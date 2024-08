Rezerva Čáslavi si připsala první body, když dokázala zvítězil v Luštěnicích, kde dvakrát prohrávala a nakonec dala rozhodující gól tři minuty před koncem. Hlízov se musel po dvou výhrách před soupeřem sklonit, všechny body nechal na půdě Polabanu Nymburk. I proto, že hráli hosté velkou část bez vyloučeného Dudly. Ten se ze hřiště pakoval po půl hodině hry. Naopak pro mladý nymburský tým jsou to první body. A budou hodně cenné. Polaban rozhodl během dvou minut. Sokoleč opět ukázala svoji sílu a v Úvalech vyhrála tenisovým výsledkem. V Kutné Hoře se hrálo okresní derby, v němž zvítězila Sparta nad nováčkem z Uhlířských Janovic. Domácím pomohl vlastní gól gólmana Břečky, výhru jistil v nastavení Hradílek. Druhé okresní derby se hrálo v Městci Králové, kam zavítal Slovan Poděbrady. Ten hrál od 29. minuty bez vyloučeného Daňka, přesto nakonec po gólu Koutského slavil další tři body. Slovan je zatím stoprocentní, pokaždé vyhrál o jediný gól. Městeckému trenérovi Šmidrkalovi se ale nezamlouval výkon sudích. „Valím oči nad některými výroky sudích. Že to někomu stojí za to a že to někoho baví,“ obul se do rozhodčích okresního derby královéměstecký kouč. Bohemia Poděbrady zatím neprohrála, když si po domácí výhře a plichtě venku připsala další remízu, tentokrát na hřišti rezervy Kosmonos. Vrdy doma urvaly cenné body proti lepšímu Dolnímu Bousovu, který šel do vedení, ale to neudržel a domácí dali dva góly.

Luštěnice – Čáslav B 2:3

„Utkání bylo vyrovnané a dvakrát jsme dotahovali jednogólovou ztrátu, nakonec se nám podařilo před koncem dát vítězný gól. První půlku nám pomohl Peter Mráz na stoperu, který ukončil kariéru v A týmu, nakonec jsem ho přesvědčil, aby nám občas pomohl v obraně. Tak snad si to nerozmyslí, přece jen je to velmi zkušený hráč s bohatou kariérou. Doufám, že se mu bude v našem týmu, v naší společnosti juniorky líbit a pomůže mladým hráčům fotbalově vyrůst, což byl také důvod, proč jsem ho oslovil. Jsem rád za důležitou výhru, hráči opravdu makali,“ těšilo kouče čáslavského béčka Vratislava Junka.

Branky: 39. a 68. Hrynčuk – 53. a 72. Bašek, 87. Hybler. Poločas: 1:0.

Čáslav B: Bína – Dastych (58. Havránek), Mráz (43. Kubín), Havrda, Lebduška, Gonda (90. Tůma), Spáčil, Fišr, Bašek, Ronovský, Hybler (90. Sechovec).

Polaban Nymburk – Hlízov 2:0

„Po dvou smolných zápasech se nám podařilo konečně zvítězit. Porazili jsme soupeře s výraznou individualitou vepředu,“ pochvaloval si trenér Polabanu Nymburk Vít Caudr. „Na utkání jsme se dobře připravili, soupeř měl pouze jednu velkou šanci, kterou jsme díky našemu brankáři přečkali. O průběhu utkání rozhodla červená karta za likvidační faul hostujícího hráče. Je velké štěstí, že se našemu hráči nestalo něco vážnějšího. O vítězství jsme rozhodli v momentě, kdy jsme konečně vystřelili na branku. Hostující brankář střelu pouze vyrazil před sebe a my se mohli radovat z branky a následně i ze tří bodů. Herně to nebylo určitě ideální, ale potřebovali jsme tři body a ty nakonec máme. Celkově bych utkání zhodnotil tak, že nám soupeř svoji nedisciplinovaností a chybou nabídl velkou šanci utkání výsledkově zvládnout. Velká pochvala našemu mužstvu a gratulace k vítězství,“ culil se kouč nymburského celku.

„Jsem zklamaný. Opět se nám rozpadla stoperská dvojice a v obraně jsme museli improvizovat. Nechtěli jsme s Polabanem hrát nahoru – dolů, ale v prvních třiceti minutách jsme se zbláznili. Půlka týmu presovala, druhá hrála v bloku, bylo to úplně bez rozmyslu. Někteří hráči si dělají, co chtějí. Pětadvacet minut jsme byli horší, k tomu jsme dostali červenou kartu. V deseti jsme ale hráli líp, měli jsme stoprocentní šanci, ale trefili jsme zblízka gólmana. Do druhé půle jsme posílili střed hřiště Jilemnickým a chtěli jsme trestat z brejků. Dostali jsme ale dva góly a já jsem prostě zklamaný. Nedařilo se nám, nebyli jsme disciplinovaní,“ řekl k utkání trenér Hlízova David Linhart.

