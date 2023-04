Na zápas ve Voticích budou chtít asi hodně rychle zapomenout. Fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem v dalším kole krajské I.A třídy vedli v prvním poločase dvakrát o dvě branky, o body je ale podle slov trenéra Brabce připravila vymyšlená penalta před pauzou a pak jeho fatální hrubice.

Votice v přestřelce porazily Lysou nad Labem 4:3 | Foto: Ondřej Jícha

Votice – Lysá 4:3

„Těžce se mi to hodnotí. Votice jsou pro nás v této sezoně noční můra,“ byl po zápase rozmrzelý hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Podruhé jsme prohráli 4:3, ale po jiném průběhu než na podzim,“ přidal kouč. „Vedli jsme 2:0 a 3:1 v první půli a měli jsme je dorazit, bohužel přišla vymyšlená penalta před pauzou, která vrátila domácí do zápasu,“ zlobil se Brabec. „Druhá půle byla dlouho o ničem, my nevyužili dvě slibné standardky a soupeř naopak po rohu vyrovnal. A chvíli poté jsem jako poslední fatálně chyboval a soupeř to potrestal. Je to velké zklamání, vzhledem k průběhu i postavení týmu v tabulce,“ podotkl Matěj Brabec.

Branky: 36. Matoušek, 43. Kramný (z PK), 68. Radačovský, 71. Štork – 8. Veselý, 30. T. Kříž, 40. Ryšánek. Poločas: 2:3.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž (80. Krušinský), Müller, Brabec, Schneiberg, Šlingr, Veselý, Urban, Vránek (26. Hanke), Ryšánek, T. Kříž.