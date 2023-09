Sadská – Městec Králové 0:4

„Přijel k nám momentálně první celek tabulky, věděli jsme, že to nebude lehký zápas. Bohužel se k dalším zraněným přidali další dva, tak jsme to museli doplnit dorostenci a kluky z béčka. Bohužel rozhodl první poločas, kdy Městec dal první branku a my jsme si ještě k tomu přidali dva vlastní góly během pár minut a to rozhodlo celý zápas,“ řekl po okresním derby sadský ofenzivní fotbalista Tomáš Plot. „Hra od nás nebyla špatná, ale chybí nám vstřelit gól, to by nám hodně pomohlo. Jinak to byl vyrovnaný zápas, ale Městec měl více šancí. Doufáme, že na příští zápas se do sestavy vrátí kluci a konečně urveme nějaké body,“ přeje si Plot.

„Nehodnotí se mi to úplně dobře, ale zase bych byl blázen, kdybych chtěl v každém zápase dokonalost. V tomto zápase jsme nemohli získat, ale jen ztratit. Sadská má své problémy a mě jich je líto, každopádně podali statečný výkon, který nám prvních dvacet minut a celý druhý poločas dělal problémy,“ přiznal hrající trenér Městce Králové Jan Šmidrkal, jehož tým je po pěti zápasech stále stoprocentní. „Každopádně jsme vyhráli 4:0 a to je výsledek, který značí, že jsme momentálně jinde. Musíme si do příštího týdne uvědomit chyby a další korálek výher navléknout na náš pomyslný náhrdelník,“ pokračoval Šmidrkal. „Kluky chválím za disciplínu a poctivý výkon. Sadské držím palce, ať se z toho nezblázní,“ vzkázal soupeři kouč Městce.

Branky: 23. Nýč, 25. vlastní Pavel, 33. vlastní Nedbal, 76. Vobořil. Poločas: 0:3.