Branky: 75. J. Šimon, 77. Hobík. ČK: 31. Dudla (Hlízov). Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk: Plaček – M. Šimon, Holakovský, Macek (64. Hobík), Hájek, Vacík, Krušinský (90. M. Luňáček), Hoffmann, J. Šimon (89. Filip), Wiehl (85. Sladkovský), Hrdlička.

Hlízov: Barták – Jaroš (77. Kruliš), Šesták, Vančura, Dudla, Tichý (46. Jilemnický), Kubín (55. Hačka), Moc (77. Hromek), P. Růžička (82. Martínek), Víšek, Král.

Úvaly – Sokoleč 2:6

„Kluci měli daleko větší chuť hrát a bylo to od začátku znát. Když jsme se dostali do vedení 0:2, začali jsme hrát trochu profesorsky, z čehož plynulo snížení domácích na 1:2, protože došlo k podcenění situace a tu branku jsme vůbec nemuseli dostat. Od té doby jsme byli lehce v útlumu a domácí to povzbudilo, ale naštěstí jsme do poločasu dokázali zvýšit na 1:3. Dalším důležitým momentem byl zákrok našeho gólmana za stavu 2:4 proti stoprocentní šanci domácích, protože kdyby snížili na 3:4, asi by to bylo ještě složité. Když jsme zvýšili na 2:5, bylo už rozhodnuto. Navíc jsme dokázali ještě přidat další branku na 2:6,“ okomentoval utkání trenér vítězů Ondřej Murárik.

Branky: 35. Lokša, 65. Křelina – 14. Křivský, 21. a 76. Chursinov, 45. a 59. Provazník, 86. Drobný. Poločas: 1:3.

Sokoleč: Shokodko – Duchoň, Tafel, Křivský, Skokan, Drobný, Javorek (81. R. Hruška), Chursinov, Provazník (68. Fink), Herčík (55. Trumpus), Svoboda.

Kutná Hora – Uhlířské Janovice 2:0

„Ubojované vítězství. Výkon se mi moc nezamlouval, ale tři body se počítají,“ ulevil si Pavel Šimáček, trenér Kutné Hory. „Janovice hrály hlavně v prvním poločase hodně dobře, vysoko nás napadaly. My jsme chtěli hrát to samé, ale moc nám to nešlo. Měli jsme v derby prokázat větší kvalitu, ale to se nestalo. Do dvacáté minuty jsme měli tři loženky, ty jsme neproměnili. Dostávali jsme se k soupeři, ale bylo to krkolomné. Soupeř měl jednu dobrou střelu a jeden závar, to byla jejich největší šance. Byl jsem zvědavý, jestli hosté vydrží celý zápas. Nám uškodilo nucené střídání Piskače, pak jsme přece jen dali po standardce gól. Potom jsme dost panikařili a přišlo mi, že jsme fyzicky odešli my. Nakonec jsme výhru pojistili v nastavení,“ popsal utkání Šimáček.

„Zápas se mi hodnotí špatně. V první půli jsme si vytvořili několik slibných šancí, bohužel v zakončení jsme nebyli až tak dobří. Druhý poločas ovlivnil gól, který podle mě neměl jasně platit. Standardní situace z půlky, nakopnutý míč do vápna, gólman Břečka si šel pro míč, vyboxoval ho a Kacafírek ho totálně naremploval. Míč skončil v bráně a gól byl uznán. Rozhodčí mi pak řekl, že gólman si tam naběhl sám. Kacafírek se držel pak celou dobu jen za rameno,“ uvedl k důležitému okamžiku trenér hostujícího mužstva Martin Dotlačil. „Určitě tu nebudu mluvit o rozhodčích a vymlouvat se, zápas jsme si prohráli sami. Druhý poločas byl zbytečně uspěchaný. Místo aby létaly centry ze stran, zbytečně jsme vše cpali středem. Taková prohra mrzí, určitě jsme nebyli horším týmem. My se musíme sebrat a soustředit na další zápas,“ burcuje svěřence kouč Uhlířů.

Branky: 53. vlastní Břečka, 90+3. Hradílek. Poločas: 0:0.

Kutná Hora: Malý – Teslík, Franc, F. Čáp, Kacafírek (88. Schovanec), Piskač (46. Pleva), Strnad, Dostál (73. M. Čáp), Hradílek, Kulhánek (57. Šámal), Uher.

Uhlířské Janovice: Břečka – Kulhánek, Zadražil, Novotný, Vinický (46. Bílek), Šusta, Randliszek (46. Beneš), N. Marek, J. Kopp, Vyhnánek, Veselý (77. Jelínek).

