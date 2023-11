/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvě sobotní okresní derby krajské I.B třídy přinesla remízy. Ostrá plichtila doma se Sadskou, Pátek se rozešel smírně s nováčkem z Rožďalovic. V obou zápasech padaly branky v posledních minutách. Třetí okresní derby se hrálo v neděli a Jíkev doma porazila v souboji o druhou příčku Semice. Lídr z Městce Králové nezaváhal ani u nováčka z Paběnic. V zápase se kopaly tři pokutové kopy, ale padla z nich jediná branka. Domácí i hosté jednou neuspěli. Vykáň dvakrát smazala těsný náskok dalšího nováčka z Jestřabí Lhoty, z jeho hřiště si odvezla bod. Ve skupině B prohrály Čelákovice ve Všestudech, navíc přišli o vyloučeného Kocha.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Rožďalovice (3:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Ostrá – Sadská 2:2

„Já vlastně ani nevím, co k tomu říct, kromě toho, že jsem obrovsky zklamaný. S takovouhle neochotou se hýbat, vzít nějakou situaci na sebe nebo podstoupit souboj, který by náhodou mohl bolet, bychom měli problém porazit i naši gardu,“ byl rozladěný hrající trenér Ostré Lukáš Dejl. „Prvních dvacet minut nebylo úplně hrozných, tam nám jenom chyběl pohyb a trochu více sebevědomí nebo drzosti v poslední třetině hřiště. Ale i přesto jsme šli po brance Birkuše do vedení. Pak se nám nepovedly dvě věci a najednou se všichni začnou koukat na špičky kopaček a schovávat se, aby náhodou něco nepokazili, ideálně ještě kdyby to někdo všechno odehrál za ně. O vyrovnání jsme si koledovali a zaslouženě přišlo. Po přestávce to vypadalo na zlepšení, ale Wolf nedokázal proměnit svůj samostatný nájezd a od toho okamžiku jsme opět zabředli do ustrašeného výkonu. Vlastní gól z rohového kopu byl už jenom vyvrcholením úplného zmaru. Naštěstí se nám podařilo relativně rychle vyrovnat Hradeckým, ale to bylo všechno,“ ulevil si Dejl. „Domluvil jsem se s vedením Ostré, že pomůžu s trénováním poslední tři kola a dal jsem za cíl sedm bodů. Nezbývá nám tedy, než vyhrát v Městci,“ dodal kormidelník Ostré.

„Ztratili jsme vyhraný zápas. Nechali jsme si dát na konci gól po fatální chybě. Bohužel chybu udělal jeden z nejzkušenějších borců. Kluky musím ale pochválit, i když jsme to už měli dotáhnout. Terén byl dobrý asi deset minut, ale musím říct, že domácí udělali maximum pro to, aby se vůbec hrálo. Pak už to bylo oraniště. My jsme otočili nepříznivý stav a měli jsme tutovější šance než domácí. Ale po chybě jsme dosáhli jen na remízu. Navíc nám vypadli další dva hráči ze sestavy. Utkání jsme si prohráli sami,“ litoval hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 15. Birkuš, 83. M. Hradecký – 45. Machovský, 81. Čemus. Poločas: 1:1.

Pátek – Rožďalovice 3:3

„Hra se přelévala ze strany na stranu, ve hře bylo hodně nepřesností. Soupeř hrozil z brejků, ale buď je zastavil ofsajd nebo špatné řešení. V prvním poločase jsme neměli odražené míče a nebyli si schopni nahrát třikrát po sobě. I když jsme nějaké šance měli. Darovali jim dvě branky, nedařilo se nám. Celkově jsme si vypracovali hodně šancí, ale produktivita je malá. Hnali jsme se za vítězstvím, ale tentokrát doma bereme remízu. Ztráta dvou bodů nás mrzí. Poslední zápas hrajeme opět doma a chceme jej vyhrát,“ uvedl k derby člen páteckého výboru Marek Paclík.

