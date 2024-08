Jeho pocity se dají jen těžko popsat. Do Nymburka se vrátil po krátké době, o to více to prožíval. „Pocitů jsem prožíval celou řadu, bylo to hořkosladké. V klubu jsem strávil hodně let, mám na něj spoustu krásných vzpomínek a vznikla mezi námi pevná přátelství. Věděl jsem, že to pro mě nebude jednoduché, a o to důsledněji jsem se na to připravoval. Hodně mi pomohli kluci v novém týmu a rodina,“ vyprávěl po utkání Kotek.

S Polabanem se neloučil úplně v dobrém, klub jej uvolnit nechtěl. „V klubu tuhle zprávu neslyšeli rádi. Každopádně jsem po nabídce ze Slovanu vedení klubu kontaktoval a následně jim osobně sdělil své důvody k odchodu. Co se týče samotného přestupu, u mě díky SK Hořátev nebyl žádný problém,“ vysvětlil hráč Slovanu Poděbrady.

Prohlédněte si video ze zápasu

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Slovan Poděbrady | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Kromě něho opustili nymburské mužstvo ještě Daněk (také Slovan Poděbrady), Herčík a Drobný (oba Sokoleč), stálice týmu. Polaban tím hodně oslabili. „Nerad bych mluvil za ostatní kluky. Jediné, co můžu říct je, že se v některých věcech naše názory s klubem rozcházely. Chápu, že ne vždy je to jednoduché, ale my se s vedením snažili o všem otevřeně komunikovat. Každopádně je k zamyšlení, že klub najednou opustí nejen několik stálic, ale i dalších hráčů. To je asi nejspíš otázka pro někoho jiného,“ zauvažoval nahlas záložník.

Do Slovanu odešel těsně před sezonou, bylo to tedy hodně čerstvé. Kvůli tomu si vyslechl své. „Popravdě jsem čekal, že to bude horké. Nadávek i urážek jsem bohužel slyšel celkem hodně. Nicméně mě to nepřekvapilo, byli to totiž lidi, kteří o celé situaci nic nevěděli. Zainteresovaní neměli důvod cokoliv říkat, po zápase jsme si sportovně podali ruku nebo napsali zprávu,“ řekl Kotek.

O motivaci měl v tomto utkání postaráno, ale nebral to zcela nad rámec jiných střetnutí. „Kdo mě zná, ví, že chci vyhrát každé utkání a s prohrou se těžko srovnávám. Motivace byla o to větší, když tam osobně znáte úplně všechny,“ podotkl hráč, který prošel už řadou regionálních klubů.

Prohlédněte si video ze zápasu

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Slovan Poděbrady | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Dokonce došlo před derby na hecování, špičkování i sázku. „No jasně. Jak jsem již podotkl, mám v Nymburce spoustu kamarádů. Proběhly nějaké zprávy, volání. Dokonce jsem vyhrál oběd,“ zasmál se Kotek.

Také se často praktikuje to, že když hráč nastupuje proti svému bývalému týmu, vypíše v kabině nějakou odměnu. „Ještě to neproběhlo, ale za výhru jsme do kabiny slíbili pečená kuřata a další dobroty,“ dodal Michal Kotek.