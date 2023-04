Další kolo krajské I.B třídy bylo ovlivněno špatnými terény, někde neregulérními a na některých stadionech se vůbec nehrálo. Městec Králové, Ostrá a Vykáň mají své duely odložené. To fotbalisté Sadské si vyšlápli na lídra, v domácím prostředí mu nasázeli čtyři góly a brali tři body. V okresním derby se z výhry radoval Pátek, který zdolal zachraňující se Milovice. Ty jsou tak jediným okresním celkem, který nebodoval. Jíkev totiž zvítězila na půdě Plaňan, Semice si přivezly všechny body ze Zelenče.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Milovice (2:1) | Foto: Markéta Stiborová

Sadská – Velim 4:1

„Z naší strany to byl dobrý zápas. Řekli jsme si před zápasem nějakou taktiku, kterou jsme dodržovali po celý zápas. Jim to dělalo problémy, my jsme z toho těžili šance i góly. Kluci se drželi toho, co jsme si řekli, díky taktice se nám utkání povedlo a tím jsme soupeře přehrávali. I když musím říct, že Velim má kvalitní, mladé mužstvo, hodně běhají, což pro nás starší už moc není. Těžký terén snižoval výkon obou týmů, ale pro oba to bylo stejné,“ řekl k zápasu hrající trenér Sadské Milan Svoboda.

Branky: 16. a 48. Vlasák, 55. Čemus (z PK), 69. Plot – 41. Bečvařík (z PK). Poločas: 1:1.

Pátek – Milovice 2:1

„Vyrovnaný první poločas. První vážnější akci měli hosté, Müller ale na nabídku spoluhráče nedosáhl. Ve 30. minutě vybídl Zubák Ramšáka. Ten ale těsně minul milovickou bránu. Druhou půli už jsme měli mírnou převahu, kterou jsme zužitkovali dvěma góly. V 70. minutě dal Papoušek první gól a druhou branku dal dorostenec Kadlec. Škoda jen, že jsme v nastaveném čase dostali branku. Důležité vítězství a tři body,“ řekl kapitán Pátku Jiří Kohoutek.

„Pro nás to byl bohužel takový nešťastný zápas. První poločas to bylo celkem vyrovnané, bojovné a asi i pohledné utkání s několika šancemi na obou stranách. Soupeř hrozil nakopávanými míči za naší obranu, my se naopak snažili hrát na rychlé protiútoky. Druhý poločas byl soupeř opticky o něco lepší, ale bez vyloženějších šancí. Bohužel jsme na konci dostali dvě hodně smolné branky a naše snížení v poslední minutě už bylo jen kosmetické. Hráče ale musím pochválit za bojovnost a nasazení, bohužel nám chybělo trochu štěstí ve finální fázi,“ uvedl po derby trenér milovického mužstva Sergej Vlačiha, který šel na hřiště na posledních pět minut.

Branky: 75. Papoušek, 90. Kadlec – 90+3. Solar. Poločas: 0:0.

Zeleneč – Semice 0:3

„Měli jsme výborný vstup do zápasu. Ve čtvrté minutě jsme se ujali vedení a v jedenácté jsme přidali další gól. Do poločasu se už nic zásadního nestalo. Domácí se logicky snažili dostat do hry nějakým kontaktním gólem, ale naše obrana spolu s výborně chytajícím Adamem Pavlišem je do ničeho nepustila. Ve druhém poločase jsme měli tři obrovské šance k navýšení náskoku, ale to se podařilo až Kamlachovi deset minut před koncem. Poté už snaha domácích upadla úplně. Je to cenná výhra s nelehkým soupeřem,“ uvedl Miroslav Čepelka, vedoucí semického mužstva.

Branky: 4. Šimek, 11. Vavroušek, 82. Kamlach. Poločas: 0:2.

Plaňany – Jíkev 1:3

„Jsme rádi za výsledek, ale předvedena hra, to pořád nebylo ono. Začátek zápasu byl klidný na obou stranách, nám se pak po dvou neproměněných brejcích po pravé straně podařilo naopak z levé Pařízkem skórovat. Bohužel hned z následujícího protiútoku jsme zbytečně po chybě inkasovali a začínalo se od znovu. Pařízek nás pak ale svým druhým chytrým gólem trochu uklidnil a tak to vydrželo do poločasu. Ve druhé půli jsme měli také pár gólovek, neproměnili jsme a soupeř byl stále na dostřel a zlobil. Když jsme po samostatném nájezdu Fichtnera zvýšili na rozdíl dvou gólu, výsledek jsme už nepustili a odvezli si tři důležité body. Za týden doma s Ostrou bychom ale měli tento výsledek potvrdit dalšími body,“ vyprávěl předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

Branky: 15. Rýva – 14. a 30. Pařízek, 48. Fichtner. Poločas: 1:2.

NEHRÁNO

Bílé Podolí – Vykáň odloženo na 3. 5.

Vrdy – Městec Králové odloženo na 3. 5.

Ostrá – Pečky odloženo na 26. 4.