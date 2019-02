Praha – Poděbradští fotbalisté (krajský přebor) odjeli sehrát přípravné utkání s Třeboradicemi do Prahy na umělou trávu Střížkova. Po prvním poločase prohrávala Bohemia nula jedna, ve druhé půli padly ještě dva góly, na každé straně jeden. Nakonec tak Poděbrady těsně prohrály.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

Třeboradice – Bohemia 2:1

„Byl to zápas nevalné úrovně, zejména v prvním poločase. Zbytečně nervózní utkání, domácí hrající pražský přebor hráli na hranici tvrdosti a my se s tím nedovedli vyrovnat. Frustrace hráčů pak směřovala jinam, než měla, to znamená ke svému výkonu,“ řekl trenér Poděbrad Ladislav Bobek.