Dva rychlé góly nasměrovaly Bohemii k výhře v derby, Lysá padla na dno

„Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř. Řekli jsme si, že jakýkoliv bod by byl pro nás dobrý. Začali jsme dobře, do utkání jsme vstoupili prvním vstřeleným gólem, Hora přehodil špatně vyběhnutého gólmana. Bohužel soupeř vzápětí vyrovnal. Do kabin se šlo za spravedlivého vyrovnaného stavu 1:1,“ řekl k první půli utkání trenér hostí Oldřich Budka. „Druhý poločas jsme nezačali dobře. Soupeř se do nás opřel a byl lepší. Povedlo se nám ale vstřelit vedoucí gól po centru Najmona a hlavičce Grospiče. Pátek svůj tlak stupňoval a vyrovnal v 82. minutě. Okamžitě v 83. minutě jsme šli opět do vedení, kdy Hora opět přehodil vyběhnutého brankáře. Už jsme si mysleli, že to zvládneme. Bohužel se z první podruhé nádherně trefil Puk a bylo srovnáno na 3:3. Pro nás je to zlatý bod a klukům děkuji za bojovnost. Teď je potřeba bod potvrdit výhrou doma s Pečkami, které jsou silným protivníkem,“ uzavřel hodnocení Budka.

Branky: 10. Ramšák, 82. a 87. O. Puk – 5. a 83. Hora, 53. Grospič. Poločas: 1:1.

Jíkev – Semice 3:2

„Všechny góly padly v prvním poločase, ale ze začátku to vypadalo spíše jako na střelnici. Opět nám utekl začátek, když po pár závarech hlavičkoval z rohu osamocený hostující hráč. Nám se podařilo brzy Pařízkem vyrovnat, ale soupeř nám zase o gól odskočil po hezké akci Kamlacha, když jeho spoluhráč doklepával na hranici ofsajdu do prázdné branky. Pak jsme šťastně Náhlovským srovnali a o pár minut později se Pařízek podruhé trefil, tentokrát z přímého kopu. Druhý poločas měla obě mužstva možnost vstřelit branku, šance na to byly a hra byla vyrovnaná. Zápas jsme ale nakonec dotáhli do vítězného konce a přetahovanou o druhé místo v tabulce taktéž,“ radoval se předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

„Ačkoli jsme prohráli, nemůžu jinak než chválit. Byl to jeden z těch našich lepších výkonů teď v podzimní části. Bohužel jsme ale opět neproměňovali naše velké příležitosti,“ litoval vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Nutno podotknout, že ale i domácí měli další šance, kdy mohli skóre navýšit. Po svižném úvodu, kdy jsme vedli už v 18. minutě 2:1, byl bohužel za deset min stav otočen na 3:2 pro domácí. Celou druhou půli jsme se tlačili za vyrovnáním, ale bohužel se nám to nepovedlo, i když jsme domácí docela trápili,“ pokračoval Čepelka. „Už ve 3. minutě jsme se ujali vedení, když centr Šimka umístil hlavou do brány Jareš. Vyrovnáno bylo v 8. minutě po rohu domácích, kdy na přední tyči zakončil Pařízek. Vedení jsme si vzali zpět v 18. minutě, kdy se trefil Kamlach po naší pěkné akci. Bohužel v pohybu skóre byly zásadní tři minuty, kdy jsme si nechali dát dva góly. Třetí gól domácích trefil výborně Pařízek z přímého kopu. Pak už přišly na každé straně šance, které nebyly využity. Na naší straně jich bylo hlavně v té druhé půli víc,“ dodal vedoucí semického týmu.

Branky: 8. a 28. Pařízek, 25. Náhlovský – 3. Jareš, 18. Kamlach. Poločas: 3:2.

