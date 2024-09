„Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale byl to v podstatě vyrovnaný zápas. Jenže hostům vyšly tři rychlé brejky v prvním poločase. A všechny dokonale využili. My naopak žádnou z našich příležitostí nedostali do branky. Nakonec jsme těsně před závěrečným hvizdem inkasovali počtvrté. Do druhé půle jsme vystřídali a dokázali i brzy vstřelit konečně branku. Jenže i přes další šance se nám nepodařilo přidat další gól. A tak utkání skončilo výsledkem 1:4,“ řekl vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 50. Rychtařík - 7. a 45. Hromas, 13. a 32. Pánek. Poločas: 0:4.

Velim B – Pátek 2:4

„Těžký zápas, který pro nás začal šťastně, když po chybě a faulu na našeho hráče v 10. minutě rozhodčí nařídil pokutový, který jsem proměnil. Za dalších deset minut jsem dostal skvělý balon za obranu a dal jsem na 0:2. Pak domácí rychle odpověděli po akci ze strany na 1:2 a gól do šatny po skvěle zahraném rohu a ještě lepším zakončení dal Ondra Puk. Myslím, že to byl vyrovnaný poločas, ale my jsme byli efektivnější v zakončení. Po skrumáži ve vápně snížili domácí na 2:3, ale pak přišla 70. minuta a Ondra Puk napřáhl z trestňáku a přidal čtvrtý gól. Zápas byl vyrovnaný, ale my jsme hráli, co jsme potřebovali a byli jsme na domácí tým připraveni,“ radoval se z výhry a svých dvou branek pátecký fotbalista Marek Ramšák.

Branky: 28. Kopáček, 65. Bečvařík – 9. a 24. Ramšák (1. z PK), 45. a 70. O. Puk. Poločas: 1:3.

Rožďalovice – Ostrá 3:5

„Konečně jsme hráli doma po třech kolech. Doufali jsme, že to pro nás bude konečně vzpruha. Bohužel z našeho útoku jsme hned inkasovali do otevřené obrany a za čtyři minuty nám dal Knobloch druhý gól a tak to bylo 0:2 ve 12 minutě. Nám se podařilo korigovat na konci první půle, kdy se trefil Dominik Hora. Druhý poločas jsme začali dobře a soupeře jsme na chvíli zatlačili. Bohužel děláme hrubé individuální chyby, které soupeř trestal a dostal se do vedení 1:3. Kluci zbraně nesložili a zaslouženě jsme vyrovnali na 3:3 po gólech Dominika Hory a D. Zbořila.

Když už jsme si mysleli, že bychom mohli vyhrát, tak vyrobíme další hrubice. Nakonec jsme prohráli 3:5. Soupeř byl velice efektivní a trestal. Kluky bych pochválil za to, jak makali, když takhle budeme pokračovat, tak to určitě zlomíme a vyhrajeme,“ věří kouč Rožďalovic Oldřich Budka. „Bohužel musím rezignovat na svou pozici. Tým potřebuje nový impuls. Tímto bych chtěl poděkovat za možnost působit v Rožďalovicích a klukům přeji to nejlepší a doufám, že se zvednou v tabulce,“ oznámil Budka svůj konec na lavičce Trnavanu.

„V prvním poločase jsme si vypracovali velké množství gólových šancí, ze kterých jsme dali jenom dva góly. Navíc jsme si nechali dát gól do šatny a proto byl v poločase stav namísto 5:1 pouze 2:1. Ve druhém poločase jsme se dostali po vlastní brance domácích opět do dvougólového vedení, o které jsme během chvíle přišli. Naštěstí se nám v závěru zápasu podařilo dvakrát skórovat a překlopit skóre na naší stranu,“ těšilo vedoucího mužstva Ostré Josefa Červinku.

Branky: 45. a 74. Hora, 69. Zbořil – 8. a 12. Knobloch, 63. Beneš, 85. Koblasa, 90+2. Wolf. Poločas: 1:2.

Český Brod B – Lysá 9:1

„Prohra 9:1. Bohužel nás skolila viróza a zápas jsme odehráli se čtyřmi zdravými hráči. Nebyli jsme důstojným soupeřem, ale vzhledem k okolnostem se to dá pochopit,“ hlesl krátce trenér Lysé nad Labem Jan Roule.

Branky: 5., 46. a 84. Blecha, 18., 51. a 67. Škorpil, 32. Černý, 70. Šimák, 79. Šmejkal – 48. Halík. Poločas: 3:0.

Pečky – Křinec 2:0 nedohráno

Zápas byl ve 40. minutě ukončen kvůli těžkému zranění domácího hráče, který utrpěl otevřenou zlomeninu nohy (psali jsme v jiném článku).

Jíkev – Malešov 3:0

„Z naší strany to byl zatím nejhorší výkon. Bohužel, při vší úctě k soupeři, to bylo opravdu jen o nás. První poločas byl o ničem. Z obou stran, úplně jsme se přizpůsobili hře soupeře. Naštěstí jsme si nástup do druhé půle ohlídali, začali jsme více kombinovat a tlačili jsme, byli jsme hodně na míči a hrálo se na jednu branku. Pak Maroš Klimpl téměř z nulového úhlu dopravil míč do brány soupeře a to bylo asi rozhodující. V závěru jsme přidali další dva góly, mohli přidat ještě další. Takže jsme napravili nepovedenou první půlku. Tři body se ale počítají, další zápas máme derby v Křinci, tam se musíme připravit lépe,“ konstatoval po utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

„Kluci dobře bránili, jenže jsme nemohli střídat. Byli jsme rádi, že nám přijeli aspoň dva chlapci z béčka. Celý zápas jsme byli pod tlakem. Domácí mužstvo rozhodlo v 65. minutě. Pak už jsme hráli na tři útočníky a dostali dva góly na konci utkání,“ krátce zhodnotil zápas malešovský trenér Tomáš Frejlach.

Branky: 64. a 84. Klimpl, 88. Pařízek. Poločas: 0:0.