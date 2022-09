„Už od začátku měl zápas zajímavý náboj. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a byli jsme lepší, z toho pramenil i první gól. Tomáš Bím pláchnul hostující obraně a uklidnil míč do sítě. Do konce první půle jsme měli ještě jednu šanci, ale bohužel neproměnili,“ uvedl k prvnímu dějství jeden z domácích trenérů Zdeněk Šmejkal. „Druhá půle byla ve stejném tempu, hodně soubojů a boj o střed pole, kdy jsme byli nebezpečnější a opakovala se situace z první půle. Průnikový balon mezi obránce, Tomáš Bím sám a byl zastaven až ve vápně. Urban penaltu proměnil. Potom přišla naše jediná chyba v zápase, kdy jsme si nechali propadnout míč ve vápně a Blažek snížil. Myslím, že to byla jediná střela soupeře. Potom jsme na pět až deset minut vypadli ze hry, ale nakonec přišla pojistka ze standardní situace, když Bím, ani nevím jak, zavěsil na konečných 3:1,“ radoval se ze zisku všech bodů Šmejkal. „Hodně vyhroceny zápas, který jsme zvládli nasazením a za to chceme tým pochválit. Hosté de facto zlobili pouze Honzou Blažkem, který šel na hřiště až v 60. minutě, což bylo pro nás lépe. Jinak si myslím, že je to zaslouženě výhra pro nás,“ dodal kouč Poříčan.

Branky: 6. a 75. Bím, 67. Urban (z PK) – 68. Blažek. Poločas: 1:0.

Poříčany: Vymazal – Dobřanský, Hanzl, Řehák, Kohout, Bím, Urban (87. Hetcl), Pařízek, Janda (90. Bázlík), Makovský, Němec (82. Gajdasz).