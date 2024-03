/FOTOGALERIE/ Blízko první jarní výhře ve fotbalové I.A třídě byl v Horkách nad Jizerou hostující Polaban Nymburk, který 74 minut vedl, ale nakonec si svěřenci nedávné hráčské opory Horek Ondřeje Murárika vezli pouze bod.

I. A třída, 19. kolo: FC Horky - Polaban Nymburk (2:2), 23. března 2024 | Foto: Karel Jedlička

Faul domácího brankáře Vilda při výběhu do skrumáže potrestal v 9. minutě z pokutového kopu nechytatelnou střelou Daněk a když se o tři minuty později odrazil ze souboje od Sladkovského a Hrdlička z druhé vlny napnul síť podruhé, vypadalo to s Horkami hodně bledě.

Zvýšit mohl dvakrát Andriichuk, rychlý brejk ve 27. minutě ale zakončil těsně vedle a při dalším sólu mu padl Vild včas pod nohy. „První poločas měl skončit ne 0:2, ale nula čtyři,“ povzdechl si po zápase kouč Polabanu Ondřej Murárik.

„Bod je pro nás ztráta, bohužel jsme zase jako před týdnem v Kosmonosech prolajdačili první půli,“ litoval domácí trenér Tibor Mičinec. „Klukům jsem ale o přestávce zdůrazňoval, že je ještě dost času na obrat.“

Domácí se do přestávky nedostali k ohrožení brány, z šaten se ale vrátili polití živou vodou. Hned po minutě hry Holakovského centr umístil hlavičkou zblízka těsně nad břevno Tochukwu Mbah.

V 56. minutě si Milner všiml vysunutého postavení brankáře Holešovského a ze střední vzdálenosti ho chytře přeloboval – 1:2. Horky měly k dispozici množství standardek, ale náznaky šancí z nich vyplynuly jen zřídka. Až na přelomu poslední desetiminutovky ukázali své umění oba brankáři, aby nakonec v 83. minutě série rohů došla naplnění a Lazarevův přízemní centr usměrnil z 10 metrů k tyči domácí kapitán Machů.

„Nakonec by se remíza po dvoubrankové ztrátě mohla zdát dobrá, přesto nejsem spokojený, protože jsme byli lepší a máme vyšší ambice. Nymburk hrál zezadu, odkopával míče,“ prohlásil Tibor Mičinec, který nasadil do obrany čerstvou posilu z Dobrovice Lukáše Janovského.

„Horky zjednodušily hru, zatlačily nás, my jsme nebyli schopni vepředu udržet balon. První gól byl hodně laciný a druhý už tam domácí dotlačili,“ konstatoval Ondřej Murárik, který v Horkách zažil během svého působení v letech 2016-19 postupy do krajského přeboru i do divize. „Samozřejmě jsem tu chtěl vyhrát, ale z mojí éry tu už nikdo nezbyl, takže jsem se neměl s kým pořádně špičkovat,“ usmál se nymburský trenér.

„Tentokrát jsme odehráli první poločas skoro dokonale. Domácí jsme do ničeho nepustili a my jsme si vypracovali čtyř obrovské šance a proměnili bohužel jen dvě z nich, což nakonec nestačilo na vítězství,“ smutnil po zápase trenér nymburského Polabanu Ondřej Murárik. „Do druhého poločasu jsme vstoupili vlažně, domácí to zjednodušili a zatlačili nás. Škoda prvního gólu, který jsme dostali, ten byl opět z kategorie laciných a ten vlil domácím víc energie do žil a dokázali vyrovnat. My jsme si pak ještě vytvořili v závěru dvě zajímavé šance, ale neměli jsme to potřebné štěstí,“ zhodnotil zápas kouč Nymburka. „Bod zvenku bereme, ale jak říkám, po průběhu prvního poločasu je trochu hořký,“ dodal lodivod Polabanu.

Horky – Polaban Nymburk 2:2 (0:2)

Branky: 56. Milner, 83. Machů – 9. z PK Daněk, 12. Hrdlička. Rozhodčí: Mižič. ŽK: 3:1. Diváků: 110. Střely na bránu: 3:4. Rohy: 10:2.

Horky: Vild – Novotný (67. Brooks), Janovský, M. Mbah – Holakovský, Machů, Hlatshwayo (46. Lazarev), Šimek, Chornauli – Milner, T. Mbah.

Nymburk: Holešovský – Šimon, Hoffmann, Daněk – P. Zbořil, Herčík, Hrdlička, Jarschel – Wiehl (69. D. Zbořil), Sladkovský, Andrijčuk (69. Vacík).