Kosmonosy B – Bohemia Poděbrady 1:1

„Podprůměrné utkání ve všech ohledech, náš podprůměrný výkon, podprůměrný výkon rozhodčích. Bylo to utkání dvou mladých mužstev, která občas působila oboustranně trochu naivně,“ podotkl k utkání trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek. „Fotbalově nám to moc nešlo, přesto jsme se dostali brzy do vedení. Poté ještě trefil Zumas tyč. Po změně stran domácí brzy vyrovnali a poté taky trefili tyč. Pak nedal Křivský gól do prázdné brány a v 90. minutě jsme branku hlavou ze standardky vstřelili, bohužel byla z ofsajdu. Z následného protiútoku mohli rozhodnout i domácí, ale podržel nás brankář Pavliš,“ zhodnotil zápas Kubánek. „Musíme si vážit každého bodu, jsme po třech kolech stále neporažení, ale tentokrát jsme rozhodně dobře nehráli a remíza je asi zasloužená,“ dodal kouč Bohemie.

Branky: 50. Hutsalyuk - 18. Soukup. Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady: Pavliš – Svoboda, Vokatý, Schulz (46. Křivský), Zumas, Nykodým (69. Šifta), Hněvsa (80. Uher), Králík (69. Barták), Novák, Havránek, Soukup.

Městec Králové – Slovan Poděbrady 0:1

„Jo, jo, gratuluji Slovanu ke třem bodům, které vydřel jak Sparta u Thermopyl. My nedáme gól z ničeho a začíná se ukazovat to, co v kabině a v ochozech nesnáším. V takových těžkých chvílích jsou všichni trenéři a to nám škodí. Zápas mohl skončit 3:0 nebo 0:5. Vyložené šance byly na obou stranách, soupeř jednu proměnil,“ uvedl k utkání trenér Městce Králové Jan Šmidrkal. „Posledním dechem valím oči nad některými výroky sudích. Že to někomu stojí za to a že to někoho baví,“ obul se do rozhodčích okresního derby.

„Po katastrofálních patnácti minutách, kdy jsme nevstoupili do utkání dobře a přežili tutovku soupeře, se hra vyrovnala. Nutno zmínit, že i v prvních patnácti minutách měli šanci Koutský a Rozumný. Bohužel bez efektu. Poté hasil za cenu žluté karty situaci Daněk a za chvíli po druhé žluté kartě musel ven. Chvíli nato se nám ještě zranil Kořínek a musel střídat. Trochu jsem měl obavy, ale paradoxně nám to pomohlo. Kdyby naši hráči zachovali více klidu, tak i v deseti lidech gól mohl padnout. Jasnou šanci měl do poločasu Štěpánek, ale nebylo nám přáno,“ popsal první půli manažer Slovanu Poděbrady Jan Sekera. „Do druhé půle si řekneme, že musíme dodržovat bezpodmínečně systém a vyrážet do brejků. Jeden takový se nám povedl, když proměnil Koutský. Chvíli nato šel znovu Koutský, ale nenašel nabíhajícího Zemana, který by dával do prázdné. Ke konci zápasu se blýskl náš mladíček mezi tyčemi Fejfar a fantasticky zachránil tři body pro nás a zároveň udržel nulu,“ těšilo Sekeru. „Bylo to na krev a poděkování patří celému týmu za morál, který nás dovedl k vítězství. V sobotu nás čekají Kosmonosy B, tak se musíme připravit a zregenerovat,“ dodal manažer poděbradského celku.

Branka: 68. Koutský. ČK: 29. Daněk (Slovan Poděbrady). Poločas: 0:0.

Městec Králové: Ihnatyshyn – Tyl, Vondrka (79. Havránek), Střelec, Borecký, Velenský, Vobořil, M. Bejbl, O. Bejbl, Šoufek (68. Sochor), Sabó (58. Mbah).

Slovan Poděbrady: Fejfar – Rozumný (62. Zeman), Koutský (87. Jech, 90. Tomek), Havrda (79. Ryšánek), Daněk, Kotek, Štěpánek, Kořínek (35. Klíma), Šlehofer, Saulich, Říha.

Vrdy – Dolnobousovský SK 2:1

„Vydřené tři body,“ oddechl si trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust. „Soupeř byl herně lepší, organizovaný a byl na tom dobře fotbalově. My jsme měli v prvních minutách dvě šance, ale ty jsme neproměnili. Pak převzali hru hosté a nějakou dobu nás točili. Potrestali nás gólem. Museli jsme změnit rozestavení a od té doby se to trochu vyrovnalo. Gól nám hosté nabídli chybou v rozehrávce. Náš výkon byl upracovaný, ale odvedli jsme maximum, čeho jsme schopni. Nakonec jsme rozhodli ve svůj prospěch. Hráčům patří poděkování,“ řekl Masopust.

Branky: 33. T. Petr, 69. Šveřepa – 24. Boček. Poločas: 1:1.

Vrdy: Kopecký – Šveřepa, Volenec, Mužátko (46. Šusta), Semrád, T. Petr (76. Nesládek), Kapounek (90. Březina), Šranko, Nový (85. Růžička), Mikyska (72. Tomíšek), L. Petr.