Nymburský Polaban se dobrovolně vzdal účasti v divizi. Za vděk vzal krajský přebor. „Pro mladé hráče byla divize hodně. Hlavně proto jsme šli o patro níž,“ uvedl Lukáš Vlk, jeden z trenérů Polabanu.

V kádru Nymburka došlo k dost výrazným změnám. Odešli bratři Dudlové - Martin do Horek, Tomáš do Červených Janovic. Tomáš Svoboda zamířil do Sokolče, všichni využili volný přestup. A lídr Martin Škarecký s fotbalem praštil. To je asi největší ztráta pro mužstvo. Do týmu se vrátil Čuřík z Českého Brodu, přišel Bubla ze Všechlap a zapojili se čtyři dorostenci.

V přípravě sehrál nymburský celek šest zápasů. Tři vyhrál, tři prohrál. „Jinak ale máme vcelku odtrénováno. Docela jsme ani neměli problém s tréninkovou docházkou. I když samozřejmě nějaké dovolené tam byly. S přípravou jsem až na jedno nepovedené utkání spokojený,“ uvedl Vlk.

Jádro a kostra týmu zůstala pohromadě. Herčík, Plaček, Novotný, Nepovím. To už jsou stálice. „A právě o tyto hráče a další zkušenější se chceme opírat. Tito hráči už mají něco za sebou,“ řekl na jejich adresu kouč.

Polaban změnil rozestavení a začalo se mu dařit střelecky. „Chceme využít potenciál hráčů, kteří se dokáží prosadit a umí zakončit. Velice dobře se jeví Bubla, dal v přípravě několik gólů. A také mladíci Jarschel nebo Bartoš, ti by mohli mít lepší budoucnost,“ věří Vlk.

A jaké jsou cíle mužstva? „Zapracovat všechny odchovance a mladé kluky. Rozložit to se staršími hráči. A hrát lepší střed tabulky, abychom se mohli třeba po dvou letech zase zabývat myšlenkou postoupit výš,“ plánuje si Lukáš Vlk.

Druhým do party v soutěži je rival z Poděbrad. Ten řešil v přípravném období hned několik problémů. Bohemia prohrála všechny tři přípravné zápasy. A nadále je bez hlavního trenéra. Toho vedení shánělo marně tři měsíce. „Jednali jsme hned s několika trenéry, ale nic nedopadlo. Několikrát jsme byli blízko dohody, ale vždy to na něčem ztroskotalo. Často na tom, že oslovení dostali nabídku z vyšší soutěže. Takže to není tak, že by k nám nikdo nechtěl,“ usmívá se místopředseda poděbradského klubu Josef Kubánek. „Téma hlavního trenéra snad brzy vyřešíme, něco se rýsuje.“

I kádr týmu z lázeňského města doznal změn. Lukáš Hruška zamířil do Sokolče, Matěj Bodlák odešel do Benátek nad Jizerou. A Kamil Mareš bude svým kamarádům fandit po tragické události z fotbalového nebe. Do kádru byli zařazeni dva mladíci, kteří vyšli z dorostu – Volráb a Zumas. „Oba se v přípravných zápasech jevili velice dobře. A bude jen na nich, jak se s tím popasují v sezoně,“ uvedl Kubánek.

S vedením týmu pomáhal v přípravě vedoucí týmu Roman Myška, hlavní díl při tréninkových jednotkách patřil Tomáši Kubánkovi, který je zároveň asistentem trenéra u juniorky Dukly Praha. „A v začátku sezony to tak zůstane. Sestavu bude dávat dohromady se staršími hráči. Snad bude vše bez větších problémů,“ věří poděbradský místopředseda.

I on se snažil odhadnou sílu mužstva. „Rádi bychom se pohybovali co nejvýše. Stejně jako každý. Věříme, že to bude stačit alespoň na horní polovinu tabulky. Víme ale, že to bude těžké,“ dodal Kubánek.

Trio okresních zástupců uzavírá Slovan Lysá. Ten jde do nové sezony téměř beze změn. „Žádné zásadní proměny u nás nenastaly. Dá se říct, že kádr zůstal pohromadě,“ uvedl hrající trenér Lysé Matěj Brabec. „Někteří starší hráči už hrát nechtějí. Lanařili jsme třeba Kubína, ale ten zůstává ve Stratově. V jednání jsou ještě někteří borci, jenže jsou zase někteří zranění. Je možné, že něco dotáhneme na poslední chvíli,“ tají před sezonou Brabec. „Získali jsme jen Tomáše Krušinského z Kovanic,“ přidal kouč lyského Slovanu.

Lysá sehrála čtyři přípravné mače, trénovala dvakrát týdně. „Ale nescházeli jsme se v plném počtu hráčů. Myslím, že to tak mělo hodně týmů. Navíc je nás málo a bohužel máme i dost zraněných,“ truchlí těsně před mistrovskými zápasy Brabec.

Ani Slovan nemá velké ambice. Spíš naopak. „Vyhnout se boji o záchranu,“ hlesl kouč Lysé, který se chce opírat o týmový a bojovný výkon. „K tomu se chceme spolehnout na rychlé protiútoky a standardní situace,“ přidal Matěj Brabec.