Paběnice – Městec Králové 1:4

„Měli jsme těžké dát vůbec mančaft dohromady, máme nemocné hráče, někdo byl v práci a navíc byl souběh s béčkem. Bylo nás přesně jedenáct a to se také na hře projevilo. Ale hráli jsme proti prvnímu celku tabulky, který to potvrdil herně i disciplínou. Je to tým, který šlape a je právem první. Chtěli jsme hrát zezadu, abychom nepropadali a tato taktika nám vyšla. Výsledek je pro nás v tomto složení ještě slušný. V plné síle bychom sehráli asi jiné utkání, ale takto jsme odevzdali to, na co jsme měli,“ přiznal asistent paběnického trenéra Tomáš Böhm.

Murárikovi chyběla u hráčů bojovnost. Polaban prohrál doma potřetí v řadě

„Zápas, ze kterého jsme měli velký respekt, jsme zvládli. Musím říct, že jsme to zvládli s velkou grácií. Soupeř byl zkušený, ale hrozil sporadicky. Vlastně z ojedinělé standardky vstřelil branku, když Vašek Koloušek ukázal, jak moc to ještě má v noze a posadil balon svému útočníkovi na palici,“ načal hodnocení hrající trenér hostujícího týmu Jan Šmidrkal. „Svůj tým chválím, velmi chválím. Kluci takticky plnili, dobře napadali, vytvářeli si přesně ty situace, které jsme potřebovali. Super. Znovu pomohli i střídající hráči, kteří zařídili branku na 4:1 a byli cítit. Ohromně se těším na komentáře, že jsme kopali dvě penalty,“ usmíval se Šmidrkal. „V zápase se kopaly tři a všechny byly stoprocentně jasné. Tím bych chtěl pochválit sudí,“ dodal k zápasu kouč vítězného celku. „Za týden máme Ostrou a my si musíme pohlídat navléknutí posledního korálku na náš pomyslný náhrdelník výher,“ přidal Šmidrkal.

Branky: 45+1. Špičák – 36. a 55. Kubelka (1. z PK), 41. Bejbl, 81. Šoufek. Poločas: 1:2.

Jestřabí Lhota – Vykáň 2:2

„Těžký zápas, na těžkém terénu, s těžkým soupeřem v těžkém počasí. Nebylo to pro nás jednoduché, domácí jsou bojovný tým, hodně soubojový. Lhota v zápase dvakrát vedla, my jsme dokázali vždy vyrovnat. Výsledek je zasloužený pro obě strany, každý chvilku byl herně lepší a držel balon a moc šancí nebylo. Zasloužená dělba bodů. Teď nás čeká poslední zápas a pak si odpočineme,“ uvedl k zápasu kapitán Vykáně Jan Kočí.

Branky: 4. Martinek, 65. Záhora – 33. Šplíchal, 78. Dlouhý. Poločas: 1:1.

Všestudy – Čelákovice 3:2

„Byli to domácí, kteří vstoupili do utkání razantněji, získali výhodu dvou rohů a jedné nevyužité šance. V dalším průběhu se hra vyrovnala, ale byla plná nepřesností obou celků. Z našeho týmu měli dobré možnosti Sebera či Skalický, leč propadli při zakončení. Skóre zápasu otevřel ve 35. minutě úspěšnou dorážkou Koch. Radost neměla dlouhého trvání, po rozehrání následoval centr před naší branku, který si Konečný nešťastně srazil do vlastní sítě. Krátce po začátku druhé půle jsme zaspali a domácí otočili skóre na 2:1. Po hodině hry došlo ke strkanici, kdy byl vyloučen Koch a mužstvo šlo do deseti. Měli jsme několik možností, ale byli to domácí, kteří v 84. minutě zvýšili na 3:1. V závěru dal Fantík výsledku konečnou podobu 3:2. Na víc jsme nedosáhli,“ uznal Milan Šikl, sekretář Unionu Čelákovice.

Branky: 38. vlastní Konečný, 47. Němeček, 84. Růně – 35. Koch, 86. Fantík. ČK: 66. Koch (Čelákovice). Poločas: 1:1.