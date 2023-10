Městec Králové – Vykáň 4:1

„Vrátili jsme se na vítěznou vlnu a to je obrovsky podstatné. Vykáň přijela se silou v podobě bratří Kočích, ale ani oni nám až tak moc nezatopili. I když jejich fotbalovost je na vysoké úrovni. Naši hře chyběla větší rychlost, bylo to takové utahané, ale 4:1 je 4:1. Potřebujeme do naší hry dostat větší dravost, to nám teď tři kola chybí. Ani nevím, co bych řekl na závěr. Asi obrovská pýcha. Dostali jsme znovu do zápasu na delší dobu tři patnácti až šestnáctileté odchovance. To mě těší. A moc,“ radoval se z výhry i nasazení mladíků hrající trenér vítězného mužstva Jan Šmidrkal.

Polaban neuspěl. Domácí hráli obětavě a štěstí se k nim přiklonilo, řekl Murárik

„Byl to specifický zápas, neboť za Městec hraje polovina hráčů, kteří hráli v minulé sezoně za Vykáň. Jsou to kluci, kteří od nás odešli. O to bylo utkání emotivnější,“ uvedl kapitán hostujícího týmu Jan Kočí. „V zápase byla znát kvalita Městce, domácí nám dali rychle dvě branky za sebou, ale my jsme to zdramatizovali, když jsme do půle snížili. Zajímavý zápas jsme domácím nedali lacino. Oni jsou ale mnohem dál než my a soupeři gratulujeme,“ přidal kapitán hostí.

Branky: 19. Sochor, 22. Hanzlík, 49. Velenský, 87. Kopecký – 44. Dlouhý (z PK). Poločas: 2:1.