dát přímo z rohu. Kalina svůj kop zakroutil přímo do brány. Pak se vytáhl brankář Krch, který lapil Svobodovi penaltu. Ve druhé půli jsme měli několik šancí, ale pořád se trápíme v zakončení. Grospič šel sám na brankáře, Kalina před prázdnou brankou nezakončil. To byla škoda, protože se pak zbytečně strachujeme o výsledek. Chtěli jsme naplno bodovat a to se nakonec povedlo,“ řekl po utkání stoper Pátku Jiří Kohoutek.

„Bohužel jsme zápas vůbec nezvládli. Porážka jde i za mnou, protože jsem neproměnil penaltu,“ sypal si popel na hlavu hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Byl to takový zápas o ničem, skoro bez šancí. Pátek šel ale za vítězstvím více než my. Zklamal mě náš výkon, protože předešlé dva zápasy byly perfektní. Teď byl výkon žalostný. Pátek nás udolal svou bojovností, nám zápas nevyšel. Musíme se soustředit na další utkání,“ uvedl Milan Svoboda.

Branky: 25. Kalina. Poločas: 1:0.